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Народный календарь. Почему нельзя назначать свидания 13 июля

Православная церковь 13 июля празднует Собор двенадцати апостолов, торжество посвящено ученикам Иисуса Христа.

Почему нельзя назначать свидания 13 июля
© РИА Новости

Считается, что в этот день нельзя назначать свидания и встречи, ведь разговор может кончиться плохо. Наши предки верили, что в день двенадцати апостолов в первой половине дня лучше не выходить из дома. Также в этот день запрещается употреблять спиртные напитки, разрешено пить лишь немного вина. Шумные компании также не приветствуются.

Тем не менее это благоприятный день для того, чтобы примириться с близкими и уладить все конфликты, поэтому не стоит отказывать людям, искренне раскаявшимся в своих поступках.

Приметы погоды

  • Лещ плещет хвостом в воде — к теплу вечером.
  • Утром выпала роса — к солнечной погоде, нет росы — жди осадков.
  • Желтые облака — к дождю, белые — к жаре.
  • Кукушка продолжает куковать — лето будет долгое и теплое.

Именины отмечают:

  • Андрей,
  • Григорий,
  • Иван,
  • Матвей,
  • Михаил,
  • Петр,
  • Степан,
  • Филипп,
  • Яков.

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