Василий Сталин-младший: тайна смерти внука «вождя народов»

Василий Сталин-младший был не только почти полной тезкой своего отца. Видимо, он унаследовал от него и вредные пристрастия. Одно из таких пристрастий, по одной из версий, и стало причиной преждевременной гибели внука вождя.

Обстоятельства рождения

Брак с дочерью советского маршала Семена Тимошенко Екатериной стал для сына вождя Василия Сталина вторым. Люди, хорошо знавшие Сталина-младшего, предупреждали Екатерину Тимошенко, чтобы та не рожала мужу детей. Такие советы были обусловлены страстью Василия Иосифовича к спиртным напиткам. Сам вождь терпеть не мог пьяных, а потому частенько даже выставлял своего сына за дверь, когда тот являлся в гости в нетрезвом состоянии.

Однако Екатерина Тимошенко никого не хотела слушать. Она мечтала подарить Иосифу Сталину внуков. Екатерина родилась в один день со свекром - 21 декабря. Новоиспеченная невестка советского лидера считала этот факт не простым совпадением, знаком свыше. Так что неудивительно, что молодая чета вскоре обзавелась дочерью и сыном. Детей супруги назвали так же, как звали детей Сталина – Светланой и Василием. Так в 1949 году на свет появился Василий Сталин-младший.

Короткая биография

Если верить Александру Бурдонскому, старшему сыну Василия Иосифовича Сталина от первого брака с Галиной Бурдонской, Екатерина Тимошенко была жестока к мужу и детям и нередко поднимала на них руку. Неудивительно, что Евгению Джугашвили, автору книги «Мой дед Иосиф Сталин», называвшему себя еще одним внуком Сталина, Василий Сталин-младший показался странным. Евгений тогда подарил Василию часы, тот подарок взял, но сказал, что «времени для него не существует».

Тогда Василий Васильевич Сталин учился на юридическом факультете Тбилисского университета, но это был далеко не первый вуз, в котором числился именитый студент. Внук вождя сначала поступил в Московский университет, но вскоре мать вынуждена была перевести его в Киев. Но и в украинской столице поведение Василия не изменилось. Чуть позже Тимошенко отправила сына в Тбилиси. Впрочем, и это решение Екатерины Семеновны не дало результата.

Версии трагической смерти

Переводы Василия Сталина-младшего в вузы, расположенные в разных частях Советского Союза, были обусловлены стремлением Екатерины Тимошенко избавить сына от пагубного влияния наркотиков. Тимошенко считала, что, оградив Василия от прежних друзей, она отрежет ему путь к запрещенным веществам. Однако молодой человек, немного поучившись на новом месте, со временем все равно обзаводился приятелями, употреблявшими наркотики. И все начиналось снова.

В итоге внук генералиссимуса так и не смог побороть свое пристрастие. По словам Николая Зеньковича, автора книги «Самые секретные родственники», в 1972 году Василий Васильевич Сталин скончался от передозировки. Впрочем, есть и другие версии гибели Василия. Так, российский журналист Игорь Оболенский уверен в том, что Василий Сталин-младший погиб в результате неосторожного обращения с оружием. Он якобы случайно выстрелил в самого себя на даче.