Ученые объяснили, как животные переносят жару

В пресс-службе заказника «Степной» рассказали, что животные также стараются найти прохладу, однако в пустынных условиях это крайне непросто.

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Специалисты отметили, что в самые знойные часы поведение животных меняется: они двигаются медленно, часто дышат и ищут способы охладиться. Фотоловушки, установленные в заказнике, фиксируют, как звери и птицы заходят в неглубокие разливы от артезианских скважин, чтобы найти хоть немного облегчения. Также они находят небольшие, но затененные участки, защищенные от прямого солнечного света.

В конце видео, сделанного в заказнике, можно услышать забавный звук, предположительно издаваемый одним из сайгаков.

Напомним, что текущая неделя будет тяжелой как для людей, так и для животных. Рекомендуется избегать длительного пребывания на улице, защищать голову и кожу от солнца, соблюдать питьевой режим, избегать жирной и соленой пищи, а также употребления алкоголя.

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