Как появился обычай трижды стучать по дереву

Каждый из нас хотя бы раз в жизни три раза стучал по дереву, чтобы отогнать от себя неудачу. Многие делают это регулярно, почти автоматически. При этом мы даже не задумываемся о том, как появился этот обычай и какое значение в него вкладывалось изначально. Между тем наши предки вкладывали в это действие глубокий смысл и связывали его с высшими силами.

Стучать по дереву, чтобы оградить себя от неприятностей, на Руси начали до появления христианства. Прибегали к этому способу в случае, если чем-то похвалились и не хотели этим навлечь на себя беду. Сначала люди просто прикасались к дереву, непременно к живому. Они верили, что внутри обитает дух, способный защитить от сглаза или злого умысла завистливого человека.

Позднее по дереву начали стучать, при этом количество ударов не играло роли. Считалось, что стук помогает заглушить хвастовство. Злые духи не услышат его и не смогут навредить. Уже не имело значения, стучать по живому растению или по доскам — важен был сам факт извлечения звука из дерева.

В магическую силу дерева верили не только славяне. В Древнем Египте также считали, что оно может защитить от злых духов. Египтяне носили деревянные амулеты и они, в некоторых случаях, ценились выше, чем золотые. Так же защищали себя от сглаза древние кельты и викинги. Наиболее ценной породой дерева у большинства европейских народов был дуб. В Великобритании до сих пор существует обычай забивать в дерево монеты на удачу.

Дерево в христианстве

Современный обычай стучать трижды по любому деревянному предмету, хоть и берет истоки в язычестве, уже тесно связан с христианством. Дерево ассоциировалось с крестом, на котором распяли Христа. Поэтому взаимодействие с ним отгоняло от человека все плохое. Сейчас мы, не разбираясь, ищем вокруг себя любой деревянный предмет. Но наши предки твердо знали, что стучать по столу или изделиям из осины нельзя.

Правило стучать именно три раза тоже имеет христианские корни. Оно связывается с Троицей: Богом Отцом, Богом Сыном и Святым Духом. Таким образом человек заручается поддержкой высших сил. Именно с этим связаны обычай трижды плевать через левое плечо и трижды целоваться при встрече.