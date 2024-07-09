День ВДВ: история и традиции праздника

День ВДВ, или День десантника россияне каждый год отмечают в начале августа. Многие знают, что отслужившие в ВДВ в этот день купаются в фонтанах, но это не единственная традиция праздника. «Лента.ру» рассказывает, как появился День Воздушно-десантных войск, когда его начали отмечать и как празднуют в настоящее время.

Дата Дня ВДВ

День Воздушно-десантных войск каждый год отмечают 2 августа, в 2024-м праздник выпадает на пятницу.

Несмотря на то что День ВДВ зафиксирован в государственном календаре праздничных дней, а также входит в число праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации, он не является выходным.

В 2024 году Воздушно-десантные войска отпразднуют уже 94-й день рождения, однако массово отмечать праздник начали далеко не сразу — эта традиция появилась только в 1990-е, но и тогда праздник не стал официальным.

День Воздушно-десантных войск в России стал официальным праздником только 31 мая 2006 года. Тогда президент России Владимир Путин подписал указ «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации»



В результате День ВДВ стали отмечать 2 августа каждый год. Эта дата выбрана не случайно.

История праздника

2 августа 1930 года боевая группа из 12 солдат впервые в истории СССР десантировалась с парашютами в рамках выполнения тактической задачи. Это произошло на учениях Московского военного округа под Воронежем.

Самолет «Фарман-Голиаф», на борту которого были десантники, поднялся в воздух в 9:00. Группу возглавил первый советский военный парашютист Леонид Минов. Десантники спрыгнули с парашютами с высоты 350 метров. Спустя пять секунд они приземлились на пустом поле у хутора Клочково.

Пока «Фарман-Голиаф» возвращался за второй группой десантников, которую возглавлял Яков Мошковский, над полем пролетели еще три самолета, но уже Р-1. Они сбросили почтовые мешки и коробки с разными боеприпасами, в том числе с двумя ручными пулеметами и винтовками. Когда вторая группа приземлилась, бойцы встретились и выдвинулись в назначенную точку.

Первые десантные части в СССР сформировали в 1931 году. С декабря 1932 года они вошли в состав Военно-воздушных сил (ВВС)



В 1941 году ВДВ стали самостоятельным родом войск. В годы Великой Отечественной войны они провели несколько успешных операций, звания Героев Советского Союза получили 296 десантников.

В 1964 году ВДВ вошли в состав Сухопутных войск с подчинением министру обороны СССР. После распада Союза, когда бывшие республики делили Вооруженные силы (ВС), ВДВ стали самостоятельным родом войск в резерве Верховного Главнокомандующего ВС России.

Герой СССР получили новое вооружение.

Традиции дня ВДВ

Купание в фонтане

В День ВДВ десантники традиционно надевают голубые береты и тельняшки. Они встречаются с сослуживцами в городских парках, где часто купаются в фонтанах. Есть несколько версий, которые объясняют появление этой традиции.

Почему десантники купаются в фонтанах в День ВДВ?

По одной из версий, купание в фонтанах связано с Ильиным днем, который тоже отмечают 2 августа. Этот святой считается покровителем десантников: он расчищает им небо, чтобы прыжок был удачным. Чтобы отдать дань уважения святому Илие и защититься от неудач, было принято умываться родниковой водой. А после Великой Отечественной войны в воду стали окунаться полностью, и с годами традиция превратилась в купание в фонтане. Другая версия тоже связана с Ильиным днем. На Руси считалось, что это последний день, когда можно искупаться, — дальше начиналась осень. Еще одна версия связана с привязанностью десантников к небу. Считается, что так они выражают свою безграничную любовь к этой стихии — ведь небо отражается в воде, в том числе в фонтанах. Есть еще одна версия: якобы десантники таким образом демонстрируют свою неуязвимость. По старинной легенде, тех, кто осмеливался заходить в воду 2 августа, утаскивали на дно русалки или водяные. Также считалось, что купающимся в этот день не избежать серьезных болезней. Десантники всегда были смелыми и бросали этой примете вызов, показывая, что не боятся ни болезней, ни русалок.



В настоящее время власти многих регионов пытаются искоренить эту традицию. Для этого перед праздникам десантникам напоминают, что купаться в городских парках не стоит, или же просто отключают 2 августа все фонтаны.

Арбузы

В начале 1990-х у десантников появилась еще одна традиция — есть арбузы в День ВДВ. Считается, что именно так вернувшиеся из Афганистана солдаты отмечали праздник. Но это можно объяснить и тем фактом, что к августу как раз начинается арбузный сезон.

Автопробеги и крестный ход

В День ВДВ в разных городах проводят автопробеги с символикой и флагами Воздушно-десантных войск.

Так как святой Илия считается покровителем Воздушно-десантных войск, действующие военнослужащие и ветераны 2 августа приходят на улицу Ильинку в Москве. Там в честь пророка устраивают крестный ход от храма Илии Пророка к Лобному месту на Красной площади.

Возложение цветов

В День Воздушно-десантных войск десантники непременно вспоминают своих погибших товарищей и отдают им дань памяти. В связи с этим каждый год 2 августа сослуживцы собираются у мемориалов воинам-десантникам и проводят там церемонии возложения цветов.

Празднование Дня ВДВ в России

Каждый год в городах России к Дню Воздушно-десантных войск устраивают различные мероприятия.

Традиционные площадки празднования Дня ВДВ в Москве

ВДНХ. Каждый год здесь проводят концерты с участием военных оркестров, а гостей угощают тушенкой и кашей с полевой кухни. Парк Горького. Здесь посетителей тоже ждет угощение с полевой кухни и выступление военных оркестров. Десантники приходят в парк, чтобы пообщаться с сослуживцами и вспомнить павших товарищей. Красная площадь. Здесь проводят показательные выступления, проходят парадные расчеты. Также от Ильинки начинается крестный ход.

Традиционные площадки празднования Дня ВДВ в Санкт-Петербурге

Сквер имени Василия Филипповича Маргелова. С торжественно-траурного митинга в сквере традиционно начинаются все памятные акции и мероприятия в День Воздушно-десантных войск. В шествии участвуют действующие военнослужащие, ветераны, представители общественных организаций, законодательного собрания и правительства Санкт-Петербурга. Марсово поле. Там к Вечному огню возлагают цветы и венки. На Серафимовском кладбище у памятника воинам-десантникам проводится церемония памяти павших.