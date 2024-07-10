Почему странные птицы в океане целыми днями следуют за ураганами

Гнездящиеся на острове Бужиу архипелага Мадейра в Португалии морские птицы – кабовердские тайфунники (Pterodroma deserta, разновидность буревестника) – научились преследовать ураганы в Атлантическом океане, чтобы получать добычу, поднимаемую циклоном из глубин моря на поверхность.

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Ученые предполагали, что морские птицы либо облетают циклоны, либо находят убежище в центре шторма – глазе бури, чтобы переждать непогоду. Но кабовердские тайфунники не делали ни того, ни другого. Треть отслеживаемых животных следовала за штормами целыми днями, пролетая тысячи километров. Исследование опубликовано в Current Biology.

«Когда мы увидели данные, чуть не попадали со стульев. Мы в первый раз наблюдали подобное поведение», – сказал ведущий автор исследования и научный сотрудник по биологии Океанографического института Вудс-Хоул (США) Франческо Вентура.



Ученые сопоставили движение птиц со штормами, в том числе с волнами высотой до восьми метров, и со скоростью ветра до 100 километров в час. Кабовердские тайфунники использовали благоприятный попутный ветер. При сильном ветре птицы снижали скорость, вероятно, чтобы не повредить крылья.

Ни одна из птиц, которых отслеживали ученые, из-за шторма не пострадала.

Буревестники обычно охотятся на мелкую рыбу, кальмаров, ракообразных, обитающих на глубине от 180 до 900 метров. Поскольку птицы не могут сами нырять так глубоко, им приходится ждать темноты, когда добыча поднимается ближе к поверхности.

Pterodroma deserta следуют за ураганами, потому что добыча из-за шторма находится ближе к поверхности, отметили ученые. Тропические циклоны могут сильно перемешивать верхние слои океана, что перемещает более глубокую воду к поверхности. Исследование показывает, как высшие хищники, такие как эти тайфунники, адаптируются к динамическому движению океана и используют его себе на пользу.