Нелегкая эта работа: какие травмы получают актеры во время съемок

Многие думаю, что быть актером — легко и просто, и свои огромные гонорары голливудские звезды получают не совсем заслуженно. На самом же деле эта профессия таит в себе множество сюрпризов, в том числе неприятных. Оказывается, актерство даже может быть травмоопасным! Об ушибах, ожогах, вывихах и переломах, полученных знаменитостями во время съемок, читайте в нашем материале.

На съемках культового триллера «Семь» Брэд Питт, сам того не желая, сымпровизировал ценой собственного здоровья. Дело в том, что во время постановки сцены с погоней за «преступником» актер сильно упал и ранил руку об оконное стекло. В результате у голливудского красавчика порвалось сухожилие и следующие сцены уже пришлось снимать с перебинтованной рукой.

Но сценаристы нашли выход из положения и решили, что герой Питта детектив Миллс тоже получит травму.

Хэлли Берри

Хэлли Берри часто называют «самой травмированной актрисой Голливуда» и это неспроста. У девушки Бонда было сразу несколько травм, полученных ею на съемочной площадке — вывих, ушиб и даже перелом.

Первый она заработала на съемках фильма «Готика» — ее напарник Роберт Дауни-младший не рассчитал силы, выворачивая ей руку во время драки. На площадке «Женщины-кошки» Хэлли Берри умудрилась получить ушиб головы, а при съемках фэнтези-драмы «Облачный атлас» и вовсе сломала ногу.

Роберт Дауни-младший умеет не только травмировать, но и травмироваться. Во время съемок «Железного человека» актер настоял на самостоятельном исполнении трюка, в результате чего сильно повредил лодыжку. Съемки супергеройской ленты пришлось остановить на день, а это влетело команде в ту еще копеечку.

Именно поэтому режиссеры чаще всего настаивают, чтобы все трюки за артистов выполняли профессиональные каскадеры. Ведь во время съемок могут происходить куда более шокирующие несчастные случаи с летальным исходом…

Многие знают, что у Дженнифер Лоуренс слегка нарушена координация. По крайней мере, этим она объясняет свои частые падения на красных дорожках.

По словам актрисы, неврологическое отклонение появилось у нее после травмы уха, полученной на съемках картины «Голодные игры». Девушка на бегу ударила себя луком, а затем сразу же нырнула в воду. Выбравшись из воды, Лоуренс поняла, что оглохла на одно ухо… К счастью, слух к ней вернулся, но последствия травмы до сих пор дают о себе знать.

Если вы смотрели «Иллюзию обмана», то помните жуткий фокус с пираньями, во время которого на девушку по имени Хенли надевают наручники и приковывают ее цепями ко дну контейнера, наполненного водой. По сюжету, фокуснице удается освободиться из оков всего за несколько секунд до того, как в воду запускают пираний.

Но, оказывается, в реальной жизни актриса Айла Фишер, исполняющая роль Хенли, едва не утонула. Во время съемок сцены замок на цепи действительно заело, а члены команды не сразу поняли, что она паникует по-настоящему. В результате Фишер провела под водой почти 3 минуты.

После съемок ленты «300 спартанцев», где большинство трюков Джерарду Батлеру пришлось выполнять самостоятельно, его начали мучить сильные боли в спине. В результате актер начал принимать обезболивающие препараты и уже скоро всерьез на них «подсел».

Чтобы избавиться от зависимости Батлеру даже пришлось обратиться к наркологу. Окончательно распрощаться с препаратами ему удалось лишь спустя шесть лет.

«Ветеран» Голливуда 71-летний актер Харрисон Форд повредил лодыжку на съемках фильма «Звездные войны: Пробуждение Силы». Произошло это в результате неудачного падения в интерьерах космического корабля.

Повреждение оказалось настолько сильным, что Харрисон даже не мог самостоятельно передвигаться. Его забрали на медицинском вертолете прямо со съемочной площадки и доставили в больницу John Radcliffe Hospital в Оксфорде. К счастью, уже скоро Форд оправился.

При съемках фильма «Мулен Руж» хрупкая Николь Кидман заработала сразу два перелома ребра, причем одного и того же! Первый перелом случился, когда партнер Николь по сцене, актер ЭванМакГрегор, не удержал ее во время танца, и она, оступившись, упала со ступенек.

Спустя время уже сама актриса стала виновницей своей травмы. Она попросила костюмера потуже затянуть корсет, и еще не сросшаяся окончательно кость не выдержала давления. Из-за этих двух случаев значительную часть времени на площадке Николь пришлось провести в инвалидном кресле. Именно в нем снимались крупные планы с актрисой.

Съемки в фильме «Сириана» обернулись для Джорджа Клуни довольно опасной травмой. Во-первых, актер неудачно упал на стул, в результате чего сильно повредил спину. Все газеты в то время трубили, что знаменитость может остаться инвалидом. К счастью, обошлось.

Во-вторых, Клуни повредил голову во время съемки сцен пыток. Еще долго актер ощущал себя «как будто после инсульта» и вынужден был принимать лекарственные препараты. Также нужно отметить, что для съемок в «Сириане» голливудскому красавчику пришлось набрать 10 кг. Кого еще из актеров заставляли худеть или толстеть, читайте в другой нашей статье.

Казалось бы, ну что травмоопасного может быть в фильме «P.S. Я люблю тебя»? Но актриса Хилари Суонк умудрилась получить ранение на съемках от… обычной застежки. Во время сцены с раздеванием та оторвалась от подтяжек Джерарда Батлера и угодила знаменитости прямо в лоб. Чтобы продолжать работу, ей пришлось наложить несколько швов на рану.

В фильме «Белоснежка и охотник» героине Шарлиз Терон злой Королеве Ровенне пришлось очень много кричать. Настолько много, что актриса даже надорвала мышцы живота во время съемок одной из сцен.

Бедняжка несколько часов не могла пошевелиться, поэтому работу над лентой решили приостановить. Сама Шарлиз позже призналась, что даже не подозревала, что нечто подобное возможно.

Ченнинг Татум

Мужчины, приготовьтесь! Рассказываем вам о самой серьезной, по нашему мнению, травме на площадке. А произошла она у актера Ченнинга Татума во время съемок фильма «Орел Девятого легиона». Чтобы не получить обморожение, ныряя в холодную воду, актер периодически обливался теплой водой, которую подавал ему ассистент. Но однажды тот забыл разбавить кипяток и щедро обдал им Татума.

Самое страшное, что горячая вода успела затечь под доспехи, и пока бедняга их снимал, повредила самое нежное место его тела. Да, да, мы говорим о члене. Позже актер рассказал, что с его обожженного пениса даже слезла кожа! И скажите теперь, что работать актером легко.