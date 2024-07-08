День 8 июля в истории

День семьи, любви и верности.

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Праздник, приуроченный ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии (их в православии считают покровителями семьи и брака), стали отмечать в России с 2008 года. В 2022 году указом Президента РФ он приобрел официальный статус.

Ежегодно 8 июля российским семьям, прожившим в браке 25 и более лет, вручается общественная награда — медаль «За любовь и верность». Главной же традицией праздника стало дарить любимым ромашки, как символ чистоты и преданности.

День специалиста зенитных ракетных войск Военно-воздушных сил Российской Федерации.

Датой основания российских зенитно-ракетных войск считается 8 июля 1960 года. В этот день специальной директивой начальника Генерального штаба Вооруженных сил СССР в штат Управления главнокомандующего войсками противовоздушной обороны (ПВО) была введена должность командующего зенитно-ракетными войсками ПВО.

В настоящее время зенитно-ракетные войска входят в состав войск противовоздушной и противоракетной обороны ПВО-ПРО и военно-воздушных сил Военно-космических сил РФ. В их боевой состав входят зенитные ракетные комплексы дальнего действия («Триумф», «Фаворит» и др.), средней дальности («Антей», «Фаворит»), малой дальности («Бук») и ближнего действия («Тор», «Тунгуска» и др.).

Всемирный день борьбы с аллергией.

Учрежден в 2005 году по решению Всемирной организации по аллергии и Всемирной организации по иммунопатологии.

Аллергия (в переводе с греческого — «другое действие») — гиперчувствительность организма к различным веществам, связанная с изменением его реактивности. Формы аллергических реакций разнообразны, не редко они принимают тяжелое течение и проявляются в виде бронхиальной астмы, мигрени, отека Квинке, крапивницы и др.

На сегодняшний день аллергия признана «болезнью века», поскольку ею страдает порядка 85% населения планеты, и рост этого заболевания продолжается.

50 лет назад (1974) ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление «О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали» (БАМ).

Идея строительства железной дороги для освоения Дальнего Востока появилась еще в конце XIX века, однако она вплоть до 1930-х годов не получала практического разрешения.

В 1932 году СНК СССР принял постановление «О строительстве Байкало-Амурской магистрали». Стройку планировалось завершить к концу 1935 года. Однако строительство магистрали затянулось на годы, неоднократно оно прекращалось по разным причинам (недостаток рабочей силы, Великая Отечественная война, землетрясения в районе строительства в конце 1950-х годов).

Активное строительство БАМа началось в 1974 году после постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР о строительстве железнодорожной магистрали. Основными участниками «стройки века» были комсомольцы-добровольцы и военные строители. Всего в ней приняли участие более двух миллионов человек. Кроме железной дороги, они возводили города и поселки со всей инфраструктурой. Строительство БАМа ве­лось в сложных климатических и гео­логических условиях: на многих участках глубина вечной мерзлоты достигает сотен метров, все сооружения должны выдерживать сильные землетрясения. 1 октября 1984 года было уложено «золотое звено», которое соединило западную и восточную части железной дороги. 27 октября состоялось официальное открытие сквозного движения поездов по всей магистрали.

Сегодня БАМ — одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. Она пролегает по территории Иркутской и Амурской областей, Хабаровского и Забайкальского краев, Бурятии и Якутии. Наряду с Транссибирской магистралью БАМ служит вторым сквозным выходом России к Тихому океану.

80 лет назад (1944) были учреждены почетное звание и орден «Мать-героиня», а также орден «Материнская слава» и «Медаль материнства».

Звание и орден «Мать-героиня» вручались матерям, родившим и воспитавшим не менее 10 детей. Орденом «Материнская слава» награждались женщины, родившие и воспитавшие семь, восемь и девять детей, «Медалью материнства» — матери шести и пяти детей.

Первый орден «Мать-героиня» в октябре 1944 года был вручен Анне Савельевне Алексахиной, которая воспитала 12 детей.

В период с 1944 по 1980 год «Медалью материнства» были награждены более 10 миллионов женщин, орденом «Материнская слава» — свыше четырех миллионов. Почетное звание «Мать-героиня» было присвоено 324 тысячам женщин.

После распада СССР многодетных матерей награждали орденом Дружбы или медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».

В 2008 году указом Президента РФ был учрежден орден «Родительская слава», которым награждаются родители или усыновители, воспитывающие семь и более детей. В 2010 году — медаль ордена «Родительская слава», которая вручается семьям, воспитывающим четырех и более детей.

205 лет назад (1819) в Петербурге был заложен Исаакиевский собор.

У этого собора, который считается самым большим и красивым храмом города, очень драматичная судьба. Его строили четыре раза. Первый — деревянный — был возведен в 1707 году. Он был заложен в день памяти святого Исаакия Далматского, отсюда и произошло название храма. В 1717-м стены собора были заменены на каменные, однако это не спасло его от пожара, который произошел в 1735 году от удара молнии. Попытки перестроить храм предпринимались в годы царствования Екатерины II и Павла I.

Наконец, Александр I приказал перестроить собор и сделать его главной церковью и украшением Петербурга.

Исаакиевский собор по проекту архитектора Огюста Монферрана строили почти 40 лет. 11 июня 1858 года состоялось торжественное освящение храма.

В стенах собора проводились торжественные богослужения в честь святых покровителей членов императорской фамилии, которые сопровождались крестными ходами и парадами гвардии, а также отмечались воинские праздники.

В 1928 году Исаакиевский собор был закрыт, а позднее здесь был открыт Антирелигиозный музей.

В 1990 году в храме были возобновлены богослужения, и теперь они проходят регулярно по праздникам и воскресным дням.

315 лет назад (1709) произошла Полтавская битва.

Это крупнейшее сражение Северной войны между русскими войсками под командованием Петра I и шведской армией Карла XII.

В апреле 1709 года шведская армия осадила город Полтаву, которую защищал небольшой русский гарнизон. В конце мая к нему подошли главные силы русской армии под командованием Петра I.

К началу Полтавской битвы русские войска насчитывали 42 тысячи человек и 72 орудия, а шведские войска — около 20 тысяч человек и 4 орудия.

В ходе сражения шведы потеряли свыше 9 тысяч убитыми и более 18 тысяч пленными, потери русских составили 1 тысяча 345 человек убитых и 3 тысячи 290 раненых.

Разгром шведской армии привел к коренному перелому в Северной войне в пользу России, победа в которой положила конец господству Швеции в Европе.

135 лет назад (1889) вышел первый номер газеты «The Wall Street Journal».

Издание было основано нью-йоркскими журналистами Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером.

Сегодня это одна из крупнейших и влиятельнейших американских газет. В ней печатаются новости политики, экономики, финансов, аналитики и культуры.

У The Wall Street Journal более 80 корреспондентских пунктов в 51 стране мира, где работают свыше двух тысяч сотрудников. Тираж газеты — свыше двух миллионов экземпляров.