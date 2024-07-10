Как русские за пять часов уничтожили непобедимую шведскую армию

10 июля в России отмечается День воинской славы – победа в Полтавском сражении. Именно после этого разгрома шведской армии страна стала великой державой, авторитет которой в мире поднялся на невиданную доселе высоту. По факту под Полтавой родилась Российская империя. В 2024 году этому событию исполняется 315 лет.

© М. Ломоносов. Полтавская битва. Мозаика. 1762–1764

Само сражение случилось 27 июня по старому стилю или 8 июля по Григорианскому календарю. Но почему же тогда День воинской славы установили 10 июля? Отчасти дело в путанице, кто-то решил, что разница составляет 13 дней, хотя для начала XVIII века она лишь 11.

Но и сам Петр отметил победу в Полтавской баталии 29 июня или как раз 10 июля по нынешнему стилю. На этот день в тот век (сейчас на два дня позже) приходился праздник Петра и Павла и все воспоминания очевидцев свидетельствуют – торжественный обед на поле боя был именно тогда.

Петр Великий полагал, что святые апостолы, его небесные покровители, помогли России разбить непобедимую доселе армию. И в последующие годы также отмечали 29 июня (10 июля). Так что, даже если кто-то и ошибся с вычислением современной даты, то все равно попал в точку.

А праздновать было что. Шведская армия считалась самой лучшей в Европе, а сам король Карл XII непобедимым полководцем. Что чистая правда – русские это почувствовали в 1700 году под Нарвой. Но урок пошел впрок, были проведены стремительные реформы и к моменту битвы русская армия была уже другая. Более того – она начала бить шведов, что доказала победа под Лесной, когда Карл лишился всего обоза, артиллерии и подкрепления.

© Король Карл XII

И все равно он был уверен в победе. К тому моменту шведский лев уже давным-давно загрыз всех союзников России. Данию вывел из войны сразу, а вот за польским королем Августом пришлось несколько лет побегать по полям Речи Посполитой – тот галантно уворачивался от сражений. Но все же удалось поймать, заставить отречься от престола и посадить на трон своего ставленника Станислава Лещинского.

Теперь настало время добить русского медведя, который единственный, почему-то, все никак не запросит мира. По задумке Карла наступать должна была коалиция – шведы, поляки Лещинского, турки с крымскими татарами и казаки предателя Мазепы.

Но турки воевать не захотели и татарам не дали. Поляков во главе с гетманом Сапегой разбили до того, как присоединился, а на сторону Мазепы вместо обещанных 50 тысяч перешло лишь 3 тысячи казаков, да и те норовили удрать.

Наступление 1708 года на Москву силами одних шведов захлебнулось. Русские спокойно оставляли им города, ожидая, когда их измотают походная жизнь и голод. А тут еще и зима суровая выдалась. Она почему-то всегда особо суровой для проигравших бывает. Пришлось под Смоленском передумать и повернуть в более теплую Малороссию.

Украинцы встретили шведов вилами. Те грабили всех подряд и донельзя обозлили местное население. А уж Мазепу-то как проклинали! Не удивительно, что Полтава, где начальником гарнизона был полковник Алексей Кепин оказала такое сопротивление. Карл так и не сумел ее взять, все штурмы были отбиты – только за апрель 12. Пришлось снимать осаду.

А тут и основные русские войска подошли. Шведский король очень обрадовался. Он был уверен, что в генеральном сражении разобьет их легко и непринужденно, как это делал всегда с европейскими армиями. Он жаждал этого сражения.

© П.-Д. Мартин. «Полтавская битва» (1726)

Хотя численно и уступал русской армии. Перед Полтавской битвой у него было 8 200 пехоты и 10 800 кавалерии. У русских – 26 500 пехотинцев под командованием Шереметьева и 14 800 кавалеристов под командованием Меншикова и генерала Боура. На артиллерию Карл традиционно не обращал внимания, предпочитая натиск. К тому же ее русские отбили еще под Лесной. В результате – 4 пушки против 73 в армии Петра.

