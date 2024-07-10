«Они там надувают щеки»: как Александр Лукашенко ругался с Кремлем

Хотя Александра Лукашенко многие считают самым пророссийским политиком в странах бывшего СССР, на протяжении десятилетий он критиковал и обвинял Россию и Кремль по самым разным поводам. Когда и почему батька ругался с Ельциным, Медведевым и Путиным — в материале «Газеты.Ru».

© Президент Белоруссии Александр Лукашенко

1990-е

10 июля 1994 года в Белоруссии прошел второй тур президентских выборов. По его итогам председатель комиссии парламента по борьбе с коррупцией, директор совхоза, 39-летний политик Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Он обещал белорусам выход из экономического кризиса и стабильность после развала СССР.

Почти сразу же после победы Лукашенко заверил Бориса Ельцина в «глубоком понимании необходимости поддерживать тесные связи с Россией». Он также заявил президенту РФ, что «хотел бы надеяться на понимание и помощь России в экономической сфере».

© Президент России Борис Ельцин и президент Белоруссии Александр Лукашенко, 1995 год

«Я поднимаю вот этот огромный бокал русской водки за наше здоровье, за русского человека и белоруса, который выстоял, пройдя через все лихолетья», — заявил белорусский лидер в 1996 году в Кремле на встрече с Ельциным после подписания Договора об образовании Сообщества Беларуси и России — прообраза Союзного государства.

Спустя три года недовольный тем, что Кремль блокирует его предложения по интеграции, Лукашенко перешел к угрозам. В июле 1999 года политик пригрозил, что Белоруссия «уйдет на Запад», если Москва «не перестанет блокировать процесс объединения». По его мнению, республика сделала «ошибку, дав дикий крен на Восток».

Вероника Куцылло, журналист газеты «Коммерсантъ»:

«До войны между Белоруссией и Россией дело не дойдет — слишком много взаимных обязательств. Но отношения между странами могут стать похожими на российско-чеченские. Впрочем, они и сейчас похожи — те же резкие обоюдные высказывания, те же заложники, те же проблемы с воздушными коридорами... С той лишь разницей, что давить на Белоруссию России гораздо легче, чем на Чечню».



«Пытаясь шантажировать Москву, Лукашенко забывает по меньшей мере о двух вещах: во-первых, без российских энергоносителей (а Минску они достаются на треть дешевле мировых цен) белорусская экономика окончательно рухнет. Во-вторых, его самого на Западе не очень любят», — писал тогда «Коммерсантъ».



Своим депутатам Лукашенко обещал, что Белоруссия никогда не станет российской губернией. И еще напоминал Кремлю о том, что у него «одна из самых сильных в Европе армий».

Почему в Минске так активно продвигали идею ускоренной интеграции? Некоторые российские эксперты предполагали, что таким образом Лукашенко пытался за счет России решить социально-экономические проблемы Белоруссии. А в перспективе — возглавить новое единое государство. Тем более, что больной Ельцин не мог составить ему конкуренцию.

«Мне 40 лет, а ему — 80», — говорил в 1990-х батька.

2000-е

В 2000-х у Лукашенко появились новые проблемы.

«Нужно, чтобы наши партнеры поняли для себя, определились, чего они хотят. <...> И нужно понять, чего мы хотим, чего хотят наши партнеры. Котлеты отдельно, мухи отдельно должны быть», — так сформулировал позицию Кремля Владимир Путин в 2002 году, недовольный подходом Минска к юридическому оформлению Союзного государства.



Лукашенко же обвинял в нежелании интегрироваться по линии Союзного государства «членов российского правительства, а также... богатых людей, которые хотят криминализировать Белоруссию и забрать ее». Кроме того, он подчеркнул, что всегда будет выступать за интеграцию, но не за инкорпорацию — то есть включение — республики в состав РФ.

Скандал с IREX

Белорусские СМИ в 2003 обвинили российские телеканалы в сговоре с американской образовательной организацией IREX. Та якобы обещала «заплатить $500 тыс. за то, чтобы они «поливали грязью Белоруссию» перед выборами президента республики в 2001 году. А в 2003 году IREX будто бы хотела окружить Белоруссию сетью передатчиков, которые «привели бы к прямым авианалетам «миротворцев», как в Югославии.

Очередным поводом для резких комментариев послужила «газовая война» зимы 2003-2004 годов.

«Газпром» поставлял газ Белоруссии по ценам, на две трети ниже общемировых, теряя каждый год по $500 млн. Москва готова была не повышать цену на топливо, если бы Минск согласился бы на приватизацию «Белтрансгаза».

В ту зиму поставки несколько раз прекращались и возобновлялись. В итоге Лукашенко пошел на уступки: «Я согласен заключить договор на условиях Путина. Мы соберем необходимые 200 миллионов долларов, заберем их от детей, стариков».

«Теперь наши отношения с Россией надолго будут отравлены газом», — говорилось в официальном заявлении Лукашенко.

В июле 2004 года Лукашенко обвинил РФ в финансировании белорусских оппозиционеров.

При этом он не говорил, что деньги идут от российских властей — просто «из Москвы». От кого именно они поступают, политик не уточнял.

«Вы на моем месте не беспокоились бы, что финансируется оппозиция Россией, моей Россией, братской Россией?» — вопрошал батька.



