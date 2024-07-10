Отчаянный рейд: как одинокий советский танк бил фашистов в оккупированном Минске

3-е июля 1941-го. Минск в руках фашистов. Внезапно со стороны Бреста врывается советский танк Т-28. Он несется в центр города, оставляя после себя искореженную немецкую технику и убитых немцев.

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«Водителем этого танка Т-28 был механик-водитель, старший сержант Дмитрий Малько, – рассказывает ведущий научный сотрудник Музея истории Великой Отечественной войны Виктория Чурило. – Вместе с другими военнослужащими Красной армии он сопровождал колонну нашей техники, которая срочно эвакуировалась из западной части Беларуси на восток. И во время этой эвакуации колонна подверглась немецкой бомбардировке. Был выведен из строя танк Т-28. Дмитрий Малько остался, чтобы починить его, но свою часть уже догнать не смог».



Малько остался один. Но 25-летний сержант не растерялся: у него за плечами уже были бои в Испании и на Халхин-Голе, куда он уходил добровольцем. Да и места эти он хорошо знал: хотя в армию призывался из Севастополя, под Минском заведовал складом автобронетанковых запчастей и часто бывал в разъездах. Уводя танк от фашистов, Малько прибился к другой части.

«К нему в экипаж добавилось еще три человека. Они получили задание вытащить из болота несколько застрявших танков. Но машин экипаж не нашел. Переночевав в лесу, бойцы поняли, что попали в окружение», – рассказывает заместитель директора Института истории Национальной академии наук Беларуси Павел Трубчик.



К тому моменту линия фронта ушла далеко на восток. Немецкая авиация уничтожила всю инфраструктуру Красной армии на территории Беларуси. Прийти на помощь было просто некому. Прорываться к своим танкисты решили через оккупированный Минск.

«До этого они заехали на склад, загрузили 70 боеприпасов, патроны к пулеметам и, собственно, двинулись в сторону города», – говорит Павел Трубчик.



Война в столицу советской Беларуси пришла вечером 22 июня. В Минске готовились к открытию Комсомольского озера. Накануне в школах прошли выпускные вечера, а в Доме офицеров с аншлагом давали спектакли артисты МХАТа.

«И вот прямо во время одного из таких выступлений на сцену поднялся кто-то из офицерского состава и сообщил всем – и зрителям, и артистам, что началась война», – рассказывает кандидат исторических наук, декан факультета журналистики БГУ Алексей Беляев.



Через два дня начались массированные бомбардировки Минска. Всего за несколько часов немецкие самолеты уничтожили почти весь центр города.

Бомбоубежищ не было – их не успели построить. Люди прятались в подвалах своих домов. Одна из бомб попала в Дом Советов.

«Подвал был заполнен обугленными человеческими телами, в том числе и детскими. Около 100 человек погибло, – рассказывает ведущий научный сотрудник Музея истории Великой Отечественной войны Виктория Чурило. – Многие жители Минска остались навсегда в братских могилах, в которые превратились трамваи».



Три дня бомбардировок стерли с лица земли почти 85% зданий города. В дневниках и донесениях многих немецких солдат и офицеров появятся записи: «Минск не подлежит восстановлению».

Танк Т-28 Дмитрия Малько появился на Минских улицах на шестой день оккупации.

Справка

Трехбашенный Т-28 – это первый средний танк прорыва, который появился в Красной армии. Принят на вооружение в 1932 году. Его 76-милиметровая пушка и пять пулеметов хорошо зарекомендовали себя во время финской войны, но к началу Великой Отечественной Т-28 уже считался морально устаревшим из-за не самой крепкой тридцатимиллиметровой брони лба и невысокой скорости в 42 км/ч.

Вес – 25,4 тонны

Экипаж – 6 человек

Бронирование лобовое – 30 мм

Орудие – 76,2-мм КТ-28 или Л-10

Пулеметы 4 или 5 х ДТ 7,62 мм

Мощность двигателя – 450 л/с

Максимальная скорость по шоссе – 42 км/ч

Скорость по пересеченной местности – 20-25 км/ч

Уже в центре города Т-28 Малько столкнулся с немецкой мотоколонной. Советских танков в Минске уже никто не ждал. Ни гитлеровцы, ни местные жители.

«Никто сразу не понял, что это советский танк, – рассказывает заместитель директора Института истории Национальной академии наук Беларуси Павел Трубчик. – Колонна немецких мотоциклистов, которая двигалась по городу, абсолютно никак не отреагировала. И только уже когда танк умышленно начал их давить, они начали действовать».

