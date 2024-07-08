В мире исчезают пчелы. Почему это может привести к глобальному кризису

Ускорение темпов глобального потепления уже ООН. Помимо самого меда, под угрозой могут оказаться и другие ключевые продукты питания — от ягод и фруктов до кофе и овощей. Пчелиный апокалипсис — в материале «Ленты.ру».

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Средняя продолжительность жизни пчел сократилась вдвое

В 2022 году биологи из США провели исследование, в ходе которого наблюдали за медоносными пчелами внутри специально созданной среды. Для этого взрослых особей специально изолировали от их сородичей. Изначально ученые в лабораторных условиях хотели выяснить, какое влияние оказывает на жизнь пчел подслащенная вода. После добавления сахарного сиропа в часть поилок они проследили за изменениями в поведении и жизни рабочих особей в каждой из групп. Выводы американских биологов оказались неутешительными. Выяснилось, что средняя продолжительность жизни пчел оказалась примерно в два раза короче в сравнении с результатами аналогичных исследований, проводившихся в 1970-х годах. Если во второй половине прошлого века подопытные насекомые в среднем жили по 34,3 дня, то за последние десятилетия показатель упал вдвое, до 17,7 суток.

По мнению ученых из США, резкое сокращение продолжительности жизни пчел негативно влияет на всю колонию. Исчезновение популяции при таком раскладе может ускориться на 30-40 процентов. Одним из главных факторов, влияющих на продолжительность жизни медоносных пчел, является вода. Так, сроки жизнедеятельности особей, чьи клетки биологи поливали больше, оказались выше, чем у их сородичей, которые не получали влагу. У первой контрольной группы средняя продолжительность жизни превысила 21 день, а у второй составила 15 суток. Дальнейшее ускорение темпов глобального потепления вкупе с усилением засух и другими природными катаклизмами могут снизить продолжительность жизни пчел в еще сильнее. Следствием этого, как полагают биологи, станет падение продуктивности взрослых особей (чем больше они живут, тем дольше могут добывать корм) и медоносной производительности пчелиных колоний.

Еще одним негативным фактором для жизнедеятельности пчел является резкое уменьшение размеров взрослых особей, утверждает научный сотрудник Вебстерского университета Николь Миллер-Страттманн. Ускорение темпов глобального потепления за последние десятилетия привело не только к потере части естественной среды обитания пчел, но и значительно уменьшило их тельца.

Размеры крупных видов пчел сокращаются быстрее Еще об одном негативном воздействии глобального потепления на жизнедеятельность пчел предупредили британские ученые из Редингского университета. Повышение температуры на один градус Цельсия, как утверждают они, приводит к тому, что дикие пчелы покидают свои гнезда на 6,5 дня раньше. В результате смещения активности особей их синхронизация с растениями может нарушиться, на фоне чего насекомым перестанет хватать пищи и энергии для эффективного опыления сельскохозяйственных культур. При таком раскладе пчелы рискуют полностью пропустить цветение растений, что, в свою очередь, приведет к снижению их шансов на выживание и производство потомства. К неутешительным выводам пришла и группа испанских исследователей, представители которой более 30 лет (с 1990 по 2023 год) наблюдали за изменением размеров 137 видов пчел в одном из национальных парков на юго-востоке Пиренейского полуострова. За этот период времени находящиеся вблизи климатические станции зафиксировали устойчивый тренд на повышение температуры — с 2000 по 2020 год показатель увеличивался в среднем на 0,069 градуса Цельсия в год. На этом фоне все виды изучаемых пчел, за исключением одного, уменьшились в размерах. Среднее ежегодное сокращение площади тельца у взрослых особей составило порядка 0,7 процента, а у самых крупных видов доходило до 0,9 процента. В более выигрышном положении оказались представители так называемых «роющих» видов, так как подземные норки хорошо защищают от проникновения солнечных лучей. Особям же «приповерхностных» видов повезло в меньшей степени — размер их тельца сокращался сильнее, чем у роющих. В целом более чем за 30 лет наблюдений снижение размеров пчел в среднем достигло уровня примерно 20 миллиграммов на одну особь, что свидетельствует о возрастающем воздействии глобального потепления на медоносных насекомых.