© Мэр Москвы Юрий Лужков и президент Белоруссии Александр Лукашенко, 1998 год

В августе 2007 года Лукашенко напомнил, что его страна готова строить союз с Россией только на принципах равноправия, однако Москву, по его словам, это не устраивает.

«Они там надувают щеки — дескать, это невозможно», — говорил белорусский лидер.



Незадолго до этого «Газпром» повысил цену на топливо для Белоруссии более чем вдвое. Чтобы заплатить, Минск вынужденно продал РФ 12,5% «Белтрансгаза». Впоследствии Лукашенко заплатил за поставки.

2010-е

В 2010 году Лукашенко призвал Белоруссию «уйти от зависимости и диктата России», чтобы «укрепить свое государство и сохранить его». Он заявил, что это Москва «подрывает фундамент» Союзного государства, «взяв курс на так называемую прагматизацию отношений и решив перевести их на так называемые рыночные рельсы».

«Мы внутрь кого-то, в состав кого-то входить не собираемся», — подчеркнул Лукашенко. При этом «злобы к российскому руководству» у него нет, добавил он.

Минск был недоволен пошлинами на поставляемую из России нефть и ограничением допуска белорусской продукции на российский рынок.

«В этой мутной воде свой кусок от нашей экономики совершенно беззастенчиво пытаются урвать олигархические группы, которые, по большому счету, и затеяли эту мышиную возню. Такая прагматизация подрывает фундамент Союзного государства», — говорил политик.



По его словам, руководство РФ исходило из того, что Белоруссия «никуда не денется». Однако «место в центре Европы пустовать не будет, денется», отмечал он.

Скандал с российскими СМИ

В июле 2010 года российские телеканалы НТВ и Russia Today выпустили критические сюжеты о Лукашенко – «Крестный батька» и «Последний диктатор Европы». Его обвиняли в устранении политических оппонентов и профанации строительства Союзного государства.

В интервью Euronews Лукашенко утверждал, что Россия заинтересована в приватизации госсобственности в Белоруссии:

«Им не нравится здесь Лукашенко, поскольку, видите ли, независимость очень рьяно отстаивает, здесь и другие личные мотивы, о которых вы хорошо знаете. Имперское мышление в том и состоит, что надо взять, завернуть, надломить, придавить, удавку набросить».



В октябре 2010 года Лукашенко назвал отношения с тандемом Медведев-Путин «плохими, если не сказать хуже». На встрече с журналистами в канун очередных выборов белорусский лидер попросил не воспринимать его слова как попытку «наехать на Кремль».

Однако критика на российском телевидении его задела — Лукашенко заявил, что его страну «мочат»:

«Все это предназначается вам, россиянам, и цель этой кампании ясна — убедить людей на пространстве от Калининграда до Владивостока в том, что белорусы чуть ли не враги, президент — вор, убийца, предатель, а Белоруссия — вечная нахлебница России. Бред полный!».



Бывший тогда президентом РФ Дмитрий Медведев заявлял журналистам, что «ничего хорошего» от грядущих белорусских выборов он не ждет. И тут же поправлялся: «Шутка».

«Чего ждать после такой политики? Что может быть хорошего? Правда, сказал, что «шутка». Но, во-первых, в каждой шутке есть доля правды», — волновался тогда Лукашенко. Однако выборы он все-таки выиграл, хотя и был обвинен в фальсификациях.

Кроме того, Лукашенко снова обвинял «бизнес России» в финансировании белорусской оппозиции:

«Может быть, хотят немножко нас наклонить, приструнить. То, что они делают ставку на оппозицию, — ну и пусть делают».



При этом, по данным МВФ, только за период 2005–2015 годов Россия потратила на поддержку Белоруссии $106 млрд, т.е. около $9,7 млрд в год.

В декабре 2014 года Лукашенко призывал «перестать молиться на Россию», хоть это и «братская страна». Причиной тому стало сокращение количества белорусских товаров на рынке РФ. Он также требовал, чтобы отечественные поставщики искали других покупателей — например, в США.

В августе 2015 года Лукашенко назвал концепцию «русского мира» «пропагандистской глупостью»:

«Это не правда, что большинство за русский мир. Я спрашивал у посла [РФ]: что значит собирание русских земель и что такое русский мир? Никто мне так и не объяснил. Но теперь это так и не звучит в российских СМИ. Я думаю, они услышали мой критический вопрос и сняли это с повестки дня».

А уже осенью 2016 года Лукашенко критиковал Кремль за «недостаточную военную помощь»: Москва не размещала в республике ракетные комплексы «Искандер». Кстати, в 2023 году они были переданы Минску.

© Александр Лукашенко и Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II, 1996 год

В 2017 году батька обвинял Россию в «пинании соглашений в хвост и гриву».

Речь снова шла о Союзном государстве. При этом президента РФ Владимира Путина он назвал другом: «Мы действительно дружны, хоть мы и ссоримся больше, чем любой другой президент с президентом».

В 2019 году Лукашенко ругал Россию за «слова о белорусах-нахлебниках»:

«Нас постоянно упрекают: «Мы чуть ли не содержим Беларусь. Она (Белоруссия. — «Газета.Ru») рухнет, если мы ее не будем дотировать, содержать».



Примечательно, что в 2020 году политик посетовал на «имперские замашки» «старшего брата», а в 2023 году заявил, что у Путина их нет.