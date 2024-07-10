День государственного флага России: история появления триколора

В конце августа отмечается День государственного флага Российской Федерации. В честь праздника проводят концерты и флешмобы, а в 2013 году приуроченная к дате акция даже попала в Книгу рекордов Гиннесса. В День флага россияне выходят на улицы с флажками в руках и запускают в небо охапки шариков в цветах триколора. Но мало кто знает, что привычный бело-сине-красный национальный флаг когда-то был не единственным в России. О том, кто придумал триколор и какие с этим связаны легенды, рассказывает «Лента.ру».

Когда в России отмечают День государственного флага

День государственного флага в России каждый год отмечают 22 августа, в 2024-м эта дата выпадает на четверг. День флага — сравнительно молодой праздник, посвященный государственной символике и современной истории России.

Несмотря на его важность, День флага не является выходным. Однако к нему приурочены крупные события во многих городах России: концерты, торжественное вручение паспортов, включение тематической иллюминации.

Почему флаг России бело-сине-красный

Первым бело-сине-красный стяг установил на своих судах Петр I, рассказал «Ленте.ру» историк, политолог, декан факультета политологии и права МГОУ, профессор кафедры Государственной политики МГУ имени М.В. Ломоносова Вардан Багдасарян. Император увлекался всем, что было связано с Голландией: историей страны, ее культурой, языком. И цвета российского триколора он тоже выбрал в соответствии с флагом Голландии — красно-бело-синим. В этом был практический толк.

Три четверти всего европейского флота в то время были голландские суда. И Петр в практических соображениях использовал эти цвета, поскольку это позволяло российским кораблям быть более узнаваемыми и привлекательными, что продвигало торговлю

Вардан Багдасарян

историк, профессор МГУ



Какого цвета еще были флаги России

В то время, подчеркнул историк, государственные власти менее серьезно относились к фиксации точного вида флага России. В конце XVII и в XVIII веках в Российской империи сосуществовали современный триколор и флаг, состоящий из черной, золотой и белой полос. Тогда это трактовали так: один стяг национальный, другой — государственный. В те времена эти понятия не считали тождественными.

20 января 1705 года Петр I издал указ, согласно которому бело-сине-красный стяг должны были устанавливать «на торговых всяких судах», под этим знаменем велись и международные дела. А символ российской государственности представлял собой черно-золото-белый флаг.

На площади перед зданием Верховного Совета РСФСР в Москве 22 августа 1991 года

Такая двойственность была устранена только в период Первой мировой войны. В это время флагом России однозначно стал привычный современному человеку триколор. Дальше пришел 1917 год, Февральская и Октябрьская революции, и бело-сине-красный стал флагом Белого движения, что большевики считали негативным значением. Трехцветный стяг сменило алое знамя Советского Союза, а триколор вернулся в обиход лишь в 1991 году.

Бело-сине-красное полотнище во время Августовского путча 1991 года установили над Белым домом в Москве, Верховный Совет РСФСР официально постановил считать триколор символом России.

Интересно, что тогда символ Российской Федерации определяли как полотнище с белой, лазоревой и алой полосами, но позже, в 1993 году, в законе о государственном флаге «алый» сменили на «красный», а «лазоревый» на «синий». Это объяснили тем, что исторически на государственном символе страны никогда не было ничего алого или лазоревого.

Почему День государственного флага России отмечают 22 августа

22 августа неслучайно выбрано днем для празднования. Именно в этот день в 1991 году на здании Верховного Совета РСФСР появился российский триколор — в ознаменование провала попытки государственного переворота, устроенной ГКЧП, а Верховный Совет РСФСР принял постановление «Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР» и до установления специальным законом новой государственной символики Российской Федерации считать исторический флаг России: прямоугольное полотнище, состоящее из трех равновеликих горизонтальных полос — белой, лазоревой и алой. Отношение ширины к длине флага составляет 2:3.

Документально праздник закрепили указом президента России Бориса Ельцина лишь в августе 1994 года



По словам Багдасаряна, в те годы часть россиян болезненно восприняла смену цветов государственного флага. Символом Советского Союза был ярко-красный стяг с серпом и молотом, а Верховный Совет РСФСР, вернув триколор, будто бы открестился от всего коммунистического.

Этот болезненный разрыв с привычным можно объяснить еще и тем, что алое знамя СССР было символом Победы в Великой Отечественной войне, символом многих социальных завоеваний.

Тридцатилетняя история стерла эту напряженность, которая имела место в 1991 году. И сегодня, в том числе в Донбассе, мы можем видеть и бело-сине-красный, и красный флаги. Все это вместе — составляющие нашей великой истории Вардан Багдасарян историк, профессор МГУ



Что означают цвета государственного флага России

Несмотря на богатую историю российского триколора, официальной трактовки цветов флага России не существует. По словам собеседника «Ленты.ру», вариантов значения разных полос национального символа страны очень много.

Например, есть версия, что белый, синий, красный — это Великороссия, Малороссия, Белоруссия. С Белоруссией связывают белый цвет, с Малороссией — синий, с Великороссией — красный. Есть и другая трактовка: белый — цвет свободы, независимости; синий — цвет Богородицы; красный — цвет государственный, державный. Также белый цвет связывают с благородством, синий — с верностью и честностью, красный — с мужеством.

Может ли поменяться флаг России в будущем

Символы исторически вариативны, они меняются в зависимости от эпохи, от того, какую мировоззренческую подоплеку несут в определенный период, напомнил Вардан Багдасарян в беседе с «Лентой.ру».

Историк не стал исключать, что в будущем в России могут изменить цвета национального флага. Это будет зависеть от желания властей и исторического контекста. Вероятно, подчеркнул он, в истории Российской Федерации найдут какой-то исторический символ, который окажется очень кстати.

По мнению Багдасаряна, это вряд ли случится в ближайшее время. Сейчас, подчеркнул профессор, важно обеспечить преемственность российской истории — не противопоставлять разные сегменты общества, а найти для них объединяющие символы. Таковым может стать национальный флаг России.

Традиции празднования Дня государственного флага Российской Федерации

Несмотря на то что 22 августа не является официальным государственным выходным, празднования в День флага России проходят широко. На улицы городов страны выходят волонтеры, которые бесплатно раздают флажки и воздушные шарики в цветах триколора. Здания также должны украшать бело-сине-красными флагами.

В крупных городах зачастую проводят концерты-митинги, посвященные государственному флагу России. Несмотря на занятость, на них приходит множество людей, для молодежи организовывают флешмобы и конкурсы.

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