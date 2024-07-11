Почему нельзя назначать свидания 13 июля

Православная церковь 13 июля празднует Собор двенадцати апостолов, торжество посвящено ученикам Иисуса Христа.

Считается, что в этот день нельзя назначать свидания и встречи, ведь разговор может кончиться плохо. Наши предки верили, что в день двенадцати апостолов в первой половине дня лучше не выходить из дома. Также в этот день запрещается употреблять спиртные напитки, разрешено пить лишь немного вина. Шумные компании также не приветствуются.

Тем не менее это благоприятный день для того, чтобы примириться с близкими и уладить все конфликты, поэтому не стоит отказывать людям, искренне раскаявшимся в своих поступках.

Приметы погоды

Лещ плещет хвостом в воде — к теплу вечером.

Утром выпала роса — к солнечной погоде, нет росы — жди осадков.

Желтые облака — к дождю, белые — к жаре.

Кукушка продолжает куковать — лето будет долгое и теплое.

Именины отмечают: