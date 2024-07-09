Объяснен таинственный остаток взорвавшейся звезды

Ученые Токийского университета объяснили поведение таинственного остатка редкого типа сверхновой, наблюдаемой в 1181 году в Японии и других странах Азии. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.

С помощью компьютерного моделирования и анализа исторических записей ученые воссоздали структуру остатка (SNR) 1181, который возник при столкновении двух белых карликов. Это создало редкий тип сверхновой, называемый сверхновой типа Iax, которая оставила после себя одного яркого и быстро вращающегося белого карлика.

На пике яркости взрыв сверхновой был сопоставим с яркостью Сатурна. Звезда оставалась видимой невооруженным глазом около 180 дней, пока постепенно не потускнела.

Основная проблема заключалась в том, что при слиянии двух белых карликов обычно происходит взрыв, который не оставляет остатка. В редких случаях может возникать вращающийся белый карлик, и теоретические модели показывают, что сразу после своего образования такой объект должен начать испускать звездный ветер. Однако по расчетам, такой ветер у (SNR) 1181 возник лишь недавно, в течение последних 20-30 лет.

Команда предположила, что часть вещества, выброшенного взрывом, упала обратно на его поверхность, увеличив плотность и температуру сверх порогового значения для возобновления горения, что породило звездный ветер. Для проверки своей модели ученые планируют дальнейшие наблюдения с использованием радиотелескопа Very Large Array (VLA) и 8,2-метрового телескопа Subaru.