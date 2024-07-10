Могла ли жена Щелокова быть причастна к смерти Андропова?

История семьи Николая Щелокова до сих пор окружена завесой тайны. Министр внутренних дел сначала лишился жены, которая, по слухам, стала причиной смерти Юрия Андропова, а потом сам наложил на себя руки.

Официальная причина смерти

Юрий Владимирович Андропов скончался, будучи Генеральным секретарем ЦК КПСС, в 1984 году. За несколько месяцев до смерти состояние здоровья Андропова резко ухудшилось, так как прогрессировало заболевание почек. В последний год жизни генсек практически не покидал больничные стены. Врачи прописали Юрию Владимировичу мучительную процедуру – диализ, которая заключается в удалении из крови пациента токсинов, образовавшихся в результате плохого функционирования почек.

Вообще почечным недугом Юрий Андропов страдал много лет. Сам Андропов рассказывал «кремлевскому» кардиологу Евгению Чазову о том, что застудил почки еще в то время, когда воевал в партизанском отряде. В действительности же Юрий Владимирович на фронте никогда не был. А свое заболевание он заработал в Рыбинске, где учился в речном техникуме. Историк спецслужб Олег Хлобустов в своей книге «Феномен Андропова», пишет, что Андропов во время практики упал с корабля в холодную воду.

Альтернативная версия

Однако в народе ходили слухи, что первопричиной кончины Юрия Андропова стали ранения, полученные им в результате покушения. Это покушение на генсека якобы совершила Светлана Щелокова, муж которой некогда занимал пост министра внутренних дел СССР. По мнению обывателей, Щелокова могла мстить за своего супруга. Тот в 1982 году, то есть при Андропове, был лишен высокого положения, а в ходе обысков у экс-министра нашли множество предметов роскоши, включая антиквариат и автомобили.

Зимой следующего 1983 года Светлана Щелокова решила убить Юрия Андропова. Как пишет Леонид Млечин в своей книге «Знаменитые самоубийства», Светлана Владимировна, вооружившись пистолетом, подстерегла Андропова на лестничной клетке. Сделать это было несложно, так как Юрий Владимирович и супруги Щелоковы проживали в одном подъезде. Андропов выжил, но пули серьезно повредили почки. После этого состояние здоровья генсека и ухудшилось.

Правдоподобный слух

Далеко не всем упомянутая версия казалась неправдоподобной. Многие советские граждане не сомневались в том, что именно так ушел из жизни Юрий Андропов. Стойкость этого слуха объяснялась внезапным и резким ухудшением состояния здоровья Андропова, который десятилетиями страдал от болезни почек. Кроме того в последние месяцы жизни Юрий Владимирович практически не показывался на публике. Он не нанес не только ни одного визита за рубеж, но и не бывал в регионах СССР.

Историк Николай Зенькович в своей книге «Покушения и инсценировки: от Ленина до Ельцина» пишет также о том, что Светлана Щелокова наложила на себя руки. Некоторые были уверены, что она сделала это именно для того, чтобы избежать суда за покушение на генсека. Мало того, злые языки утверждали, что Светлана Владимировна не покончила с собой, а была убита сотрудниками спецслужб. Впрочем, то же самое говорили и о самом Николае Щелокове, который добровольно ушел из жизни, правда, уже в 1984 году.