Различные мутации пчел фиксируют по всему миру. Так, в ходе многолетнего исследования более 20 тысяч пчел в районе Скалистых гор (Rocky Mountains) американские ученые выяснили, что из-за раннего потепления и преждевременного таяния льда в регионе заметно сократилось количество крупных медоносных насекомых, включая шмелей, а число мелких пчел, напротив, резко выросло. Биологи объясняют это тем, что более крупные особи менее стойки к значительному повышению средних температур, так как обладают высоким уровнем теплосбережения. Следствием этого, по их мнению, станет миграция шмелей и пчел в более прохладные регионы.

Уровень пригодности среды обитания медоносных насекомых резко упал Повышение средней температуры характерно не только для Южной, но и Центральной Европы, утверждает Миллер-Страттманн. Все большая урбанизация вкупе с повышением средних температур за последние несколько десятилетий снизила уровень пригодности среды обитания многих видов пчел и шмелей в среднем на 33 процента. В то же время более чем для трех четвертей (76 процентов) видов медоносных насекомых этот показатель в среднесрочной перспективе упадет еще в большей степени. Согласно ожиданиям аналитиков МСОП, к 2080 году от 32 до 76 процентов видов, сохранность популяций которых в настоящее время вызывает наименьшие опасения, потеряют как минимум 30 процентов площади своей естественной среды обитания. В результате они могут оказаться под угрозой полного исчезновения уже через 55 лет. Способность же шмелей и пчел мигрировать на очень большие расстояния (например, из Южной Европы в относительно безопасные восточные и северо-западные районы Скандинавии) у ученых пока вызывает сомнения. Некоторые виды шмелей и пчел способны покрывать расстояние до 200 километров, однако в данном случае речь идет о гораздо более протяженных маршрутах. На этом фоне исследователи прогнозируют резкое сокращение популяции почти половины известных видов медоносных насекомых в ближайшие полвека. Резкое сокращение площади пригодной для пчел среды обитания может привести к еще большему снижению их размеров. Так, за полтора века тельца этих насекомых в Нидерландах сократились в среднем на 7 процентов. При этом размеры более крупных видов пчел снижались быстрее, чем у мелких. Одной из причин подобных изменений нидерландские ученые, измерившие 4,5 тысячи пчел 18 видов, назвали снижение доступности пищи из-за активной разработки сельскохозяйственных земель и изменения методов землепользования. В то же время средний рост местных мужчин за 130 лет, напротив, увеличился на 10 процентов.

«Условия жизни для людей значительно улучшились, но для пчел верно обратное — особенно в том, что касается пищи», — резюмировал профессор экологии растений и охраны природы в Вагенингенском университете Дэвид Клейн.



Миллер-Страттманн в своей статье предупреждает, что глобальное изменение климата быстро становится серьезной проблемой для среды обитания все большего числа видов пчел и шмелей. После исследования в засушливых районах на юго-западе США группа ученых спрогнозировала резкое сокращение популяции 46 процентов из 243 наблюдаемых видов местных пчел. Более того, по мере усиления глобального потепления многие из видов медоносных насекомых, которые были исторически устойчивы к экстремальным погодным условиям, в обозримом будущем могут оказаться под угрозой исчезновения. С наибольшими рисками, согласно ожиданиям биологов, столкнутся 37 видов, относящихся в настоящее время к группе «вызывающих наименьшее беспокойство» в системе классификации Международного союза охраны природы (International Union for Conservation of Nature, IUSN), и еще 9, которые уже входят в категорию «наиболее уязвимых».

Пчел становится меньше по всему миру

Популяции пчел стали резко сокращаться во второй половине прошлого века. В 1990-е годы пасечники в Северной Америке и Европе начали сталкиваться с массовым опустошением ульев, особенно зимой. Тенденция ускорилась в конце 2010-х. Согласно данным некоммерческой организации Bee Informed Partnership, в 2019-м в США исчезло в общей сложности около 40 процентов медоносных пчел, в 2020 году — порядка 45 процентов, а в 2021-м был установлен антирекорд — 50 процентов. В 2022 году аналитики зафиксировали небольшой спад — тогда показатель смертности в пчелиных колониях составил порядка 40 процентов, однако уже в 2023-м вырос до 48 процентов.

