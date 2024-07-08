Почему кошки панически боятся огурцов

В интернете полно роликов, в которых кошки, увидев поблизости огурец, впадают в панику. Иногда бедные животные буквально взлетают в воздух в неподдельном ужасе, вызывая приступы безудержного веселья у оператора и зрителей. При этом страх вызывают именно огурцы, так как эксперименты с другими овощами и предметами оканчиваются провалом. Как объяснить такое поведение животных?

Современные ученые, изучающие поведение кошек, выдвигают несколько гипотез того, почему те так боятся огурцов. Многие, вообще, считают, что животное способно испугаться любого постороннего предмета, который ему незнаком. Но эта версия не выдерживает никакой критики, ведь в сети полно видео, где кошек безрезультатно пугают чем угодно.

Более правдоподобно выглядит объяснение, которое говорит о том, что кошки принимают огурцы за змей. Зоопсихолог Кон Слободчиков (Con Slobodchikoff) утверждает, что в те времена, когда все кошки жили в дикой природе, рептилии были их самыми страшными врагами. Поэтому спустя тысячелетия, эти животные на генетическом уровне паникуют при виде предметов, напоминающих им ползучих гадов. При этом совсем неважно, что Мурзик вырос на диване и никогда не видел ни одной змеи.

Звучит вполне убедительно, но есть эксперты, готовые поспорить с зоопсихологом. Например, консультант по поведению кошек Микель Дельгадо (Mikel Delgado), посвятивший долгие годы изучению взаимоотношений людей и их питомцев, считает, что осторожные животные пугаются предметов, которые появляются неожиданно там, где их только что не было.

На многих видео хорошо видно, что огурец кошкам подкладывают незаметно, а то и вовсе подбрасывают неожиданно, находясь вне поля зрения животного. Разве вы не испугаетесь, если откуда ни возьмись возле вас появится яркий предмет, размером с вашу ногу? Зоопсихолог Джилл Голдман (Jill Goldman) разделяет мнение Дельгадо, но от себя добавляет, что при появлении незнакомой вещи у кошки срабатывает защитный психологический механизм, дающий команду немедленно убраться из странного места.

Существуют и другие гипотезы, но они скорее шуточные, поэтому нашего внимания не стоят. А вот напомнить, что с кошками лучше так не шутить, нужно обязательно. Дело в том, что психика кошки очень ранима и, пугая ее огурцом, вы вызываете у животного серьезный стресс. Это может не только отразиться на поведении кошки, которая начнет вас избегать, но и вполне может сократить срок ее и без того непродолжительной жизни.