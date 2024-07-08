Какие страны снабжали афганских душманов оружием в войне с СССР

В 1979 году СССР вступил в Афганскую войну, рассчитывая помочь решить относительно мирным путём внутриполитический конфликт в азиатском государстве. Но Ограниченному контингенту советских войск в Афганистане пришлось противостоять коалиционным войскам антикоммунистических стран, которые возглавляли США.

Соединённые Штаты Америки

Первыми на ввод советских войск в Афганистан отреагировали в Вашингтоне. За короткий промежуток времени ЦРУ сумело наладить поставки моджахедам оружия. В Меморандуме ЦРУ от 11 июня 1980 года, подготовленном для Госдепартамента США, говорилось, что до сентября «афганские борцы за свободу» должны получить вооружение на общую сумму около 30 миллионов долларов. Американцы втянули в свою схему, которую они именовали операцией «Циклон», ещё три страны: Египет, Саудовскую Аравию и Пакистан. Через эти государства афганским повстанцам попали в руки советские автоматы АК-47 и ПЗРК «Стрела-2», а также гранатомёты, ручные гранаты, крупнокалиберные пулемёты, противотанковые и противопехотные мины, снайперские винтовки, производимые в СССР.

Западные «гостинцы» США не отправляли в первые годы войны сознательно – чтобы Москва не смогла обвинить Вашингтон в поддержке сепаратистов. Но спустя три года США дали зелёный свет поставкам оружия, производимого в ФРГ, Великобритании, Швеции, Швейцарии, Израиле.

За десять лет, что длился конфликт, сумма американских вливаний достигла огромной суммы – 2 миллиардов долларов.

Китайская Народная Республика

С учётом того, что советско-китайские отношения к концу 70-х годов находились в кризисе, Афганскую войну в своих интересах решили использовать и в Пекине. В Поднебесной до последнего старались не афишировать свои вливания в поддержку моджахедов, использую в качестве связующего звена Пакистан. Там же обосновались и сотни китайских инструкторов, которые обучали сепаратистов.

Объёмы китайской помощи росли из года в год. Так, в 1983 году от Пекина душманы получили 40 тысяч тонн оружия и боеприпасов, а в 1985 году – почти в два раза больше.

Великобритания, Саудовская Аравия, Япония

В году Афганской войны Великобритания в Азии развернула операцию «Фарадей», в ходе которой также пыталась наладить поставку оружия повстанцам. Кроме того, британцы создали на территории Пакистана и Шотландии тренировочные лагеря, где велась подготовка боевиков.

Не отступала от США, Англии и Китая Саудовская Аравия. Аравитяне закупали оружие у Китая, после чего передавали его повстанцам. Кстати, по такой же схеме действовала и Япония. Миллиарды долларов (финансовая помощь только за первые четыре года войны превзошла по объёму в разы американскую) Токио пересылал в Пакистан, который успел стать перевалочной базой между антисоветской коалицией и душманами.