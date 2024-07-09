Путешествия во времени: опасно ли встретиться с самим собой в прошлом или будущем

Согласно научной фантастике, связанной с путешествиями во времени, если бы мы могли перемещаться во времени, то нам нельзя было бы встречаться с версией себя из будущего. Но так ли это на самом деле?

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Если мы рассматриваем Вселенную как единую, непрерывную цепь причин и следствий, а время — как восприятие этой последовательности по мере продвижения вперёд по этой цепи, то ничего страшного в том, чтобы встретить себя из будущего, нет. Согласно этой трактовке, наши прошлое, настоящее и будущее должны быть зафиксированы неизменными законами физики. По этой причине даже случайные события (например, радиоактивный распад) были бы предопределены.

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Если вы отправляетесь назад во времени, чтобы увидеть себя в прошлом, это значит, что это событие уже происходило. Если вы этого не помните, то, возможно, вы стёрли впоследствии себе память. Тем не менее на будущее это уже повлияло.

И наоборот, если вы путешествуете вперед во времени и встречаетесь с собой в будущем, то из этого следует, что вы должны вернуться в исходную точку и продолжить свою жизнь, иначе в будущем вам не с кем будет встретиться. Это значит, что та версия вас, которую вы встречаете, путешествуя в будущее, уже помнит встречу, произошедшую, когда вы были путешественником во времени.

Однако если каждая причинно-следственная связь создаёт параллельную вселенную в бесконечно разветвлённом дереве возможных временных линий, то каждая версия реальности уже где-то существует. Поэтому не имеет значения, встретитесь вы с самим собой или нет.

К счастью, путешествия во времени являются чисто теоретическими и для этого требуется экзотическая материя или отрицательная энергия для работы в макроскопических масштабах.