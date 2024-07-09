Почему мы никогда не видим птенцов голубей

Трудно найти человека, который никогда не видел голубей. Сложнее, разве что, отыскать того, кто видел их птенцов. Удивительно, но несмотря на то, что голуби окружают нас повсюду, мы видим исключительно взрослых особей. Почему так происходит и как на самом деле выглядят детеныши этих пернатых?

Так распорядилась природа

Ответ на этот вопрос кроется в особенностях голубиной физиологии. У многих птиц других видов гнезда покидают слетки — маленькие, едва оперившиеся птенцы. Они неуклюже пытаются летать, перепархивая под наблюдением старших с места на место. Поэтому мы часто видим маленьких воробьев, молодых сорок и прочих городских пернатых.

У голубей все обстоит иначе. В отличие от многих других птиц, птенцы голубей развиваются медленнее и покидают гнездо только тогда, когда уже способны летать и выглядят как взрослые. В городах и селах сизые голуби живут среди людей и гнездятся на чердаках и в прочих укромных местах. Но в дикой природе эти птицы строят гнезда высоко на скалах и в расселинах. В таких условиях птенец, не умеющий хорошо летать, почти наверняка обречен на гибель.

Голуби отлично приспособились к жизни в городах, и их поведение эволюционировало, чтобы минимизировать риски для потомства. Они гнездятся в труднодоступных местах и долго держат птенцов в гнезде, что помогает избежать контактов с потенциальными угрозами. Эти пернатые кормят своих птенцов так называемым «птичьим молоком» — специальным секретом, который вырабатывается в зобе у родителей. Это позволяет родителям не покидать гнездо надолго в поисках пищи, что также способствует тому, что птенцы остаются скрытыми от посторонних глаз.

Из-за более медленного развития молодые голуби не покидают своих гнезд, пока полностью не будут готовы к полету. В этом возрасте они почти не отличаются от взрослых особей и неискушенный человек вряд ли заметит разницу. Точно сказать, где птенцы, а где их родители могут разве что ученые и люди, которые занимаются разведением голубей.

Как выглядят птенцы голубей

Хотя в городах голуби не могут строить гнезда на недоступных для хищников скалах, инстинкт заставляет их выбирать самые труднодоступные места. Чаще всего это высокие здания, чердаки, карнизы, мосты и другие конструкции. Самки этих птиц откладывают одно, реже два яйца и высиживают их 16-19 дней.

Когда птенцы вылупляются, они выглядят типично для малышей: маленькие, слепые, с редкими желтыми перышками. Однако голубята стремительно растут, и через две или три недели их трудно узнать. В этом возрасте они не вызывают умиления: выпученные глаза, большой узловатый клюв, серый редкий пух и довольно крупные размеры. Те, кому посчастливилось наблюдать неоперившихся голубят в этом возрасте, утверждают, что это самые безобразные птенцы.

Но этот период длится недолго. В возрасте примерно 30 дней птенец уже не отличается от взрослой птицы. На 35-37 день жизни они учатся летать. Знатоки говорят, что примерно половина голубей, которых мы видим на улице — это птенцы, не так давно появившиеся на свет.