$88.17+0.0395.66+0.09
Почта

Львица устроила засаду на дикую свинью на глазах у туристов в ЮАР

Группа немецкоговорящих любителей дикой природы, устроилась в пойме реки на территории южноафриканского заповедника, чтобы понаблюдать за охотой дикой хищницы.

Львица устроила засаду на дикую свинью на глазах у туристов
© rai77.com

Хищная кошка подкараулила утоляющего жажду в водоёме бородавочника и атаковала свою добычу, но в планы дикого бородавочника явно не входило становиться чьи-то обедом и он вырвался из пасти львицы, а затем продемонстрировал потрясающую скорость, сбежав от хищницы.

Истории