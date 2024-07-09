Почему день ВМФ отмечают в июле

25 июля в России будут отмечать День Военно-морского флота, торжества и парады пройдут на базах всех флотов страны, но самые грандиозные ожидаются в Санкт-Петербурге, хоть и без зрителей. Считается, что именно с этим городом и именем Петра I связано появление ВМФ России.

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Но правильнее было бы говорить о восстановлении российского флота, Пётр воссоздал утерянное ранее уже на новом, современном и эффективном уровне. Точно также как создал регулярную боеспособную армию вместо разношёрстного, хоть и многочисленного, войска.

Древняя Русь как государственное образование появилось на пути «из варяг в греки». То вокруг торговой артерии, соединяющей север Европы с югом – Византией. И эта торговля осуществлялась на кораблях.

Многочисленные реки были дорогами древнего мира. Особенно если учесть, что большая часть страны покрыта лесом, это был самый быстрый и удобный вид транспорта. И орудие производства — рыбной ловли, очень важной на Руси.

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Поэтому неудивительно, что археологи находят остатки судёнышек довольно часто, особенно в Псковской, Новгородской областях, где состав почвы сохраняет дерево длительное время. Чёлн-однодерёвку нашла экспедиция А. Иностранцева у Ладожского озера уже в конце XIX века и его возраст определяли в 4500 лет.

Впечатляет. Но вот выводить из этого факта, что на нашей земле уже в то время существовал флот, как это иногда можно видеть в некоторых текстах, это явный перебор.

Но флот на Древней Руси был. Именно военный флот. Некоторые британские историки считают, что у русов флот появился даже раньше, чем в Англии.

Самая первая дошедшая до нас летопись «Повесть временных лет» (начало XII века) рассказывает о знаменитом походе Великого князя киевского Олега на Царьград (Константинополь). И указывает, что поход совершался двумя армиями – конной по берегу и на судах. И называется их число – 2000. Но более поздняя Новгородская летопись младшего извода указывает более скромную цифру – от 100 до 200. При этом везде сообщается, что каждое судно вмещало в себя по 40 человек.

© Олег Вещий ведёт войско к стенам Царьграда. Миниатюра из Радзивилловской летописи (начало XIII века) // ru.wikipedia.org

Важным здесь является даже не количество судов, об этом можно спорить, а сам факт их наличия. Причём таких кораблей, которые могли выдержать и многодневный морской поход. На то что флот был основной ударной силой в походе Олега указывает и тот факт, что контрибуция выплачивалась только тем воинам, которые были на кораблях: по 12 гривен на уключину (держатель для весла). О выплатах конникам не сообщается.

Всё это достаточно известные факты, которые есть и в школьных учебниках. Но почему-то считается, что после этого в России про флот слыхом не слыхивали. И тем не менее некоторые утверждают, что царь Иван Грозный имел довольно сильный флот и тот даже одерживал победу над турецким.

После взятия Казани и Астрахани, Иван IV посчитал, что настала очередь Крымского ханства. В 1559 году стольник Данила Адашев в устье Днепра основывает верфи, на которых довольно быстро создаются корабли. Утверждается, что внешне они напоминали европейские фрегаты.

Но здесь стоит выразить сомнение, поскольку фрегат хоть и легкое, но всё же трехмачтовое судно. Да и в Европе они становятся основной частью флота только в XVII–XVIII веках. Скорее всего, это были «чайки» — лёгкие судёнышки морских казаков, которые они использовали для набегов и грабежа.

Как бы то ни было, есть данные, что эта флотилия судов вступила в бой с турецкой и одержала верх. Говорят, даже два корабля захватили. Была у Грозного задумка создать флот на Балтике, но неудачи в Ливонской войне позднего периода и потеря выхода к морю не позволили этим планам осуществиться.

Сумел это сделать только Пётр I. Он не повторил ошибку Ивана Грозного и не стал тянуть с постройкой флота. В результате возвращённые земли и основанная на них новая столица Санкт-Петербург получают защиту с моря.

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Говоря о флоте, нельзя обойти молчанием русский север – основным занятием поморов была рыбная ловля, добыча морских животных. А для этого нужны были надёжные суда, которые могли бы выдержать суровые условия северных морей. И опытные матросы и кормчие – капитаны таких кораблей.

Основным судном считался карбас. Но были еще коча с одним парусом, для дальних плаваний использовалась «большая коча». Лодья (произносилось именно так) – это довольно большой палубный корабль с каютами для экипажа и отдельной для кормчего-капитана.

Не зря Петр начал своё обучение морскому делу именно здесь. Что впоследствии вылилось в строительство мощного, впервые регулярного, флота, а после первой его победы у мыса Гангут в 1714 г. и при Гренгаме в 1720 г. император установил празднование Дня ВМФ 27 июля (9 августа по старому стилю). Теперь этот праздник отмечается в третье воскресенье июля.