Хоббихорсинг: зачем люди скачут на палочках?

В детстве многие мечтали оседлать удалого скакуна и мчаться на нем сломя голову. Грезят об этом и некоторые взрослые. Но верховая езда — дорогостоящее и непростое занятие, поэтому позволить себе серьезно ей заниматься могут немногие. А вот хоббихорсинг — скачки на палке с лошадиной головой доступен даже малышам. Этот вид спорта становится популярнее с каждым днем, хотя некоторые совершенно не понимают его смысла.

Большинство считает, что хоббихорсинг — это совершенно новый вид спорта, которому всего несколько лет. Но на самом деле такие скачки упоминаются в книге 19 века. Там описывается странный ритуал, который столетиями выполняли 1 мая рыбаки из британского городка Майнхед, что в Сомерсетшире. Но такие скачки долго не воспринимались всерьез и считались чудачеством.

Международным видом спорта хоббихорсинг сделала финская девочка Алиса Аорнимяки. Она очень хотела ездить верхом, но ее семья не могла себе это позволить. В 2010 году Алиса увлеклась скачками на палочке с лошадиной головой. Она создала в соцсетях сообщества, через которых искала единомышленников. Их оказалось немало. Уже через пару лет в Финляндии появилась целая субкультура любителей хоббихорсинга. Большинство поклонников этого занятия были детьми и подростками.

К 2015 году стало ясно, что все очень серьезно и Алиса создала правила нового вида спорта. А в 2017 на экраны вышел фильм финского режиссера Селмы Вилхунен «Революция хоббихорсинга». После этого о скачках на игрушечных лошадках узнали за пределами Финляндии, и этот вид спорта начал развиваться и в других странах.

Сегодня только в Финляндии хоббихорсингом занимается до 20 тыс. человек. В основном это девочки и девушки от 10 до 18 лет. Но ограничений по росту, весу и возрасту в этом спорте нет, поэтому на выступлениях можно встретить и дам солидного возраста. Ассоциации хоббихорсинга есть в Великобритании, Австралии, Швеции, Германии, Дании, США и России.

Правила хоббихорсинга

Лошадка для хоббихорсинга должна быть длиной не более 50 см в длину и весить менее килограмма. У каждого хоббихорса есть имя, как у настоящей скаковой лошади. Со стороны соревнования выглядят как несерьезная детская забава. Но не спешите с выводами — скакать так совсем непросто, ведь нужно строго соблюдать правила.

Большое значение играют правильные движения ногами с вытянутыми носками. Лошадку держат особым хватом, чтобы она не выскользнула из рук. Даже несложные аллюры новичкам даются с большим трудом, а ведь в хоббихорсинге учитывается не только техника, но и скорость прохождения дистанции.

Хоббихорса нужно обязательно держать между ног. Участника, упустившего лошадку, сразу дисквалифицируют. Преодолеть нужно барьеры, которых согласно правилам не должно быть менее пяти. Опытные спортсмены преодолевают со своими хоббихорсами преграды высотой до 150 см!

Что дает хоббихорсинг?

Феномен популярности хоббихорсинга заключается в его доступности. Изготовить или заказать лошадь-палочку может каждый, а первые успехи реально показать уже на 3-4 тренировке. Если спросить спортсменов, почему они выбрали именно эти скачки, можно услышать самые разные ответы. Чаще всего они говорят, что это очень весело и интересно.

Есть ли польза от хоббихорсинга? Научные исследования не проводились, но поклонники этого вида спорта уверены, что есть. Они считают, что он имеет терапевтический эффект и помогает сохранить душевное равновесие. Также скачки на лошадках-палочках вырабатывают правильную осанку, тренируют пресс, мышцы рук и ног и обладают общеукрепляющим действием.