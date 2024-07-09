Пытка фитнесом: как в тюрьме 19-го века появилась прародительница современных тренажеров

Не можете объяснить нелюбовь к спорту? Возможно, в прошлых жизнях вам довелось испытать пытку фитнесом! В конце 19 века в викторианских тюрьмах появилось приспособление, которое стало настоящим наказанием для тогдашних сидельцев. Их заставляли идти в никуда, одновременно принося пользу обществу.

© Тюрьма XIX века на Флит-стрит в Лондоне. Выглядит скорее как дешевый санаторий

Однажды теплым солнечным днем 1818 года малоизвестный и пока не очень успешный английский изобретатель Уильям Кьюбитт имел удовольствие посетить тюрьму в городке Бери-Сент-Эдмундс. Что именно он там делал — неизвестно, но ему удалось понаблюдать за поведением здешних заключенных в естественной среде обитания.

© Сэр Уильям Кьюбитт (9 октября 1785 года — 13 октября 1861)

Викторианский джентльмен был шокирован и возмущен царившими здесь порядками. Правонарушители, преступники и (самые отвратительные из всех) налоговые уклонисты вальяжно бродили по тюрьме и вообще выглядели довольно жизнерадостными. Они здесь отдыхали!

В кратчайшие сроки Уильям исправил это недоразумение и в том же 1818 году предоставил нескольким из британских тюрем свое известнейшее изобретение — «шаговую мельницу». Теперь мы знаем его открытие как «беговую дорожку» (treadmill или treadwheel), но тогда это было несколько иное устройство.

Нет, мистер Кьюбитт вовсе не хотел пытать и мучать «сидельцев», а как прилично просвещенному джентльмену, проповедовал исправление через труд: он изобрел беговую дорожку с целью, например, измельчения зерна, вовсе не подумав, что данная машина может быть использована, как средство наказания. Но благими намерениями выстлана дорога, и не беговая, известно куда.

Конструкцию, должна была превратить лежебок из тюрем, сидящих на шеях у честных налогоплательщиков, в полезных членов британского общества. Исправлять заблудшие умы и порочные сердца планировалось с помощью двухметрового колеса с 24 лопастями, исполнявшими роль ступеней. Группа заключенных должна были вращать его, нога в ногу шагая в бесконечную воображаемую гору.

Поначалу степпер Кьюбитта использовали только как наказание для непослушных осужденных. Приговоренный к наказанию должен был «подняться» на 1000–1500 метров по лестнице. Это изматывало сильнее, чем труд на шахте.

В течение пары лет пыточными механизмами Кьюбитта оснастили 40 тюрем Великобритании. Сколько их было в мире — неизвестно, но в колониях, вроде Ямайки, они существовали точно.

А со временем появилось выражение «танцевать на шаговой мельнице», что означало отбывать наказание на каторге. Энциклопедия «Британника» вообще описывает типичную норму как 16 630 футов (5069 метров, то есть больше, чем половина высоты Эвереста), которые нужно было «пройти» за 6-10 часов. Учитывая, что каторжанам почти не давали отдыха, работа получалась адской и невероятно изнуряющей.

Одним из тех, кто «танцевал» на «шаговой мельнице» был знаменитый писатель Оскар Уйальд. Полгода из двух лет тюрьмы писатель провел в ежедневных «подъемах» по лестнице, ведущей в никуда. Однако в 1902 году использование «шаговых мельниц» признали совершенно негуманным видом наказания преступников и отменили.

Спустя всего 11 лет появилась изобретенная Клодом Хагеном «тренировочная машина», представляющая собой усовершенствованную «бесконечную лестницу».