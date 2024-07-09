Львица устроила засаду на дикую свинью на глазах у туристов в ЮАР
Группа немецкоговорящих любителей дикой природы, устроилась в пойме реки на территории южноафриканского заповедника, чтобы понаблюдать за охотой дикой хищницы.
Хищная кошка подкараулила утоляющего жажду в водоёме бородавочника и атаковала свою добычу, но в планы дикого бородавочника явно не входило становиться чьи-то обедом и он вырвался из пасти львицы, а затем продемонстрировал потрясающую скорость, сбежав от хищницы.
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Львица устроила засаду на дикую свинью на глазах у туристов в ЮАР