Несмотря на такой численный перевес Петр Алексеевич проявил осторожность. Он помнил, что под Нарвой разница была еще большей, что не помешало получить разгром. На пути шведов были возведены 10 редутов – 6 успели достроить, 4 нет. Но для обороны, изматывания противника и разрушения его строя годились все. К тому же и сама армия отличалась – с тех пор упор сделали на собственные кадры, а не иностранных офицеров, когда те под Нарвой при первых выстрелах поспешили отдать врагу шпаги. Да и сами солдаты были выучены, закалены и шведов уже бивали.

И все же ореол непобедимой армии у противника был. К тому же тут присутствовал сам Карл XII, который до сих пор не знал поражений. Поэтому Петр перед боем обратился к солдатам с пламенной речью, где заявил, что они сражаются «не за Петра, а государство ему врученное, за род свой, за отечество». Солдаты понимали, что так оно и есть – все видели, как бесчинствовали шведы в занятых городах и селах.

В 6 утра 27 июня начался бой. Большая часть русских войск оставалась в укрепленном лагере, остальные – в редутах. Шведам нужно было взять лагерь штурмом, а для этого преодолеть вот эти самые редуты. И по задумке Петра завязнуть там, растеряв весь наступательный пыл. Противник с радостью вляпался в эту ловушку.

В бой их вел фельдмаршал Рёншильд. Очень хороший полководец. Карл наблюдал за боем на пригорке. Накануне он погнался за казачьим разъездом и в стычке получил мушкетную пулю в ногу. Теперь вот мучился лихорадкой.

© Крестный ход на поле Полтавской битвы с участием Николая II. 1909 год

Шведы атаковали редуты, а оттуда их поливали из ружей и картечью. Артиллерия русских буквально косила ряды неприятеля. Но они не привыкли отступать и упрямо шли. К 8 утра удалось взять два, просочится между остальными и атаковать основной лагерь русских. Там их только и ждали.

И тоже косили пушками. К тому же Петр использовал мобильную конную артиллерию, что было в новинку для Европы, но применялось русскими еще под руководством Григория Ромодановского во времена Чигиринских войн.

Примерно в 9 утра правый фланг шведов под командованием Левенгаупта пошел в решительную атаку на лагерь и сумел потеснить Новгородский полк. Тогда Петр лично повел на выручку батальон Преображенского полка. Началась рукопашная, штыковая, схватка в которой русские вышли победителями – атаку отбили. Петра чуть не убило – одна пуля попала в седло, другая в шляпу.

Теперь уже русские перешли в атаку. Но без горячности, а все усиливая натиск. И враг дрогнул. Шведы побежали. Вначале на левом фланге, а затем и в центре. Карл все это видел и не мог поверить своим глазам.

И это при том, что в бой вступила только первая линия русских в 10 тысяч человек и конница. Вторая линия так и не приняла участия в основном сражении. Зато повеселилась, догоняя удиравшего противника. Вражеская конница как могла прикрывала «стратегический отход», но это ей удавалось с трудом.

Сам Карл XII срочно снялся со своего пригорка и побежал к переправам через Днепр. Через него удалось переплыть лишь ему самому с тысячей воинов да Мазепе. Остальные спасались как могли самостоятельно.

Шведской армии больше не существовало. И русским на это потребовалось всего пять часов. На поле боя потери противника составили 6 900 убитыми и ранеными и 2 800 пленными. Потом по полям собрали еще несколько тысяч пленных. Русские потеряли 1 290 убитыми и 3 290 ранеными.

С этого момента Россия стала великой державой. Уже никто не мог ее игнорировать. И хотя сама Северная война продлится до 1721 года, это было уже связано лишь с упрямством Карла XII, который никак не мог поверить, что гений Петра Великого и стойкость русского солдата оказались выше его самомнения.