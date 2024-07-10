Раскрыто, что эффективнее для снижения веса: ходьба с утяжелённым рюкзаком или бег

В Кировском районе Новосибирска на улице Петухова дорожные службы нанесли разметку, которая, по мнению водителей, является неверной и сбивает с толку.

Как возмущаются водители в соцсетях, нанесенная разметка разрешает автомобилистам, движущимся по правой полосе, продолжать движение не только направо, но и прямо. После этого разметка указывает на свободную полосу, что создает путаницу и может привести к нарушениям правил дорожного движения. Об этом сообщил подписчик паблика АСТ-54.

За нанесение разметки, судя по информации с сайта мэрии, ответственны Городской центр организации движения и ДЭУ.

В социальных сетях новосибирцы активно обсуждают спорную разметку, высказывая разные мнения о ее правильности:

"Автор поста показал свою тупость, всё правильно нарисовано. Едущие по Петухова прямо со среднего ряда за перекрестком попадают в левый ряд, а правый ряд занимают поворачивающие с Советского направо. Или по его мнению и те и другие должны встретиться в одном ряду?";

"Там все полосы посдвигали. А со стороны Петухова в Матрёшки со средней полосы едешь прямо и разметка с перекрёстка чётко между колёс проходит шедевр".