Традиционно мы не привыкли приписывать растениям способность мыслить или выполнять математические операции. Однако последние научные исследования заставляют нас пересмотреть наши представления о когнитивных способностях зеленых обитателей нашей планеты.

Некоторые виды растений, особенно хищные, обладают способностью к простейшему счету. Этот феномен наиболее ярко проявляется у венериной мухоловки, известной своим уникальным механизмом ловли добычи.

Венерина мухоловка оснащена листьями-ловушками, на внутренней поверхности которых расположены чувствительные волоски-сенсоры. Когда насекомое попадает на лист, оно неизбежно задевает эти волоски. Однако растение не спешит захлопывать свою ловушку при первом же прикосновении. Исследователи обнаружили, что для активации механизма захвата требуется как минимум три последовательных касания сенсорных волосков в течение определенного промежутка времени.

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Этот процесс можно рассматривать как простейшую форму счета. Растение как бы "подсчитывает" количество стимулов, прежде чем предпринять энергозатратное действие по закрытию ловушки.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @Scinquisitor.