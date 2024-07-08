Полтавская битва: как Россия победила сильнейшую армию Европы

8 июля 1709 года произошла Полтавская битва. Это сражение между армиями России и Швеции стало кульминационным моментом Северной войны. В дальнейшем шведские войска утратили стратегическую инициативу и вынуждены были перейти преимущественно к оборонительным действиям. Северная война в итоге завершилась победой России, которая получила обширные территории на берегах Балтийского моря и резко упрочила свои позиции на международной арене. Профессор РГГУ Игорь Курукин в интервью RT рассказал о ходе Полтавского сражения и о его геополитических последствиях.

© Алексей Кившенко «Капитуляция шведской армии»

— Принято считать, что Полтавская битва стала кульминационным моментом Северной войны. Как вышло, что шведские войска столь глубоко зашли на территорию Российской империи и почему они оказались именно под Полтавой?

— Боевые действия между Россией и Швецией в ходе Северной войны несколько лет шли в Прибалтике. Начались они неудачно для России, однако Пётр I быстро провёл работу над ошибками, в результате которой русские войска в 1702—1704 годах одержали ряд серьёзных побед и установили контроль над территориями на Неве. В 1707 году Карл XII решил двигаться на восток, чтобы захватить Москву и разделить Россию на несколько маленьких княжеств, которые не могли бы представлять угрозу для Швеции.

Российское командование решило не давать сразу генерального сражения и отвело войска. Шведы вторглись на территорию современной Белоруссии, но столкнулись с тем, что русские не оставили на их пути никаких источников пополнения запасов провианта. Поэтому они двинулись дальше в поисках продовольствия. Пётр же благодаря успешным действиям русской армии на берегах Балтийского моря смог начать переброску резервов навстречу Карлу. В итоге шведская армия дошла до Полтавы и начала её осаду, туда же устремились основные силы русских войск.

— Полтавской битве предшествовала осада шведами самой Полтавы. Как во время этих событий проявил себя гарнизон города?

— Гарнизон Полтавы держался очень достойно. Несмотря на огромное численное преимущество, шведы так и не смогли взять небольшой по меркам XVIII века городок штурмом. Основные силы русской армии получили время для подготовки генерального сражения.



— Какую роль в событиях под Полтавой сыграл предавший Петра I гетман Мазепа?

— Роль Мазепы можно назвать довольно нелепой. Как известно, он предал Петра I, которому служил долгие годы и при котором чувствовал себя очень хорошо, и ушёл к шведам, уведя с собой несколько тысяч казаков. Однако Карл XII не доверял казакам Мазепы. Поэтому он их даже не задействовал в Полтавской битве, хотя на тот момент ему была дорога каждая боевая единица.

Мазепа, в принципе, был достаточно умным и прагматичным человеком, но в этой ситуации он просчитался. Пётр уважал его, ни в чём его не обделял, не ограничивал его власть. Но Мазепа решил, что в войне победит Карл XII, и сделал на него ставку. Это было фатальной ошибкой гетмана, который в итоге всё потерял.

— Каковы были планы сторон перед началом Полтавского сражения?

— Карл XII считал, что русская армия — это всё ещё те войска, которые он бил на Нарве. И он исходил из этого при подготовке генерального сражения. Вот только с тех пор много воды утекло и русская армия очень многому научилась. Карл шёл в наступление, думая, что реально владеет инициативой, но он ошибался.



Конечно, с самого начала нельзя было предсказать со стопроцентной уверенностью, как всё будет развиваться дальше. Но Пётр догадывался, что Карл может пойти ва-банк. Царь заранее велел возвести земляные укрепления, которые в дальнейшем сыграли важную роль в сражении. Русские из укрытий стреляли по шведам, которые оказались на ровной, словно стол, местности.

— Как удалось добиться победы над шведской армией, которая, по мнению многих историков, в то время была сильнейшей в Европе?

— Шведская армия действительно была очень сильной. Но, во-первых, Пётр добился значительного численного превосходства над шведами, а во-вторых, Карл XII думал, что перед ним «дикие московиты», которые побегут после первого же удара. Но, как известно, никто не побежал. Напротив, именно шведы начали нести большие потери.



У войск Карла XII была принципиальная тактика: они никогда не стояли и не ждали действий противника, а шли в атаку. Нужно отдать шведам должное — они были хорошими солдатами. Они сразу перешли в наступление и потеснили первую линию русских войск, но затем столкнулись с основными силами петровской регулярной армии, которые умели сражаться, держать строй и одерживать победы. Шведы не выдержали ружейного и артиллерийского огня русских войск и начали отступать. А когда российские силы перешли в полноценное контрнаступление, шведы были обращены в бегство.

Карл XII и Мазепа сбежали, бросив армию. В дальнейшем они скрылись в турецких владениях, а основные силы шведов оказались блокированы на берегу Днепра и сдались в плен.

— Насколько значимы оказались итоги Полтавской битвы в контексте Северной войны и дальнейшей истории России и Швеции?

— По итогам Полтавской битвы в плену оказалась наиболее боеспособная часть шведской армии. Причём шведы сидели в плену вплоть до подписания мирного договора в 1721 году. Северная война продолжилась и после Полтавы. Карл XII даже одерживал победы, но такой армии, как раньше, у него уже не было.

© Триумфальный въезд русской армии в Москву

В войне произошёл коренной перелом. Её характер для шведов стал оборонительным. Они больше не в состоянии были предпринимать крупномасштабные наступления. Северная война в целом завершилась для Швеции поражением. Она потеряла территории на берегах Балтийского моря, её роль в европейской политике стала значительно более скромной. Россия вернула себе доступ к Балтике, получила новые земли и упрочила своё положение на международной арене.