Самые причудливые правила этикета: что они гласят

Этикет – то, что отличает разные народы друг от друга. Это нужно помнить путешественникам, чтобы не оказаться в глупой ситуации, ведь что хорошо, скажем, для британца, совсем неуместно для японца. При этом порой объяснить рационально некоторые правила невозможно. Вот самые причудливые.

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Британцы

Британский этикет по праву считается самым замысловатым. Британцы не любят лишней жестикуляции, стараются быть безэмоциональными. Они любят говорить друг другу комплименты, а вот хвалиться категорически запрещается. Также нельзя перебивать говорящего, вступать в споры. Но всего несколько веков назад в Великобритании ни о какой тактичности речи не шло. Например, чокаться за столом – британское «изобретение». Рыцари делали это так, чтобы содержимое выплёскивалось и перемешивалось. Таким образом сотрапезники доказывали, что не подсыпали яд в бокал соседа.

Татаро-монголы

Поведение татаро-монголов за столом кардинально отличалось от вышеописанного. Хозяин понимал, что угощение гостям понравилось по их громкому чавканью и отрыжке. Рыгать не запрещалось и даже приветствовалось. Если они, кстати, всегда руками, а оружие было принято оставлять за пределами юрты.

Северяне

На крайнем Севере чукчи, эвены, эвенки и другие народы практиковали «обмен жёнами». Так, хозяин мог и обидеться на гостя, если тот откажется провести ночь с его женой. Высшей похвалой считалась беременность после такого полового акта.

Немцы

Граждане Германии отличались практичностью. Они даже пошли по пути минимизации «застольных правил». За обедом у германцев принято говорить о приятных и незначительных вещах, шутить, смеяться. Также не стоит стараться сдерживать газы или отрыжку, ведь это вредно для здоровья.

Французы

Жители Франции не снимают в чужих домах уличную обувь, обязательно доедают блюда до конца, при этом никогда не солят их и не перчат. А вот подачу к столу алкоголя следует расценивать как тонкий намёк – пора собираться домой.

Японцы

В Стране восходящего солнца же при входе в дом принято снимать обувь, а вместо рукопожатия нужно поклониться. Запрещается сидеть нога на ногу, размахивать палочками для еды. Кстати, громко чавкать – пожалуйста.

Непальцы

В Непале левая рука считается нечистой, а поэтому в приёме пищи не участвует. Нельзя отказывать от огурцов, которые в этой стране считаются деликатесом.

Греки

В Греции практически каждый приём пищи – праздник. В древности трапезу сопровождало пение, игра на флейте или декламация стихов. Сегодня же хозяин в присутствии гостей должен обязательно испачкать скатерть. Так он призывает присутствующих держаться неформально и расслабленно.

Русские

На Руси хозяйка в первую очередь целовала в губы при входе в избу одинокого гостя и подносила ему чарку с хмельным напитком. В советский период стало принято готовить перед приходом гостей трудоёмкие и многоэтапные блюда: студень, селёдку под шубой, оливье. Что-то более простое окружающие могли расценить как знак неуважения.