«Свидание» двух зайцев-беляков попало в объектив фотоловушки

«Свидание» двух зайцев попало в объектив фотоловушки Окского заповедника, расположенного в Рязанской области. Соответствующий пост появился в сообществе природного комплекса во

© «ВКонтакте»

Сотрудники заповедника рассказали, что зайцы-беляки являются одиночными животными.

«Если мы вдруг видим заячью пару, то, скорее всего, это как-то связано с размножением», — объяснили они.



У зайцев три волны спаривания, которые проходят с февраля по август. За лето самка может принести три помета.

«Пушистые плоды июльской любви появятся к концу августа. Этих поздних зайчат называют листопаднички», — отметили авторы публикации.



В июле прошлого года в Костомукшском заповеднике в Карелии фотоловушка сняла прогулку зайчихи с зайчонком. На записи было видно, как два зайца, большой и поменьше, передвигались по дороге в лесу, периодически останавливаясь.