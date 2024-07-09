Самые причудливые правила этикета: что они гласят
Этикет – то, что отличает разные народы друг от друга. Это нужно помнить путешественникам, чтобы не оказаться в глупой ситуации, ведь что хорошо, скажем, для британца, совсем неуместно для японца. При этом порой объяснить рационально некоторые правила невозможно. Вот самые причудливые.
Британцы
Британский этикет по праву считается самым замысловатым. Британцы не любят лишней жестикуляции, стараются быть безэмоциональными. Они любят говорить друг другу комплименты, а вот хвалиться категорически запрещается. Также нельзя перебивать говорящего, вступать в споры. Но всего несколько веков назад в Великобритании ни о какой тактичности речи не шло. Например, чокаться за столом – британское «изобретение». Рыцари делали это так, чтобы содержимое выплёскивалось и перемешивалось. Таким образом сотрапезники доказывали, что не подсыпали яд в бокал соседа.
Татаро-монголы
Поведение татаро-монголов за столом кардинально отличалось от вышеописанного. Хозяин понимал, что угощение гостям понравилось по их громкому чавканью и отрыжке. Рыгать не запрещалось и даже приветствовалось. Если они, кстати, всегда руками, а оружие было принято оставлять за пределами юрты.
Северяне
На крайнем Севере чукчи, эвены, эвенки и другие народы практиковали «обмен жёнами». Так, хозяин мог и обидеться на гостя, если тот откажется провести ночь с его женой. Высшей похвалой считалась беременность после такого полового акта.
Немцы
Граждане Германии отличались практичностью. Они даже пошли по пути минимизации «застольных правил». За обедом у германцев принято говорить о приятных и незначительных вещах, шутить, смеяться. Также не стоит стараться сдерживать газы или отрыжку, ведь это вредно для здоровья.
Французы
Жители Франции не снимают в чужих домах уличную обувь, обязательно доедают блюда до конца, при этом никогда не солят их и не перчат. А вот подачу к столу алкоголя следует расценивать как тонкий намёк – пора собираться домой.
Японцы
В Стране восходящего солнца же при входе в дом принято снимать обувь, а вместо рукопожатия нужно поклониться. Запрещается сидеть нога на ногу, размахивать палочками для еды. Кстати, громко чавкать – пожалуйста.
Непальцы
В Непале левая рука считается нечистой, а поэтому в приёме пищи не участвует. Нельзя отказывать от огурцов, которые в этой стране считаются деликатесом.
Греки
В Греции практически каждый приём пищи – праздник. В древности трапезу сопровождало пение, игра на флейте или декламация стихов. Сегодня же хозяин в присутствии гостей должен обязательно испачкать скатерть. Так он призывает присутствующих держаться неформально и расслабленно.
Русские
На Руси хозяйка в первую очередь целовала в губы при входе в избу одинокого гостя и подносила ему чарку с хмельным напитком. В советский период стало принято готовить перед приходом гостей трудоёмкие и многоэтапные блюда: студень, селёдку под шубой, оливье. Что-то более простое окружающие могли расценить как знак неуважения.