Как самый лихой советский ас «троллил» НАТО

Военный блок НАТО на протяжении всего своего существования ведёт себя агрессивно. Сегодня Россия может себе позволить отвечать на провокации тем же. Но «доставалось» Североатлантическому альянсу и в годы советской власти. Наверняка, на Западе не забыли аса Василия Цимбала, которого натовские военные боялись как огня, ведь так их ещё никто не «троллил».

Опасный манёвр

Советский лётчик заявил о себе осенью 1987 года, когда его за дисциплинарный проступок перевели служить с Дальнего Востока на военный аэродром под Мурманском. Воздушная часть охраняла северные границы СССР, которые очень уж интересовали самолёты НАТО. Любопытство американцев и их приспешников было настолько велико, что наши лётчики вылетали на перехват вражеских летательных аппаратов по несколько раз в день.

И однажды Василий Цимбал решил проучить пилотов НАТО. Советский лётчик снизился над авианосцем противника на рекордно низкую высоту и слил на его палубу немного топлива. Такой «фокус» «отрезвил» натовцев. Их командование совершенно здраво оценило обстановку, ведь советский самолёт мог нести ядерную боеголовку.

Но норвежцы продолжили докучать СССР. В очередной раз Су-27 пришлось поднять по тревоге 13 сентября 1987 года, так как советская РЛС засекла патрульный самолёт «Орион» ВВС Норвегии. За штурвалом в тот сентябрьский день оказался вновь Цимбал.

Униженный и оскорблённый

Норвежский самолёт-разведчик мог находиться в воздухе без посадки и дозаправки топливом до 12 часов и контролировать перемещение советских кораблей и подводных лодок. «Гостя» следовало срочно провожать. Тогда Цимбал осмелился на череду опасных манёвров. Он начал носиться над самолётом противника не то, что на опасном расстоянии – Василий чуть не задевал днищем своего истребителя кабину пилота «Ориона». Особенно трудно пилоту разведывательного судна пришлось после того, как советский ас килем зацепил винт «Ориона». Тот сломался и пробил обшивку норвежского самолёта. После этого разведчик решил вернуться на базу. Но Цимбал на этом не успокоился. Он догнал норвежца и сбросил немного топлива на кабину пилота.

Униженный пилот «Ориона» доложил об инциденте своему руководству. Реакция последовала незамедлительно. Советский посол в Норвегии получил ноту протеста, а о скандале международного масштаба стало известно министру обороны СССР. Начался «разбор полётов», в результате которого должности чуть было не лишился Главком ПВО, кому подчинялась авиагруппа, где служил Василий Цимбал. Но из Норвегии вовремя пришло видео действий советского лётчика, которые фиксировал пилот «Ориона». Тогда военачальники признали – Цимбал действовал исключительно в интересах Родины. Наказывать его не стали, но от греха подальше перевели служить в Крымск.