Доказано участие англосаксов в войне в Сирии 1500 лет назад

Англосаксонские воины сражались в Северной Сирии еще в VI веке нашей эры, то есть полтора тысячелетия назад. Об этом говорится в новом исследовании, представленном группой исследователей во главе с доктором Сент-Джон Симпсон, старшим куратором Британского музея.

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Исследователи представили убедительные доказательства того, что англосаксонские воины из Британии конца VI века участвовали в византийских военных кампаниях в Восточном Средиземноморье и Северной Сирии, сообщает Arkeonews.

До последнего времени данный факт учеными не признавался. Однако новые доказательства в пользу указанной теории ученые нашли среди артефактов, раскопанных в наиболее известных англосаксонских захоронениях, в частности, в Саттон-Ху, Тэплоу и Притлвелле.

По словам доктора Симпсон, некоторые артефакты убедительно доказывают, что англосаксонские воины сражались на стороне Византийской империи против войск Сасанидов, династии, правившей на территории современного Ирана.

Так, в погребальной камере Притлвелла был обнаружен медный кувшин с уникальным жемчужным медальоном, выполненным в сасанидском стиле. Эта находка предполагает, что кувшин был изготовлен в сасанидской мастерской, и кто-то из воинов привез его в Британию.

"Жемчужный кругляш на бутылке из Притлвелла уникален и четко отображает иконографию в сасанидском стиле, что позволяет предположить, что она была изготовлена в сасанидской мастерской", - говорит Симпсон.

В Британии были найдены и другие артефакты тех времен, изготовленные на территории восточного Средиземноморья и северной Сирии. Исследователи считают, что эти предметы на родину привезли англосаксонские воины, участвовавшие в византийских военных кампаниях против Сасанидской империи.

По словам Симпсон, в захоронениях Притлвелла, Тэплоу и Саттон-Ху были раскопаны наплечные пряжки-застежки для воинских туник. По своему дизайну они также являются восточными. Вероятно, англосаксонские воины не только привозили трофеи из дальних походов, но и "переняли моду византийско-сасанидского элитного военного общества".