Ученые нашли планету в виде глазного яблока, которая может быть обитаемой

Исследователи обнаружили необычную экзопланету LHS-1140b, которая может быть обитаемой и имеет форму глазного яблока.

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Эта планета, находящаяся в 50 световых годах от Земли, имеет глобальный океан, покрытый льдом, и одну открытую область диаметром около 4000 км, постоянно обращённую к своей звезде. Это делает её похожей на глаз.

LHS-1140b имеет радиус в 1.73 раза больше земного и массу, превышающую земную в 5.6 раз. Планета расположена в обитаемой зоне вокруг своей звезды, которая является холодным красным карликом. Благодаря этому температура на планете может позволить существование жидкой воды.

Исследователи использовали телескоп Джеймса Уэбба, чтобы изучить атмосферу планеты, и обнаружили присутствие азота, что указывает на наличие вторичной атмосферы, образовавшейся после рождения планеты. Это делает LHS-1140b ещё более перспективной для изучения.