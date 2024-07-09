100 лет для климата – не время: почему прогноз погоды – всего лишь гипотеза

Значительную часть России накрыла жара: на минувшей неделе температура в Москве поднималась до 35 градусов. Климат на планете меняется, хотя причины этих изменений до сих пор полностью не известны. MIR24.TV поговорил о погоде в России, прогнозировании гроз и «опасных облаках» с климатологом, доцентом факультета экологии Челябинского государственного университета Екатериной Пестряковой.

© Михаил Терещенко / ТАСС

Екатерина Ивановна, летняя экстремальная жара и тропические ливни в Москве – это теперь климатическая норма?

– Климатологи считают, что такие погодные аномалии будут возрастать. Вообще, советский ученый, биофизик Александр Леонидович Чижевский открыл Закон о квантитативной компенсации в функциях биосферы, который можно трактовать так: он считал, что в мире постоянно суммируются положительные и отрицательные аномалии. То есть если на одной широте, скажем, ливни, то на этой же широте будет сильная жара. Так получается «средняя температура по больнице».

Еще в 2000 году в России состоялся конгресс климатологов, которые посчитали, что в степной зоне – это юг Челябинской зоны, Поволжье – будет возрастать сухость. Что мы имеем на данный момент: за счет высоких температур континентальность за Уралом возрастает. А что такое континентальность? Это летний максимум осадков и это обязательно разница в температурах. Это тренд. В России будут нарастать и зимние погодные аномалии, «температурные качели», когда оттепель, то все замерзает и страшная гололедица.

Это результат пресловутого всемирного потепления?

– Серьезные климатологи не говорят о потеплении, говорят об изменении. Еще в ХХ веке ученые заметили, что меняется солнечная активность и меняется климат, но 100 лет наблюдений для климатической системы – это не время. Температуры растут в основном в Евразии, потому что это огромный материк, а суша нагревается быстрее, чем океаны. В Москве теперь иногда наблюдается влажная тропическая погода, высота облаков – 10-12 километров – это, между прочим, высота тропосферы на экваторе, в Южной Америке. Но все-таки россиянам повезло, что мы живем в умеренных широтах, и у нас нет тропических циклонов и суперураганов. Случаются смерчи, которые на суше правильно называть «тромбы», но это большая редкость, не то что в Америке, где торнадо закидывает машины на деревья.



Климат образуют три фактора: это солнечная радиация, это циркуляция атмосферы, то есть перенос океан-суша, и третий фактор – это подстилающая поверхность, которая сильно изменяется человеком. Леса вырубаются, происходит опустынивание и так далее – очевидно, это очень сильно влияет на климат. Кроме того, еще в 1930-х годах заметили, что на планете меняются типы циркуляции воздуха, скажем, западная на восточную или на меридианальную. Видимо, есть еще какие-то факторы, которые мы слабо знаем.

Где на территории России в перспективе может сложиться самый благоприятный и самый сложный климат?

– Самый хороший климат в будущем может сложиться на Урале, за Уралом, в Сибири. Сейчас там резко континентальный климат, это значит, высочайшие летние температуры и очень низкие зимние. А опасные районы – приморские: Петербург, Дальний Восток. Но и раньше, в XVIII, XIX веках, Петербург затапливало, и губернатор проплывал на лодке мимо балконов. Ничего нет такого, чего еще не случалось, просто информации раньше было меньше.

Есть ли признаки надвигающейся бури, которые люди могут сами распознать по облакам?

– Скажем, кучево-дождевые облака с рваными краями говорят об очень сильном усилении ветра. Бывает, еще несутся по небу облака-«клочья» фрактусы. Они тоже предвестники очень ненастной погоды. Но самое страшное – если внизу кучевого облака такие «запятушечки», это значит, что будет сильный шквал. Шквал – это горизонтальное мощное усиление ветра при перепаде температур.



А долгосрочные прогнозы сегодня делать можно?

– Пока долгосрочный прогноз очень маловероятен. Представьте, прогноз на семь дней – 75%. Даже на сутки он не 100%. Прогноз – это не теория, это гипотеза. К тому же очень много метеостанций закрыли в «перестройку» и до сих пор не открыли. Агрометеорологических станций тоже стало намного меньше, а они очень важны для прогнозирования урожая.

Если говорить про Москву, то на Русской равнине прогнозы очень хорошие, точность до половины градуса. Ну а предсказать, в каком месте будет гроза, если осадки не фронтальные, невозможно – плюс-минус 50 километров.