Из воспоминаний танкиста Дмитрия Малько: «Фашисты двигались как на параде – ровными рядами. На лицах – наглая уверенность. Майор не сразу дал команду на открытие огня. Но вот я почувствовал его руку на левом плече и бросил танк влево. Первые ряды мотоциклистов врезались в лобовую броню танка, и машина раздавила их. За считанные минуты колонна оказалась полностью разгромленной».



«Впоследствии, как пишет Малько в своих воспоминаниях, они увидели огромное скопление немецкой техники – танков, машин. И они открыли по ним огонь», – говорит Павел Трубчик.

Танкисты уничтожили около десяти танков и бронемашин противника, 14 грузовиков, три артиллерийские батареи. Но вырваться из города экипаж Т-28 не смог: через несколько часов боя фашистам удалось поджечь танк.

«Из экипажа в живых оставались только трое, в том числе и старший сержант Дмитрий Малько», – констатирует ведущий научный сотрудник Музея истории Великой Отечественной войны Виктория Чурило.



Один из выживших танкистов – Николай Педан – попал в плен. Раненного Дмитрия Малько спрятали местные жители. А Федор Наумов смог уйти из города и попасть к партизанам.

На территории Беларуси партизанские отряды начали формироваться с первых дней войны. Центральный комитет компартии большевиков обязал республиканские, краевые, областные и районные парткомы выделить «опытных, боевых, до конца преданных партии и проверенных на деле товарищей». И эта задача была выполнена.

«Сама партизанская армия в тылу – это фактически был фронт. На территории Беларуси в годы войны действовало 374 тысячи партизан, – рассказывает заведующий отделом Национального архива Республики Беларусь, кандидат исторических наук Святослав Кулинок. – Это полноценная настоящая армия лесных солдат, которая к 1944 году уже приобрела значительный боевой опыт, была хорошо оснащена, централизованно управлялась».



В конце 1941-го Дмитрий Малько все же смог перейти линию фронта и попасть к своим. В 1942-м он воюет в 17-й танковой бригаде. Уже на Т-34. Битва под Москвой, потом ранение. За всю войну его машину подбивали 16 раз. А еще был Сталинград, потом Харьков. Здесь его тридцатьчетверка снова горит.

Летом 1944-го, перед началом операции «Багратион», он, уже после госпиталя, воюет в составе 3-го Белорусского фронта. 26-го июня его танковая бригада прорывает оборону гитлеровцев между Витебском и Оршей и устремляется к Минску.

Оккупация Минска длилась1100 дней. В ночь со 2 на 3 июля 44-го соединения и части 3-го Белорусского фронта завязывают бои на окраинах Минска и врываются в город.

«Была группа из пяти танков во главе с замкомбата капитаном Павлом Коровниковым. И в составе этой разведгруппы из пяти танков вошел взвод младшего лейтенанта Фроликова, – рассказывает научный сотрудник Центра военной истории Беларуси Валерий Надтачаев. – Им было предначертано быть первыми, потому что они должны были провести разведку боем. Что они и сделали».



В составе 4-й танковой бригады войдет в столицу и танкист Дмитрий Малько.

«В 1944 году он, по своим воспоминаниям, оказался в городе и даже видел свой обгоревший подбитый танк», – рассказывает заместитель директора Института истории Национальной академии наук Беларуси Павел Трубчик.

3 июля 1944-го Красная армия полностью освободит Минск и захлопнет минский котел, взяв в плен 105-тысячную группировку немецких войск.

«Немцы понесли огромные потери. Немногим более 70 тысяч было уничтожено в этом котле. Порядка 35 тысяч были взяты в плен. В том числе 12 генералов», – говорит научный сотрудник Центра военной истории Беларуси Валерий Надтачаев.



Танкист Дмитрий Малько прошел всю войну. На память о ней – три ранения и две контузии. Освобождал Беларусь, Польшу и встретил Победу в Кенигсберге гвардии старшим лейтенантом. Награжден орденом Отечественной войны I степени. После работал на Минском моторном заводе. Вместе с женой Раисой воспитал дочь Антонину и сына Валерия. В 1986 году опубликовал свои военные мемуары и долго пытался найти свой экипаж.

Его товарищи по тому бою в оккупированном Минске, 3 июля 1941-го, тоже дождались Победу. Федор Наумов воевал в партизанском отряде до 1943-го. Потом ранение и эвакуация. А Николай Педан, которого фашисты взяли в плен возле разбитого Т-28, провел четыре года в концлагерях, но смог дожить до освобождения в 1945-м.