Как выглядит настоящее древнее царское проклятие

Древняя печать c угрожающей клинописной надписью «Тот, кто ее сломает, умрет» нашли археологи в Турции. Ее создали хетты, древний индоевропейский народ, населявшиий эти земли около 3,8 тыс. лет назад. Находка сделана в центральной провинции Кырыкалле, на территории населенного пункта Бюклюкале, примерно в 100 километрах от Анкары.

Преподаватель кафедры археологии университета Ахи Эвран (Кыршехир) археолог Кимиёси Мацумура и его коллеги нашли отпечаток древней печати. Надпись гласит: «Великий царь (суверенный правитель) или Тавананна (суверенная правительница) пишет: Тот, кто ее нарушит, умрет».

Ученый пояснил, что обычно хеттские законы предусматривали в качестве наказаний штрафы или компенсации вместо смертной казни или телесных наказаний, потому эта печать весьма примечательна.

«Подобные печати накладывались на договоры, они подтверждали, что если что-то будет сделано против соглашения, то последует кара. Царь и царица из города Хаттусы (столица Хеттского царства) прислали что-то сюда [в Бюклюкале], это говорит об интенсивных отношениях между этой территорией, Хаттусой и царской семьей», – цитирует Мацумуру Arkeonews.



Бюклюкале, по словам ученого, был важным для Хеттского царства городом, тут проводились религиозные обряды, они исполнялись хеттской царской семьей, самим царем или царицей. Вероятно, хеттские цари жили здесь или же проводили некоторое время, добавил археолог.

Ученые также обнаружили еще один оттиск печати с надписями, пока исследователям еще только предстоит выяснить, что же он означает.