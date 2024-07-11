Народный календарь. Почему нельзя назначать свидания 13 июля
Православная церковь 13 июля празднует Собор двенадцати апостолов, торжество посвящено ученикам Иисуса Христа.
Считается, что в этот день нельзя назначать свидания и встречи, ведь разговор может кончиться плохо. Наши предки верили, что в день двенадцати апостолов в первой половине дня лучше не выходить из дома. Также в этот день запрещается употреблять спиртные напитки, разрешено пить лишь немного вина. Шумные компании также не приветствуются.
Тем не менее это благоприятный день для того, чтобы примириться с близкими и уладить все конфликты, поэтому не стоит отказывать людям, искренне раскаявшимся в своих поступках.
Приметы погоды
- Лещ плещет хвостом в воде — к теплу вечером.
- Утром выпала роса — к солнечной погоде, нет росы — жди осадков.
- Желтые облака — к дождю, белые — к жаре.
- Кукушка продолжает куковать — лето будет долгое и теплое.
Именины отмечают:
- Андрей,
- Григорий,
- Иван,
- Матвей,
- Михаил,
- Петр,
- Степан,
- Филипп,
- Яков.