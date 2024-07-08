Кому поставить свечу и куда сесть, чтобы у пары появились дети

Бытует мнение, что семья никогда не будет полной, если в ней нет детей. Издавна пары вымаливали детей у Бога и святых, обращались к приметам и необычным ритуалам. Какие молитвы читают на рождение детей и в какие знамения верят, – в материале «ФедералПресс».

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Прежде чем обращаться к молитвам и приметам, супругам рекомендуют посвятить время двум обязательным процедурам. Первая: проверить репродуктивное здоровье. Вторая – регулярно и с удовольствием заниматься любовью.

Молитвы о даровании детей

Молиться о даровании детей лучше всего обоим супругам: это можно делать и дома, и в храме. Вот к каким святым стоит обращаться.

Богородица

Чаще всего супруги обращаются за помощью к ней: иконы Божией Матери с Младенцем Христом настраивают на то, чтобы молиться о появлении в семье детей. Среди них иконы «В родах Помощница», «Млекопитательница», «Взыграние младенца», «Целительница».

В селе Дивеево Нижегородской области одной из главных святынь монастыря считается икона Божией Матери «Умиление». Чтобы заручиться поддержкой Богородицы, нужно пройти по Святой Канавке – небольшому рву, вырытому вокруг монастыря во времена святого старца Серафима Саровского. На валу устроена тропинка, по ней и нужно идти, прочитав молитву Богородице 150 раз.

Святая блаженная Матрона Московская

Слепая провидица в 17 лет обрела дар исцеления людей. Слухи о ее необычных способностях быстро разлетелись по стране, к ней стояли огромные очереди из страждущих исцелиться – Матрона никому не отказывала. К иконе и мощам Матроны Московской приходят с живыми цветами.

Ксения Петербургская

Блаженная предсказала появление ребенка женщине, которой много лет назад оставила свой дом. Часовня блаженной Ксении стоит на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Чтобы святая услышала просьбу о даровании детей, нужно оставить в часовне записку, зажечь свечу и трижды обойти здание.

Святые Петр и Феврония

Это одни из самых известных покровителей семейного счастья. Обычно поклониться им приезжают в Свято-Троицкий монастырь в Муроме. Принято благодарить Петра и Февронью за выполненную просьбу, поэтому в монастыре можно встретить множество пар с маленькими детьми. Отдельно попросить помощи святых можно в День семьи, любви и верности, который тесно связан с историей Петра и Февроньи.

Приметы и ритуалы на рождение детей

Далеко не все семейные пары готовы погрузиться в веру. Часть женщин предпочитают молитвам «верные» приметы. Вот лишь некоторые из них, которые могут сулить пополнение.

Получить в подарок нитку жемчуга.

Примерить вещи беременной женщины.

Попить из стакана беременной.

Посидеть на месте беременной.

Погладить беременную по животу.

Также есть ритуалы и приметы на случаи проблем с зачатием и возможным бесплодием. В давние времена считали, что для избавления от бесплодия можно съесть три почки с фруктовых деревьев, зацветших впервые, или первые плоды яблони, сливы, винограда. Также паре, испытывающей проблемы с зачатием, рекомендовали заключить духовный брак, например, венчаться в церкви.

В древней славянской практике для исцеления от бесплодия женщина, испытывающая проблемы с зачатием, первой брала на руки новорожденного младенца. Еще одним из самых известных предвестников будущей беременности считалось усыновление малыша. Примета гласит – усынови чужого ребенка, и появится свой.