Не лучше ситуация и в Европе. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), в 1990 году в этом регионе насчитывалось 22,5 миллиона пчелосемей, а уже к 2000-му показатель упал до отметки 15,1 миллиона. Тенденция начала меняться ближе к 2020-му, когда европейская популяция пчел восстановилась до 19,6 миллиона семей. Тем не менее за 30 лет численность медоносных насекомых в Европе сократилась на 13 процентов. В своем докладе аналитики зафиксировали убыль популяции в Восточной (минус 36 процентов) и Западной (минус 36,8 процента) Европе, тогда как в Южной (плюс 68,5 процента) и Северной (плюс 255,6 процента) количество пчелосемей, напротив, выросло.

В России численность пчел также стабильно сокращается с начала века. Если в 1990 году в стране насчитывалось суммарно 4,5 миллиона пчелиных семей, то в 2006-м показатель упал до 3,7 миллиона, а в 2016 году — до чуть более 3 миллионов. Еще более мрачную динамику фиксируют в Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ «Высшая школа экономики». По их данным, в 2008-2018 годах популяция медоносных насекомых в стране снизилась на 40 процентов.

Согласно данным Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, по итогам 2019 года в стране Росстата, в 2020 году число пчелосемей в стране составило 2,89 миллиона, в 2021-м — 2,8 миллиона, в 2022-м — 2,7 миллиона. Таким образом, только по официальным данным, за 8 лет показатель упал на 700 тысяч, а за 16 лет — на миллион.

Пестициды и урбанизация — одни из главных угроз для пчел

Аналитики из Всемирного фонда защиты пчел (World Save Bee Fund, WSBF) сходятся во мнении, что одной из главных причин массового исчезновения пчел в мире является активное применение пестицидов и агрохимикатов. Контактные пестициды обычно распыляются на растения и способны погубить пчелу, когда она соприкасается с ними при опылении. В свою очередь, системные пестициды изначально попадают в почву или семена, а затем впитываются в стебли, листья, нектар и пыльцу растений, представляя большую опасность для здоровья медоносных насекомых.

Помимо этого, рабочие пчелы оказываются в зоне риска и из-за гербицидов (химических веществ, которые используются для борьбы с сорняками). Наибольшую опасность представляют препараты, обработки которыми проводят во время вегетации. Они могут попасть в нектар и пыльцу, приносимые пчелами в улей. При таком раскладе под угрозой оказывается весь рой.

Феномен, получивший название «синдром разрушения пчелиных семей» (Colony collapse disorder, CCD), ученые Россельхознадзоре даже упрекнули Минэкономразвития в полном контроле за пестицидами, что, по мнению ведомства, привело к хаотичному применению опасных химикатов. В Минэке сочли подобные претензии «однобокими» и пояснили, что эти полномочия были распределены между несколькими ведомствами, включая сам Россельхознадзор.

Так или иначе, спор возымел свое действие, и в отрасли пчеловодства начались определенные подвижки. В 2020 году власти впервые предложили создать на территории России особые зоны для пчеловодства в регионах, где эта деятельность будет отнесена к ведущим подотраслям сельского хозяйства с установлением особого режима пользования лесными ресурсами и земельными угодьями. А еще через три года в правительстве одобрили изменения в статью 16 Федерального закона «О пчеловодстве». Власти обязали аграриев незамедлительно информировать пчеловодов о любом применении пестицидов и агрохимикатов при обработке полей, находящихся на расстоянии до 7 километров от ульев.

В мире решают проблему массового вымирания пчел по-разному В Европе также растет обеспокоенность по поводу массового вымирания пчел. В 2018 году власти ЕС запретили местным аграриям использовать три неоникотиноида (имидаклоприд, тканианидин и тиаметоксам) в сельском хозяйстве. В 2019-м пчеловоды и экологические организации подали петицию главам Минсельхозов семи стран ЕС с требованием усовершенствовать методы тестирования новых пестицидов. В начале 2023-го в Еврокомиссии (ЕК) разработали масштабную программу, нацеленную на сохранение популяции важнейших медоносных насекомых и восстановление численности пчелосемей в Евросоюзе (ЕС) к 2023 году. Методика предусматривает слежение за обеспечением безопасности маршрутов миграции пчел и шмелей, а также мест их обитания. В течение семи лет экспертная группа будет проводить мониторинг состояния популяций в каждой из 27 стран-членов ЕС. Их властям рекомендовали обеспечить снижение объемов использования пестицидов в сельском хозяйстве и улучшить состояние среды обитания этих насекомых. По другому пути решения проблемы решили пойти в США. Местные пчеловоды Дженнифер Холмс и Терри Оксфорд тогда объявили о начале массовой высадки органических цветущих растений для обеспечения пчел экологически чистыми источниками пищи. Вместе с активистами движения из Slow Food они запустили мировую акцию по спасению пчел, получившую название Slow Bees.

