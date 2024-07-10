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Почему Сталин не захотел становиться президентом

В середине 30-х годов в Советском Союзе была озвучена идея о создании в стране института президентства. Естественно, данную должность должен был занять Иосиф Сталин. Но он становиться президентом не захотел.

Почему Сталин не захотел стать президентом Советского Союза
© Русская семерка

Кто на новенького?

Историк Олег Хлевюк считает, что вопрос об учреждении поста президента СССР возник из-за стремления Москвы выглядеть более «дружелюбно» в глазах других стран. Это требовалось и для противостояния фашизму, и для налаживания экономических связей. Но Сталин идею с внедрением новой должности не оценил.

Иосиф Виссарионович считал, что единоличный правитель мог бы противопоставить себя Верховному Совету. «Президент в СССР коллегиальный – это Президиум Верховного Совета, включая и председателя Президиума Верховного Совета, избираемый не всем населением, а Верховным Советом, и подотчётный Верховному Совету», – заявил вождь народов в 1936 году во время выступления с трибуны Чрезвычайного VIII Всесоюзного съезда Советов.

Под «маской» демократии

Правда, некоторые из специалистов уверены – Сталин просто не хотел делиться властью, которую он в полном объёме к тому времени сконцентрировал в своих руках. Автор книги «Повседневная жизнь Кремля при президентах» Владимир Шевченко пишет – Иосиф Виссарионович даже не думал предоставлять такой высокий государственный пост кому-то другому, ведь он сам занимал, фактически, более важную должность. Так что заботой о статусе Верховного Совета советский государственный деятель мог просто прикрываться.

На самом деле и новая Конституция, принятая в 1936 году (получила название «сталинская»), только считалась «самой демократичной» в мире. В стране по-прежнему главенствовала однопартийность, ведущая роль ВКП(б) оказалась закреплена законодательно – статьёй 126, а все вопросы решала партия. Прописанные политические права и свободы граждан действовали «однобоко» – только в том случае, если не шли в разрез с социалистическими ценностями и способствовали укреплению существовавшего государственного строя.