Зачем эскимосы делают со своими женами «ареодярекпут»?

Эскимосский обычай «ареодярекпут», то есть обмен женами на время, уходит своими корнями в глубокую древность. Ученые считают, что он зародился еще в те времена, когда Евразия и Северная Америка были соединены перешейком, и Чукотка составляла единое целое с Аляской. Зачем же эскимосы менялись супругами?

Относительно недавно «ареодярекпут» практиковали многие северные народы, но сегодня этот обычай почти не встречается ни у народов Сибири, ни у эскимосов Аляски и Северной Канады. Необходимость в обмене супругами отпала с приходом цивилизации в самые отдаленные стойбища и поселки и постепенно древний обычай стал частью истории.

Но еще в середине XX столетия такой обмен играл очень важную роль в жизни народов Заполярья. Жизнь эскимосов сопряжена с множеством трудностей. Экстремально низкие температуры, скудное питание, плохие санитарно-гигиенический условия, отсутствие медицинской помощи — все эти факторы существенно влияли на репродуктивную способность женщин.

Период, когда эскимоска могла родить детей был совсем небольшим и продолжение рода в эскимосских семьях всегда было важной задачей. В случае, если жена не могла подарить мужу ребенка, он брал супругу напрокат у друга и наоборот, женщина могла на время перейти к другому мужчине, если неспособным к зачатию оказывался ее глава семьи.

Дети, рожденные в результате такого обмена, считаются в семье такими же законными как собственные, без малейшего ущемления. В эскимосских семьях всегда было особое отношение к детям, поэтому в стойбищах никогда не бывает сирот. Родителями считаются люди, воспитавшие малыша, а факт рождения не имел никакого значения.

Это связано с тем, что в семьях северных народов была очень высокая детская смертность и каждый ребенок, а особенно мальчик — будущий охотник и кормилец, был на вес золота. Верования эскимосов побуждают их к продолжению рода — отсутствие хотя бы одного ребенка в семье считается серьезным несчастьем.

Эскимосы верили, что после смерти, в загробном мире, их встречает дух, имеющий вид старухи. Он спрашивает, оставил ли умерший на земле потомство, прежде чем отойти в иной мир. Получив утвердительный ответ, женщина пропускала душу эскимоса в большой иглу, где вечно пируют свежим мясом его покойные родственники, но если детей у умершего не оказывалось, старуха бросала его в ледяное озеро, где он должен был мучиться до конца времен.

Еще одной причиной обычая «ареодярекпут» являлось желание иметь сыновей. Мальчики ценились у народов Севера выше чем девочки, так как являлись будущими кормильцами. Если жена эскимоса раз за разом рожала ему дочерей, то приходилось отдавать ее на время соседу, который имел сыновей, а значит, был более удачлив в зачатии.

Были причины и более глобального масштаба. Не знакомые с генетикой эскимосы понимали, что браки, заключаемые десятилетиями внутри одного небольшого стойбища приводили к вырождению и постепенному вымиранию. Высокая изолированность поселков, которые, нередко, находились на расстояние в несколько дней пути друг от друга, делали поиск невест затруднительным.

В связи с этим практиковался межпоселковый обмен женами — эскимос сажал свою жену в нарты или каяк и увозил за десятки километров, чтобы обменять на время на женщину из другого рода и обеспечить прилив свежей крови в свое стойбище. С этими же целями в старину эскимосы, чукчи и эвенки раньше предлагали своих жен чужестранцам, посетившим поселок. Чувство собственничества по отношению к женщине, а тем более ревность, были неслыханной роскошью в Заполярье, где обеспечить существование стойбища могли только молодые, сильные и здоровые охотники и хозяйки с хорошим набором генов.

Обменивались супругами также и в качестве братания. Отдав своих жен на время друг другу, а тем более получив от них детей, мужчины-эскимосы связывали себя узами, которые оказывались, порой, сильнее родственных. Часто женами обменивались многократно, после чего образовывались так называемые «группы сердца», объединявшие несколько семей с мужчинами, женщинами и детьми разного возраста в своеобразные сообщества.

Нужно особо отметить, что функции «жены по обмену» не ограничивались только рождением потомства. Женщина выполняла всю обычную для хозяйки работу: шила и ремонтировала одежду, снасти и оружие, готовила пищу, ухаживала за детьми и стариками.

Обычай товарищества по женам очень выручал в многодневных охотах, когда эскимос брал с собой жену и уходил на дальний промысел в тундру или на отдаленные острова. Если собственная жена была больна или ухаживала за маленьким ребенком, женщина, одолженная у товарища, полностью заменяла ее в походе, выполняя бытовые задачи, помогая разделывать добычу и обеспечивая теплом и лаской холодными полярными ночами.

Чем больше мужчина имел «товарищей по жене», тем больший вес он имел в обществе. Игнорировавшие обычай обмена женами выглядели в глазах земляков странными и нередко являлись изгоями и постоянными мишенями для насмешек.

Сегодня «ареодярекпут» изжил себя. Мощные снегоходы, моторные лодки, радиосвязь и интернет сделали мир эскимосов более компактным и теперь парню не нужно рисковать жизнью и тратить недели в пути, чтобы посвататься к девушке из другого стойбища. Также серьезно повлияло на обычаи северных народов христианство, которое почти вытеснило во многих районах местные языческие культы.