«Мы знаем, что не будет здоровых пчел, если нет достаточного количества экологически чистых цветов на весь медоносный период, поэтому мы призываем людей по всему миру действовать», — заявили американские пчеловоды.



В развитых странах в качестве одного из способов поддержания численности пчел также рассматривают создание технологической замены насекомых в виде дронов-опылителей. Однако до массового применения подобных летательных аппаратов еще далеко из-за дороговизны подобного способа. В Китае же некоторые эксперты видят решение проблемы в ручном опылении растений. Но и этот способ не выглядит панацеей из-за его высокой трудоемкости. Стоимость конечного продукта при таком раскладе оказывается в 65 раз выше, чем при естественном опылении.

Однако даже этих мер пока явно недостаточно, считает председатель Союза пчеловодов России Валерий Капунин. По его словам, в России для опыления сельскохозяйственных культур не хватает более 4 миллионов пчелосемей при необходимом количестве в 7,2 миллиона. При этом за последнее время тенденция массового исчезновения пчел усугубилась в еще большей степени. Так, по данным Капунина, после зимовки 2023-2024 года российские пасечники недосчитались около 50 процентов пчелосемей — 1,5 из 3 миллионов.

примерно 50 процентов «домашних» пчелосемей в России исчезли после зимовки 2023-2024 годов



На подобную динамику, по его словам, во многом повлиял массовый завоз пчел из Средней Азии (в основном из Узбекистана) вместе с тропическими клещами (тропилелапс, атакуют личинки). В 2023 году Россельхознадзор ввел запрет на импорт южных пчел. Однако, как уточнил Капунин, уже в 2024-м запрет был приостановлен. В результате проблема бесконтрольного завоза этих насекомых из Узбекистана распространилась на ряд российских регионов — от Оренбургской области до Дальнего Востока. Причина популярности узбекских пчел во многом кроется в их низкой стоимости — 1,5-2 тысячи рублей за пчелопакет против 4-5 тысяч за российский. В результате активного размножения южные пчелы подавляют популяции коренных пород и ухудшают их качества, смешиваясь с ними. При этом насекомые из Средней Азии в силу своих особенностей зачастую не способны переносить российскую зиму, что в итоге приводит к массовому исчезновению как узбекских, так и отечественных пчелосемей.

При этом, как подчеркивает эксперт, в России негативная тенденция затронула не только «домашних», но и диких пчел. Последние селятся в основном в дуплах деревьев, но из-за постоянно увеличивающихся объемов лесозаготовки площадь их естественной среды обитания неуклонно снижается. Решать проблему, по мнению Капунина, необходимо на самом серьезном уровне. «России, как одной из ведущих пчеловодных держав, нужна государственная программа защиты насекомых-опылителей и развития пчеловодства», — резюмировал аналитик.

