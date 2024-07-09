История самой большой взятки в СССР

Еще в середине 1920-х годов граф Алексей Игнатьев передал советской власти 225 миллионов франков золотом. Примечательно, что в тот момент Игнатьев проживал за границей, но выразил желание вернуться на родину.

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На службе у императоров и большевиков

Алексей Алексеевич Игнатьев родился в 1877 году в Санкт-Петербурге. Отец Алексея Алексеевича посвятил свою жизнь служению Отечеству и удостоился генеральского звания. Поэтому неудивительно, что Игнатьев-младший решил пойти по стопам своего родителя. Алексей окончил кадетский и пажеский корпуса, а также Николаевскую академию Генерального штаба. Он успел поучаствовать в Русско-японской войне, работал на российскую военную разведку в европейских странах. Алексей Игнатьев находился во Франции, когда в 1917 году случилась Февральская революция. Как пишет в своей книге «Военная агентурная разведка» Владимир Соколов, в соответствии с решением нового правительства Александра Керенского Игнатьев был оставлен для дальнейшей службы за границей, где он занимался закупками вооружения для императорской армии, и произведен в генерал-майоры. Октябрьский переворот Игнатьев вообще воспринял с радостью и занял сторону советской власти.

Два миллиарда долларов за возвращение на Родину

Благодаря готовности графа Алексея Игнатьева служить большевикам, его возненавидели в эмигрантских кругах. Мало того, Игнатьев, оставаясь во Франции, перевел деньги, хранившиеся в Банке де Франс и предназначавшиеся для закупок вооружения для Российской Империи, на свой личный счет, а потом передал их советскому полпреду.

В общей сложности Алексей Алексеевич сберег для новой власти 225 миллионов франков золотом, что эквивалентно 2 миллиардам долларов по нынешнему курсу. Впрочем, Алексей Игнатьев действовал отнюдь не бескорыстно. Взамен он попросил правительство Советской России снабдить его паспортом и позволить вернуться на Родину.

Несколько лет Игнатьев служил в советском торгпредстве в Париже, ожидая выполнения выдвинутых им условий. В неспокойном 1937 году Алексею Алексеевичу наконец разрешили приехать в СССР, причем вместе с супругой, балериной Натальей Трухановой.

Дальнейшая судьба царского военачальника

Даже в годы репрессий в Советском Союзе Алексей Игнатьев устроился неплохо. Он возвратился в армию, преподавал в различных военно-образовательных учреждениях. Во время Великой Отечественной войны Игнатьев работал в издательстве и внес свою лепту в борьбу с нацистской пропагандой. Более того, именно по инициативе Алексея Алексеевича в СССР появились кадетские корпуса. Да и погоны вернулись на плечи военнослужащих благодаря бывшему графу.

По утверждению Константина Залесского, автора энциклопедии «Великая Отечественная война», спустя 2 года после разгрома гитлеровской Германии Алексей Игнатьев ушел в отставку. Уже будучи генералом в отставке, Игнатьев написал мемуары, которые были весьма популярны в советские годы. В мемуарах Алексей Алексеевич так внятно и не объяснил, почему он решил вернуться в большевистскую Россию. Возможно, эту тайну военачальник раскрыл бы позже, но распад СССР он не застал, скончавшись в 1954 году.