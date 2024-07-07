«Первая экскурсия на Запад»: зачем СССР отправил рабочих в фашистскую Италию

В начале первой пятилетки Советский Союз, нуждаясь в валюте для индустриализации, распахнул двери для тысяч туристов из «буржуазных» стран. С выездным туризмом дело обстояло хуже. Однако в 1930 году власти отправили больше 200 ударников труда в так называемую «первую зарубежную экскурсию». Это была первая массовая делегация рабочих СССР, попавшая за границу. Правда, отдых пролетариев получился довольно странным.

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«Корабль ударников»

Советская власть позиционировала передовиков производства как новый «привилегированный класс». По итогам второго года пятилетки было решено премировать заграничной поездкой 244 ударника, представлявших 123 предприятия со всех концов СССР. В основном в поездку брали рабочих с большим стажем, но были и двое 18-летних трудящихся – товарищ Сауксан с завода «Каучук» и товарищ Меньшевой с «Красного пролетария». Предвкушение нового жизненного опыта воспринималось рабочими как праздник.

«Не реви, сыночек, я тебе из Италии апельсинчик привезу», – утешал сынишку один из передовиков на вокзале в Москве 8 ноября 1930 года.



Спустя два дня ударники отплыли в круизную поездку на теплоходе «Абхазия». Выйдя из Ленинграда, судно за 25 дней совершило рейс вокруг Европы с заходом в порты капиталистических государств. Группой отдыхающих руководило Бюро заграничной экскурсии. Вместе с журналистами и партработниками численность делегации составляла 257 человек.

Подробности круиза можно узнать в книге «Первый рейс», изданной Всесоюзным центральным советом профессиональных союзов в 1931 году. Она содержит отредактированные выдержки из дневников рабочих Салова, Медведева, Соколова, Шилина, Бебчука и Королёва. Ещё один сборник очерков назывался «Корабль ударников», путевые заметки публиковались также в журнале «Всемирный следопыт».

В Веймарской республике

Пройдя Балтику, «Абхазия» вошла в Кильский канал, а оттуда в устье Эльбы. Первая трёхдневная остановка ждала экскурсантов в Гамбурге. Ударники побывали на озере Альстер и в знаменитом зверинце Гагенбека. Однако организаторами поездки члены делегации расценивались не просто как отдыхающие, а как «живая пропаганда». Поэтому «голое любование окружающим» исключалось. От ударников требовалось обращать внимание на «противоречия капиталистического мира» и «положение рабочего класса» в период Великой депрессии. Можно представить, с каким противоречивым чувством советские рабочие смотрели на колбасные и кондитерские прилавки, ломящиеся от еды, на галантерейные и обувные магазины, полные товаров – но без покупателей.

«В буржуазной части Гамбурга мы объехали ряд кварталов. Роскошь и богатство. Но в то же время пустотой и мертвечиной несёт от этих кварталов», – передавал свои впечатления рабочий Соколов.



Однако в «пролетарских» переулках реалии были ещё хуже: ударники описывали «страшную вонь, перемешанную с запахом карболки», истощённые лица детей и неприглядный вид жилищ, в которых ютились немецкие рабочие.

Ударники в стране Муссолини

После Гамбурга советский теплоход двинулся в Средиземное море. И без того изнывавшие от морской болезни пассажиры угодили в 10-балльный шторм в Бискайском заливе. Наконец, 26 ноября делегация СССР высадилась в Неаполе, где её встретил писатель Максим Горький. Этот факт даёт подсказку, почему советских рабочих вообще отправили во враждебную фашистскую Италию. Осенью 1930 года живший в Сорренто Горький в пику европейской общественности поддержал репрессии в СССР. Поэтому визит ударников должен был поднять авторитет «буревестника революции».

Передовики побывали в национальном музее, ездили на развалины римских Помпей. Вопреки опасениям, визит обошёлся без провокаций. Тем не менее, экскурсанты всюду высматривали проявления диктатуры Муссолини. Они заметили отсутствие коммунистов, которых в Гамбурге было довольно много. Ударники обратили внимание на «полчища полиции и духовенства». А в трущобах Неаполя их поразило количество «рахитиков», хромых и горбатых, которых, по мнению участников поездки, в этом городе было больше, чем где бы то ни было в мире.

«Наконец, самое неожиданное и поразившее нас – это развешанное по всему Неаполю, за исключением аристократических кварталов, бельё. Какое это неприятное и отвратительное зрелище», – возмущался рабочий Шилин.



Однако советы, которые экскурсанты из СССР давали итальянцам, были довольно сомнительны – например, они предлагали использовать в народном хозяйстве газы Везувия.

«Город контрастов»

Третьим пунктом остановки «плавучей республики» стала бывшая столица Османской империи. Здесь рабочие тоже провели три дня. Как и герой снятого 38 лет спустя фильма «Бриллиантовая рука», экскурсанты с полным правом могли бы сделать вывод: «Стамбул – город контрастов». И даже поведать о встрече с проститутками.

«Один квартал поразил нас однотипностью заведений, если можно так их назвать. По обеим сторонам улиц небольшие, в одну комнату помещения, с выходною дверью прямо на панель, в которых обнажённые женщины обогревали оголённые части тела над жаровней с раскалёнными углями. Эти жертвы голода и бесправия отдают себя за 20-30 копеек», – писал всё тот же Шилин.



Стоит отметить, что ударники обращали внимание на проституток и в Гамбурге, и в Неаполе. Даже в Помпеях их заинтересовали руины «домов терпимости» с непристойными фресками. Видимо, оставшись в заграничной поездке без жён, советские мужчины оказались падки до эротических впечатлений.

Но кроме несчастных женщин внимание ударников привлекли и 10-летние дети, работавшие по 12 часов на текстильной фабрике Сурьи-Паши. Характерно, что к русским белогвардейцам, вынужденным торговать на стамбульской ярмарке каштанами, экскурсанты никакого сочувствия не проявили.

И снова не обошлось без «ценных» советов: передовики предлагали турецким экскурсоводам продать сокровища султанов на нужды народного хозяйства. В этом чувствовался отзвук сталинской практики, когда экспонаты Эрмитажа распродавались ради валютной выручки.

Отплыв из Стамбула, через несколько часов рабочие закончили круиз в Одессе.

«Советские овцы»

На следующий год состоялась ещё одна выездная экскурсия на теплоходе «Украина». 443 советских ударника побывали в Гамбурге, Лондоне, Генуе и Стамбуле. Часть экскурсантов составила хор, который исполнял песни советских композиторов. Во время пребывания в столице Великобритании в августе 1931 года с одним из ударников попытался побеседовать корреспондент газеты «Дэйли Телеграф».

«Нам не позволено говорить», – ответил ему рабочий.



Из-за того, что бдительные контролирующие постоянно отводили экскурсантов в сторону от прессы, иностранные журналисты прозвали членов делегации «советскими овцами».

Эти два выезда за границу в начале 1930-х годов так и остались в ту пору разовыми явлениями. Практика выездного туризма на круизных лайнерах по линии ВЦСПС возобновилась в Стране Советов только спустя четверть века.