В сокращении популяции пчел может быть виновно электромагнитное излучение В Индии, являющейся одним из глобальных лидеров в пчеловодстве, местные ученые пришли к весьма необычной теории резкого снижения численности колоний медоносных насекомых в мире. Экспериментаторы из Университета Пенджаба по итогам исследования сошлись во мнении, что ускорению темпов вымирания пчел способствует активная урбанизация сельской местности. Всему виной, по их мнению, является наращивание электромагнитного излучения, источником которого выступают сотовые вышки и непосредственно мобильные телефоны. В ходе эксперимента индийские ученые следили за поведением пчел из двух ульев. Особей в первом на протяжении трех месяцев подвергали краткосрочному (два раза в день по 15 минут) электромагнитному излучению от двух мобильных телефонов, а пчел во втором намеренно не «облучали». В результате пчелиная матка в первом улье отложила в два раза меньше яиц, чем ее «сестра» во втором. Более того, по итогам исследования выяснилось, что насекомые в первом улье дали значительно меньше меда, а некоторые из особей после трудового дня вовсе перестали возвращаться в «облученный» домик. Последнее, как показали результаты исследования сотрудников Института физиологии имени Павлова РАН, могло быть связано со снижением кратковременной памяти насекомых. После проведения суток в клетке Фарадея с включенным вайфай-роутером, у пчел также упала пищевая возбудимость. Одним из первых гипотезу о связи сотовых вышек с ускорением темпов вымирания пчел выдвинул доктор Саинуддин Паттажи. В ходе эксперимента, проведенного в 2009 году в южном штате Керала, он и его команда ученых пришли к выводу, что электромагнитные волны негативно влияют на навигационные навыки рабочих пчел, собирающих цветочный нектар. Когда мобильный телефон находился вблизи улья, взрослые особи не могли вернуться домой, а их дома оставались с единственной королевой-маткой и яйцекладкой. В результате все пчелы погибали в течение десяти дней. К схожим выводам пришли пришли сотрудники Швейцарского технологического университета. В итоге продолжительных наблюдений они выяснили, что цветовые спектры магнитных полей затрудняют ориентацию пчел в пространстве. За зрение у пчел отвечают особые клетки — криптохромы. Их диапазон включает синий и фиолетовый цвета, а магнитные поля отражаются именно в этой гамме. В ходе эксперимента ульи с пчелами каждый день подвергались 15-минутному облучению, в результате чего подопытные насекомые перестали собирать нектар, а матка резко сократила засев яиц. Впрочем, единого мнения у экспертов по поводу прямой связи электромагнитного излучения сотовых вышек со снижением численности пчел до сих пор нет. Например, сотрудник Сколтеха Илья Гомыранов считает, что влияние электромагнитного излучения на пчел — скорее миф. Как уточняет зоолог, вышки сотовой связи не могут сбить их с пути, поскольку насекомые ориентируются в пространстве не по магнитному полю, а при помощи природной памяти на яркие предметы, а также реакции на движение солнечных лучей и запахи.

Исчезновение пчел может привести к глобальному продовольственному кризису

Как утверждают ученые, тенденция может привести к полному исчезновению пчел уже в 2035 году. Реализация подобного сценария, по мнению экспертов, поставит человечество под угрозу глобального голода. При опылении пчелы переносят пыльцу с пыльника (мужской части) растения на рыльце (женской части), что впоследствии обеспечивает оплодотворение и производство семян. А без медоносных насекомых не будет растений, которые они опыляют, и травоядных животных.

Опыление пчел затрагивает порядка 35 процентов сельскохозяйственных угодий по всему миру. Только за последние 50 лет объем производства подобных агрокультур в мире увеличился на 300 процентов. От опыления, как утверждают аналитики Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (Food and Agriculture Organization, FAO), зависят как минимум 75 процентов глобальных сельскохозяйственных культур.

В ООН прогнозируют, что без опыления радикально снизится урожайность 87 ведущих мировых продовольственных культур. При таком раскладе с полок магазинов и супермаркетов по всему миру могут исчезнуть ягоды, яблоки, груши, огурцы, какао, перцы, помидоры, лук и капуста



Под угрозой исчезновения также могут оказаться все масличные культуры, включая подсолнечник, рапс, кокос и масличную пальму. Туманные перспективы при прекращении опыления будут ждать и производителей мяса и молочной продукции. Дело в том, что люцерна и клевер, которые являются лучшими видами корма для коров и овец, также опыляются пчелами. «Снижение урожайности особенно сильно угрожает более чем 820 миллионам человек, которые уже недоедают во всем мире», — пришли к выводу эксперты FAO.

Роль пчел в природе трудно переоценить. В FAO оценивают стоимость всех сельскохозяйственных культур, выращиваемых при помощи опыления, до 577 миллиардов. В случае прекращения опыления с полок магазинов могут исчезнуть не только важнейшие для рациона людей овощи и фрукты, но и другие популярные продукты, включая какао, шоколад и кофе. И, конечно, вымирание пчел оставит человечество без ценного для здоровья человека продукта жизнедеятельности насекомых — меда.

