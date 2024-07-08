Какое «божественное предназначение» было у русских по версии чукчей

Отношение чукчей к представителям самого многочисленного народа России – русским – неоднократно менялось. Изначально они воспринимали их как поработителей, а позже – как «божественное предназначение». Так в чём же оно заключалось?

Не народ, а загадка

Внушительный вклад в описание чукчей как одного из этносов, населяющих Россию, внёс известный этнограф и северовед Владимир Богораз. На рубеже XIX-XX веков он организовал ряд экспедиций на Дальний Восток, изучил массу архивных документов и записал от коренных жителей десятки сказаний, которые помогли лучше понять традиции, обычаи и мифологию этого северного народа.

Богораз на основе собранных материалов выпустил много научных трудов, посвящённых чукчам. Так, в 1934 году в СССР вышло 224-страничное издание «Чукчи». Исследователь в нём утверждает, что народ «открыли» именно русские. Произошло это аж в 1644 году, когда казак Михаил Стадухин на Колыме основал 3 зимовья («собачьи остроги»).

Через три года другой казак – Василий Колесников – заложил в этих местах Анадырскую крепость. Если верить цитатам из исторических документов, то необходимость в ней назрела уже давно.

«На Анадырь-реке неясачных [неохваченных податью чукчей] много и побивают иноземцев без разбору…», – писал Богораз.



Но под началом Стадухина и Колесникова ситуация в корне изменилась. Последующие грамоты изобилуют описаниями карательных акций, предпринимаемых по отношению к «туземцам».

Торговцы, собаки и люди

Чукчи сопротивлялись русским «пришельцам» ещё довольно долго – как минимум противостояние длилось на протяжении века. Но развитие торговых отношений позволило чукчам посмотреть на иноземцев по-другому. Это нашло отражение в чукотской мифологии, где подчёркивается божественное предназначение русских как производителей многих необходимых товаров (чай, табак, сахар, соль и железо) и поставщиков их северному народу. А ещё один чукотский миф рассказывает о назначении богом-отцом младшего сына (русского) начальствовать над двумя старшими братьями – эвенком и якутом.

Есть и третья версия, объясняющая этногенез русских. Чукчи сравнивали их с собаками (видимо, из-за песен, которые, как считали северяне, очень похожи на собачий вой). При этом чукчи называли «пришельцев» «русскими людьми», что свидетельствует об определённой степени уважения. Представители этого воинственного народа никого кроме себя к людям не относили.