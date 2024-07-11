Зачем в разгар войны в СССР учредили материнские ордена

Наверное, не так много стран в мире в наградной системе которых присутствуют ордена и медали матерям. Россия – одна из них. Трепетное отношение к маме у людей тут традиционно, да и сама страна всегда была Россией-матушкой. А 80 лет назад такое отношение и безмерное уважение получили свое отражение в учреждении звания «Мать-героиня», ордена «Материнская слава» и медали «Материнство».

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Случилось это в самый разгар Великой Отечественной войны – 8 июля 1944 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении наград для матерей. Награждали ими женщин, которые воспитали от пяти и выше детей. А матерью-героиней могла стать та, которая дала стране десять и более детей. Ее приравнивали к Героем Советского Союза. Сейчас представляется символичным, что случилось это в день святых Петра и Февронии – покровителей семьи.

Образ матери у всех народов носит особый статус и нет нужды объяснять почему. Но в России, он стал еще и синонимом самой страны. И никто не скажет, когда это случилось впервые – так было всегда.

Есть семья, есть мама, как хранительница очага, а все вместе мы дети нашей Родины. Таким образом в сознании каждого изначально существовало единение, чувство общей семьи, которое особенно сильно проявлялось в трудную для всех годину.

Так еще в былинах богатыри получали силу от матери-сырой земли. Как только у витязя заканчивались силы и, казалось, взяться им уже больше не откуда, то достаточно было прикоснуться к матери-земле и злой ворог оказывался повержен.

Народное представление с развитием и укреплением государства получает осмысление лучшими умами. Это можно видеть уже в XVI веке, во времена Ивана Грозного, когда в трудах мыслителей, в частности Максима Грека, появляется образ Святорусской Матери-земли.

Таким образом уже на государственном уровне принимается образ матери как часть национальной идеологии. Поскольку это всегда было в народном сознании, то никого убеждать не пришлось. В обычные, мирные, дни особо на каждом углу об этом не кричали. Но вот как только приходила беда, то образ матери выходил на первый план.

Так случилось в Отечественную войну 1812 года, когда во всех стихах и картинах воспевался образ Матушки-России. Их создавали образованные дворяне. Но ведь тоже самое случилось и в народных песнях, которые сложили простые люди.

И вот наступает новая беда – в Россию врывается самый жестокий и безжалостный враг за всю ее историю. Начинается Великая Отечественная война. И самым пронзительным плакатом первых, самых тяжелых, дней стал «Родина-Мать зовет!».

Его создатель художник Ираклий Тоидзе впоследствии вспоминал, что так выглядела жена Тамара, когда ворвалась в мастерскую с возгласом «Война!». «На ее лице пробивался немой призыв: «Надо срочно что-то делать! Бежать, спасать!», — вспоминал впоследствии художник.

На фронт уходили все, кто мог держать в руках оружие. Мужья, дети – не только сыновья, но и дочери. А матери продолжали воспитывать и кормить недорослей, и как те подрастали и их отправляли на войну. А сами трудились, заменяя всех в тылу.

Не видеть этого было невозможно. Поэтому в 1944 году и учреждается сразу целая серия наград для многодетных матерей.

Медаль Материнства имела две степени. II степени награждались мамы, которые воспитали пять детей, а Iстепени – шестерых. Если учесть, что многодетные семьи в то время были нормой, то не удивительно, что до 1995 года медалью было награждено более 13,15 млн женщин.

Орден «Материнская слава» состоял из трех степеней. III степень – за 7 детей, II степень – за 8 детей, I степень – за 9 детей. Орден вручался, когда самому младшему исполнился один год, а остальные дети на тот момент живы. Но при этом был наиважнейший момент. Погибшие на войне дети считались живыми!

Звание «Мать-героиня» присваивалось женщинам, которые воспитали 10 и более детей с вручением одноименного ордена. Он изготавливался из золота 950 пробы в виде звезды. По статуту носился на левой стороне груди и в случае наличия других государственных наград, выше остальных. Таким образом мать-героиня приравнивалась к Героям Советского Союза и Героям Социалистического Труда.

Первыми стали 14 женщин со всей страны, указ об их награждении вышел 27 октября 1944 года. А уже через несколько дней председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Калинин вручал награды в кремле.

Звание и орден за №1 получила домохозяйка из поселка Мамонтовка Московской области Анна Савельевна Алексахина. У нее было 12 детей, восемь из которых воевали. Четверо с войны так и не вернутся.

Все награжденные женщины были простыми труженицами – колхозницы, рабочие и домохозяйки. Самой молодой маме-героине Татьяне Бубновой из Свердловской области было 45 лет, и она работала в столовой Верхнепышимского торфопредприятия и воспитала 10 детей.

Кем работала в столовой Бубнова не указано, возможно простой посудомойкой, часто пишут просто «работница Верхнепышимского торфопредприятия» и все. А вот почему в столовой понятно – так легче прокормить детей.

И в этой связи важным представляется еще одно обстоятельство – одновременно с указом об учреждении наград вводятся ежемесячные выплаты для многодетных матерей. До этого были единовременные выплаты после рождения седьмого ребенка и больше ничего. Теперь единовременные устанавливались по рождению третьего ребенка, а после четвертого – ежемесячные.

И еще. И в документах тех лет, и в этом тексте, использовалось выражение «воспитавшая детей». Дело в том, что учитывались не только рожденные, но и усыновленные по закону. И это справедливо, ведь труд матери — это не просто родить, а воспитать достойного человека. И вот это действительно подвиг, который требует всей жизни.