Львица устроила засаду на дикую свинью на глазах у туристов

Группа немецкоговорящих любителей дикой природы, устроилась в пойме реки на территории южноафриканского заповедника, чтобы понаблюдать за охотой дикой хищницы.

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Хищная кошка подкараулила утоляющего жажду в водоёме бородавочника и атаковала свою добычу, но в планы дикого бородавочника явно не входило становиться чьи-то обедом и он вырвался из пасти львицы, а затем продемонстрировал потрясающую скорость, сбежав от хищницы.