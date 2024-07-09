Почему раньше мальчиков наряжали в платьица

Традиция наряжать мальчиков в платья уходит вглубь столетий и исчезла всего около века назад. Бигпикча предлагает вам отправится в историческое путешествие, чтобы раскрыть тайну этого необычного обычая. Давайте посмотрим, как социальные, культурные и модные тенденции влияли на данное явление, и как со временем менялись стереотипы об одежде.

Общество предъявляет нам определенные нормы и принципы поведения, морали и этики. И если бы вы решили прогуляться по улице голышом, это, безусловно, вызвало бы удивление среди окружающих, или даже повлекло бы за собой административную ответственность. А если бы кто-то решил нарядить своего сына в яркое платьице, то большинство прохожих покрутили бы пальцем у виска, осудив такого родителя со странностями. Однако, вплоть до 19 века, люди воспринимали наряды своих сыновей по-другому, и наряжали их в платья вплоть до восьмилетнего возраста.

© Фламандский мальчик в платье, 1625 год

В Европе с середины 16-го века и до 1920-х гг. была распространена традиция надевать на маленьких мальчиков платья. Это объяснялось практическими причинами: одноразовые подгузники тогда еще не изобрели, и было довольно сложно менять пеленки, каждый раз снимая с малыша брюки или шорты. Так что, для облегчения этого процесса, мамы и няни выбирали для своих мальчиков и воспитанников юбки.

Помимо прочего, платья и туники были просторными, и дети не так быстро вырастали из них. Учитывая высокую стоимость одежды в те времена, подобный подход имел также экономическую выгоду. Ношение платьев мальчиками было общепринятым во всех социальных слоях, независимо от их статуса — в платьях ходили и наследние принцы, и дети докеров.

© Мария Федоровна с сыном Николаем II (1870 год)

В платьях мальчишки не чувствовали себя ущербно или неприлично одетыми — так ходили многие, если не все. Как сегодня нас с вами не смущают девочки в брюках.

Под платьями часто носили панталоны, как правило, отделанные кружевом. Вот что писал в своих мемуарах князь Ф. Юсупов:

«Нося меня, матушка ожидала дочь, и детское приданое сшили розовое. Мною матушка была разочарована и, чтобы утешиться, до пяти лет одевала меня девочкой. Я не огорчался, а даже, напротив, гордился».



В Российской империи в 19 веке был также популярен вариант длинной русской рубахи, похожей на тунику, которую надевали поверх длинных брюк или шаровар до колен. Такой вид одежды носили мальчики от 2 до 5 лет, а то и старше.

© Будущий президент США Франклин Рузвельт в 2-летнем возрасте. 1884 год

В странах Западной Европы мальчики носили платья до 4-х до 8-ми лет. Событие, когда ребенок впервые надевал бриджи или брюки, превращалось в торжество, на которое приглашали родственников и друзей семьи. Для юнцов это был первый шаг во взрослую жизнь. Для мальчиков из состоятельных семей это значило, что скоро их отправят на учебу, а для детей рабочего класса — начало трудной рабочей жизни.

© Эйнштейн в 3-летнем возрасте, 1882 год

Считалось, что пока мальчики носят платья, они находятся на попечении матери, а как только они переходят на попечение мужчин, отца или учителя, их одевают в брюки. После того как мальчики надевали брюки, они начинали вести себя по-взрослому. Они как бы выходили из-за маминой юбки и становились частью мужского мира. Поэтому некоторые мамаши боялись наряжать свое чадо в брючки аж до 7 — 8 лет.

Мальчишеские платья часто были более темных цветов, чем у девочек, да и ткани были плотнее и крепче. Сам декор платьев был более сдержанный и графичный. Самая популярная отделка платьев для мальчиков — кружевные воротник и манжеты.

Лифы на платьях девочек обычно копировали взрослые платья, а нарядные платья имели еще глубокий вырез. У мальчиков декольте не делали, вырез был под шейку, и застежка чаще всего была по переду, что у девочек встречалось редко. Начало 20-го века разделило общество, а также изменило гендерные особенности детской одежды. После Первой мировой войны все реже и реже можно было встретить мальчиков в платьях. Родители стали одевать своих сыновей в брюки, шорты и футболки. Сегодня пла