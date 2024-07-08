Куда катится климат

Нынешняя устойчивая жара в Европейской части России, да и в остальных уголках света вновь заставила говорить об изменении климата и наступающем глобальном потеплении. Однако историческая климатология даёт данные, что всё, что мы считаем сейчас аномальным в истории Земли, уже случалось.

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Прежде всего нужно различать два таких понятия как климат и погода. Климат – это устоявшиеся погодные явления для определённой местности характерные на протяжении длительного времени. Погода – это практически сиюминутное изменение атмосферных явлений. Изучает её наука «метеорология».

Именно из-за этого прогнозы метеорологов не могут быть пока точные. Хотя они заметно продвинулись в этом направлении за последние лет сто, во всяком случае сами явления достаточно изучены. Но никогда не знаешь куда кинется тот или иной циклон или подует ветерок и снесёт грозовую тучу.

Но народные приметы работают – если зима холодная, то лето будет жарким. И даже научное обоснование у завсегдатаев на завалинке есть – среднегодовая температура не меняется, природа всё сбалансирует. Грамотные.

Климатологи изучают более длительные периоды за всё время существования нашей планеты. Смотреть, как было пару сотен миллионов лет назад, и лезть в палеоклиматологию, нам, пожалуй, не стоит. Оно, конечно, интересно как там жили динозавры, но хорошо бы понять, чего ждать человеку сейчас.

Учёным хорошо известна доктрина Миланковича, которая описывает климатические циклы, привязывая их к изменениям оси Земли и, соответственно, поворота к солнцу. Так сейчас в северном полушарии действительно наблюдается глобальное потепление. Ледники здесь тают, а вот в южном полушарии наоборот видно похолодание. Поэтому там ледники растут. Но на юге планеты очень мало суши в умеренной и субарктической зонах, а ледники в океанах не образуются. Там только отколовшиеся айсберги плавают. Общая площадь ледников поэтому сокращается

А тут и историческая климатология, которая описывает обозримый и часто зафиксированный документально период существования человека, говорит, что всё уже было – и похолодания, и потепления. Не мы первые.

Например, сейчас Земля переживает межледниковый период, он самый теплый за последнее время. Точно такой же климат на планете был 400 тысяч дет назад. Документов той эпохи не сохранилось, но ученые могут определять это по геологическим отложениям и изучениям окаменелостей, прежде всего раковин, причём не только моллюсков, но и микроскопических живых организмов.

Но вот точно известно, что на Балканах ещё во времена Римской империи было заметно теплее, чем даже сейчас. В качестве доказательства историки, в частности В. Клименко, приводят мост через Дунай, который построил архитектор Апполодор между 101 и 106 годами для прохода римской армии в Дакию (современная Румыния). Мост был деревянным, хоть и на каменных опорах и простоял 170 лет. Сейчас его бы снесло ледоходом после первой же зимы. Но тогда его не было, поскольку климат был жарче.

В турецкой Анатолии в 1989 году обнаружили храм, тоже римского периода, после схода лавины с горы Эрджияс (3916 м). Он был высечен в скале и сделать такое можно было только, когда не было столько снега и льда.

Известно также, что Северная Африка долгое время имела более влажный климат, чем сейчас, а в Сахаре росли джунгли. Пирамиды Древнего Египта строили вовсе не в песках. Ливия, Карфаген, Египет – были житницей всего Средиземноморья, обеспечивая хлебом более северные территории.

Но как раз в начале нашей эры там стали происходить климатические изменения, фиксировались засухи. Когда император Рима Адриан посетил континент в 128 году, то ему сообщили, что засуха длится уже пять лет и за это время не выпало ни капли дождя.

Но если не углубляться так далеко от нашей эпохи и от нашей местности, то и здесь мы видим, что засуха наступает регулярно.

В 1092 году от неё погиб почти весь урожай, летописцы сообщают, что всего за несколько месяцев в Киеве от голода умерла более чем десятая часть жителей. Известно о страшной жаре 1430 года, когда гибли и звери, и люди. Была она и в последующие века, императрица Анна Иоановна очень страдала от дыма пожаров, случившихся в результате засухи в её правление. Поволжье из-за регулярной засухи входит в зону рискованного земледелия.

Не зря в СССР помимо Минсельхоза существовало и министерство мелиорации. Раньше все поля были в трубах на колесах для полива. Сейчас они все давно сданы в металлолом, и мы слышим только стенания на погодные условия, как следствия неурожая и дороговизны продуктов.

Случалось жаркое лето и на памяти теперь живущих поколений. Нынешнему зною далеко до 1972 года, москвичи хорошо запомнили пожары совсем недавнего 2010 года.

То, что сейчас обратили внимание на глобальное потепление и стали его изучать – это хорошо. Есть шанс, что климатология и метеорология, а также другие науки существенно продвинутся вперёд, что и происходит.

Влияние человека огромно, но настолько ли? Пандемия резко сократила выбросы в атмосферу углекислого газа, но, к удивлению, это никак не отразилось на процессах – климат продолжил теплеть, не заметив этого.

Поэтому кажется главнее, чтобы политики поменьше спекулировали на этой теме, а побольше бы готовились к изменению, возможно неизбежному и никак не связанному с человеком, климату. Ну просто, чтобы не вымереть от жары как динозаврам от холода.