Сколько денег стоил побег из русского плена для немцев в Первую мировую

Состоятельные германские и австрийские военнопленные в годы Первой мировой войны предпринимали отчаянные попытки для того, чтобы оказаться на свободе. Многие из них были готовы платить за побег из русского плена. Так сколько же стоила такая «услуга»?

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В тесноте, да не в обиде

Преподаватель Фрайбургского университета доктор философии Рейнгард Нахтигаль утверждает, что в дореволюционной России в Первую мировую войну в различных лагерях находилось порядка 170 тысяч немцев. При этом общее количество пленных, оказавшихся в Российской империи, составляло 2,4 млн человек, из которых 2,1 млн – австрийцы.

Согласно рассекреченным архивным документам, ответственным лицам предписывалось строго следить за пребыванием этих узников в лагерях. На родине они могли оказаться только посредством репатриации. При этом пленные немцы спокойно выходили в город, да и охрану строгой назвать никак нельзя. Кроме того, пленные получали денежные переводы из дома, а поэтому с финансами у некоторых также проблем не было. Это, собственно, и привело к появлению своеобразной услуги.

Доктор исторических наук Николай Греков в своей работе «Германские и австрийские пленные в Сибири (1914 – 1917)» отмечал, что за определённую сумму побеги военнопленными устраивались даже из Сибири. Из всех западносибирских лагерей только за месяц (с ноября по декабрь) 1916 года сбежали 388 пленных, 78 из них – немцы.

Дорогое удовольствие

«Оплаченный побег» мог позволить себе далеко не каждый. Услуга была дорогой, да к тому же требовалось ещё неплохое знание русского языка. В сибирских городах действовали подпольные точки по изготовлению поддельных документов. Если верить «прейскуранту», то фальшивый паспорт клиенту обходился в 150-200 рублей. Для сравнения – за эти деньги сибиряк мог стать хозяином шести дойных коров и не бояться голодной смерти. Также беглец должен был располагать дополнительной суммой на питание, ночлег и проезд.

Но жандармы и полицейские тоже не бездействовали. Так, в 1916 году удалось поймать лейтенанта Александра Бладта, который за несколько месяцев преодолел путь от Сибири до Одессы, но перейти через румынскую границу не успел.

Более успешными считались «коллективные кампании». Часть пленных играла самих себя, а несколько товарищей – русских конвоиров. На станциях они демонстрировали поддельные документы о сопровождении, после чего беглецов беспрепятственно пропускали в пассажирские составы.