Важнейшую роль пчел для мирового продовольствия еще в 2013 году продемонстрировали итоги эксперимента, проведенного сотрудниками розничной сети Whole Foods в американском штате Род-Айленд. Владельцы магазинов временно убрали из ассортимента всю продукцию, которая так или иначе зависела от медоносных насекомых. В результате с полок пропали 237 из 453 категорий продуктов питания. В 2018-м сеть совместно со своим фондом Whole Kids Foundation запустила программу по сбору 100 тысяч долларов на установку 50 ульев в местных школах по всей стране. Организации удалось привлечь внимание к проблеме массового вымирания пчел более чем 5,8 миллиона детей и почти 11 тысяч образовательных учреждений в США, Канаде и Соединенном Королевстве. В рамках программы мальчиков и девочек обучали важности поддержания роли пчел в природе на примере учебных ульев. «Один из лучших способов, которым мы можем рассказать детям о пчелах, — это учебные ульи в школах, где дети ближе познакомятся с миром опыления», — рассказывала глава Whole Foods Нона Эванс



От работы пчел зависят не только глобальные розничные сети, но и частные фермерские хозяйства (особенно в развивающихся странах), доходы которых напрямую зависят от опыления растений насекомыми. Эксперты из организации SOS-Bees подсчитали, что всего две пчелосемьи способны повысить урожайность гектара земли как минимум в три раза и принести дополнительный доход аграриям в размере 1,5 тысячи долларов.

Под угрозой разорения, в частности, может оказаться пчеловодство в США, где владельцы пасек зарабатывают не на сборе меда, а на сдаче пчел в аренду местным фермерам и аграриям, чьи культуры нуждаются в опылении. Большую пользу для американских аграриев приносят не только рабочие, но и дикие пчелы. Так, в ходе исследования ученые подсчитали, что урожайность семи ключевых агрокультур страны (яблок, высокорослой черники, черешни, терпкой вишни, миндаля, арбуза и тыквы) ежегодно повышается на 1,5 миллиарда долларов благодаря опылению «лесными» насекомыми. Совокупные же потери США при полном исчезновении всех видов пчел могут составить до 50 миллиардов долларов в год — именно в такую сумму оценивается производство местных агрокультур, зависящих от опыления.

Для России ущерб, как полагают эксперты, также составит сотни миллионов рублей — каждую пасеку со всем оборудованием и запасами продукции в Национальной ассоциации пчеловодов оценивают в 1,5-2 миллиона. Совокупный же урон для глобального агропромышленного сектора на фоне исчезновения 20 тысяч видов цветковых растений может достичь 350 миллиардов евро в год.

Насекомые на Земле могут полностью исчезнуть через столетие

В 2019 году ученые из Сиднейского университета и Китайской академии сельскохозяйственных наук, проанализировав исследования из 73 стран пришли к неутешительному выводу. Согласно их ожиданиям, мировая популяция всех видов насекомых может сократиться почти на 50 процентов. При этом в наибольшей опасности окажутся бабочки, пчелы и навозные жуки. Общая численность всех насекомых на Земле, согласно подсчетам биологов, в течение последних 25-30 лет ежегодно уменьшается на 2,5 процента. Если подобные темпы сохранятся в долгосрочной перспективе, предупреждают они, насекомые полностью пропадут к 2119 году. «Последствия этого для экосистем планеты будут ужасными», — предупреждают ученые. При таком сценарии произойдет цепная реакция — множество птиц, рептилий, земноводных останутся без еды.

Еще более пессимистический прогноз по поводу дальнейшей судьбы пчел КПРФ Геннадий Зюганов. Он счел массовое вымирание медоносных насекомых главной мировой проблемой современности на фоне исчезновения половины популяции в Южном полушарии. Если негативная тенденция сохранится, предупреждает Зюганов, человечество может исчезнуть уже через десять лет. «Это самая большая катастрофа в мире сейчас», — заявил лидер фракции в Госдуме. В России, по его словам, гибель пчел за последние десятилетия приобрела угрожающие масштабы. Так, за последние 40 лет в стране погибли в общей сложности 7 миллионов пчелосемей. «Такой травли, как в последнее время, не было», — резюмировал он. Без наращивания мер господдержки в пчеловодстве и строгого контроля за обработкой сельскохозяйственных полей негативная тенденция в скором времени может принять катастрофический характер.