«Пока 40°C в тени не стукнет — лето не наступит»: как юг России выживает в жару

На юге России стоит аномальная жара. Так, в Астрахани и на Кубани температура доходила до 40°C. Погодная аномалия уже спровоцировала дефицит мощностей и оставила около 600 тыс. россиян без электроэнергии. По прогнозам синоптиков, лучше в ближайшее время не будет. «Газета. Ru» пообщалась с жителями южных регионов и узнала, как они выживают в таких условиях.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что сильнейшая жара на юге европейской части страны будет держаться. По его словам, в Краснодарском крае и в Крыму столбики термометров покажут 33-38°C. На Ставрополье температура поднимется до 40°C. Одновременно на юг придут дожди с грозами, градом и шквалистым ветром.

Без воды не выжить

Уже сейчас температура воздуха в Астрахани подбирается к отметке 40°C.

«Июль всегда для нас был самым жарким месяцем. Бывало, что и до 50°C доходило. Но мы уже привыкли к такой температуре», — рассказала «Газете.Ru» местная жительница Светлана.



По словам астраханки, пережить жару помогают кондиционеры:

«Астрахань — это такой город, где даже в торговых центрах и автобусах установлены сплит-системы».

Светлана отметила, что 9 июля электроэнергии и водоснабжения в городе не было с утра и до самого вечера, но такое происходит регулярно.

«Также было и в июне, когда у нас отключили на шесть часов свет и воду. Молодежь идет на Волгу купаться и загорать. А люди постарше запасаются водой и стараются просто не выходить из дома. Таким образом выживаем», — поделилась женщина.



Она добавила, что жизнь в жару осложняет отсутствие павильонов на автобусных остановках, которые снесли весной нынешнего года.

«Новые остановки до сих пор не установлены. Поэтому иногда приходится стоять на солнце. Но недолго, транспорт быстро приезжает. Да и мы с собой всегда воду носим, без нее вообще никак», — заключила астраханка.

Выходной из-за пекла

Аномальная жара на Кубани — привычное для местных явление. Об этом «Газете.Ru» сообщила Марина, жительница Краснодара:

«У нас говорят, что пока 40°C в тени не стукнет — лето не наступит».



Из-за отключения электроэнергии в регионе многие предприятия 9 июля приостановили работу, и Марина получила дополнительный выходной.

«Ввели веерные отключения на период восстановления сетей. В такое пекло, конечно, сложно. Спасаемся выездами к морю, холодной водой и кондиционерами», — рассказала женщина.

В Краснодаре от аномальной жары плавится асфальт, добавила краснодарка Ангелина.

«Аномальная жара на Кубани случается регулярно. Пару лет назад у нас в тени доходило до 58°C», — сказала она.



По ее словам, электроэнергию в Краснодаре отключают через день. Чтобы спастись от жары, девушка носит с собой веер.

Самокат вместо автобуса и душ по очереди

В Анапе, куда Ангелина часто приезжает к родителям, из-за высокой температуры и большого наплыва туристов забиты автобусы, поэтому попасть в общественный транспорт сложно.

«Пришлось 27 км ехать на самокате», — пожаловалась девушка.

В Ростове аномальная температура тоже держится уже неделю, рассказал «Газете.Ru» местный житель Александр. По его словам, из-за высоких температур ростовчанам иногда становится плохо.

«Я работаю в охране, и отойти надолго с рабочего места нет возможности. Поэтому мы с напарником быстро отходим по очереди в душ, чтобы хоть как-то спастись от этой невыносимой жары», — признался мужчина.

Более 600 тыс. россиян без электроэнергии

Аномально высокая температура оставила почти 600 тыс. россиян без электроэнергии. По оперативным данным Минэнерго на 9 июля, в Ростовской области без электроснабжения остались более 324 тыс. человек, в Краснодарском крае и республике Адыгея — 181 тыс. человек, Астраханской области — 94,3 тыс. жителей.