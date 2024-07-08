Американский перевал Дятлова: тайна гибели баскетболистов из Юба-Сити

«Мальчики» из Юба-Сити, как до сих пор называют пропавших зимой 1978 года друзей, в тот февральский вечер спешили домой. Однако по неизвестным причинам автомобиль молодых людей был обнаружен на пустынной дороге в противоположенном направлении от их родного города. Позже были найдены и тела приятелей, что только умножило количество вопросов в этой истории.

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Друзья-баскетболисты

На момент гибели Биллу Стерлингу исполнилось 29 лет, Джеку Хьютту — 24 года, Теду Вейхеру — 32 года, Джеку Мадруге — 30 лет, а Гэри Матиасу — 25 лет. Несмотря на зрелый возраст, все они проживали с родителями. Дело в том, что у первых троих была диагностирована легкая умственная отсталость. Мадруга хоть и не был признан таковым, но отличался медлительностью. А Матиас страдал шизофренией. Он принимал соответствующие препараты, и в последние 2 года его недуг не давал о себе знать.

Парни давно дружили. Их сплотило общее увлечение баскетболом. Они даже играли за местную команду. 25 февраля 1978 года Стерлинг, Хьютт, Вейхер, Мадруга и Матиас должны были принять участие в очередном баскетбольном матче, главным призом в котором была поездка в Лос-Анджелес. Парни с нетерпением ожидали этого дня. Накануне молодые люди на автомобиле Матиаса отправились в город Чико для того, чтобы поболеть за своих земляков на другой игре, и исчезли.

Поиски автомобиля и «мальчиков»

Так как все «мальчики», как их называли родители, были очень домашними и не могли пропустить матч 25 февраля 1978 года, близкие забеспокоились уже ночью, когда они не вернулись назад. Полиция начала поиски пропавших, но 28 февраля был обнаружен только пустой автомобиль Гэри Матиаса. Он находился в 70 милях от Чико на пустынной горной дороге. Как писало издание "The Washington Post", машина оказалась исправной, а ее бак был заполнен на четверть. Однако на этом поисковые работы были остановлены в связи с погодными условиями.

Только 4 июня того же 1978 года группа мотоциклистов наткнулась на заброшенный лагерь лесной службы, находившийся в 20 милях от того места, где был найден автомобиль Матиаса. В одном из трейлеров лежал мертвый Тед Вейхер. На следующий день неподалеку от трейлера нашлись сильно разложившиеся останки Джека Мадруги и Билла Стерлинга. Там же впоследствии обнаружились фрагменты трупа Джека Хьютта. А вот Гэри Матиас пропал бесследно. По мнению экспертов, предположительно, причиной смерти Мадруги, Стерлинга и Хьютта стало переохлаждение.

Странности «дела парней из Юба-Сити»

Специалистов озадачило тело Теда Вейхера. Как пишет в своих «Криминальных очерках» Роман Игнатов, Вейхер, судя по малому весу и длине бороды, прожил в трейлере несколько недель. Это было вполне возможно, так как в трейлере и сарае рядом с ним был запас продуктов, которого, впрочем, хватило было всем пятерым на целый год. Имелся в сарае и резервуар с газом, с помощью которого можно было отапливать трейлер. Да и спичек, деревянной мебели и книг, которые можно было бы поджечь для того, чтобы согреться, в помещении хватало. Но ничем этим парни из Юба-Сити почему-то не воспользовались.

Только Вейхер, по-видимому, питался найденными продуктами, но по неизвестным причинам в весьма скудном количестве. Оставалось непонятным, зачем друзья вообще свернули с дороги, ведущей к Юба-Сити, и поехали в противоположном направлении, а затем и вовсе бросили автомобиль. Примечательно, что машину Матиаса видел в ту ночь некто Джозеф Шонс. Машина Шонса застряла в снегу. В свете фар автомобиля он заметил группу людей и женщину с младенцем. Шонс прокричал им, что просит помощи. Но люди в контакт с ним не вступили и даже не подошли ближе. Показания Шонса никак не прояснили случившееся, а лишь добавили вопросов в эту историю.