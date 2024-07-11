Почему домашний кот умнее современных моделей искусственного интеллекта

Интеллектуальные способности существующих моделей искусственного интеллекта остаются ниже уровня самого обычного домашнего кота, заявил сооснователь и гендиректор Google DeepMind (британская компания, занимающаяся искусственным интеллектом) Демис Хассабис (Demis Hassabis).

© Naukatv.ru

Хассабис в ходе публичной дискуссии с бывшим британским премьер-министром Тони Блэром заявил, что его компания фокусируется не на создании ИИ, а на создании AGI (Artificial general intelligence, общий искусственный интеллект, в теории должен соответствовать или превосходить интеллект человека). На дискуссию обратил внимание Tom’s Hardware.

«Мы все еще пока не дошли даже уровня кошачьего интеллекта как общей системы», – сказал он.



Хассабис добавил, что современный ИИ может иногда писать, рисовать или создавать музыку на достаточно «убедительном» уровне, но даже обычный домашний кот имеет общий интеллект лучше, чем у этих ИИ.

Сейчас нейросети еще далеко отстоят от интеллекта человеческого уровня по всем направлениям, однако в некоторых направлениях ИИ уже превосходит человека, например, в играх, заметил он.

Хассабис также считает, что потенциал ИИ очень большой, в будущем это будет сравнимо с промышленной революцией, началом использования огня или электричества. ИИ позволит ускорить открытия в материаловедении, здравоохранении, энергетике и других сферах, заключил гендиректор Google DeepMind.