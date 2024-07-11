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Слой алмазов толщиной 18 км выявили на Меркурии

Ученые из Китая и Бельгии представили новое исследование, предполагающее, что граница ядра и мантии Меркурия включает в себя алмазный слой, потенциальной толщиной до 18 километров. Увидеть его при помощи орбитальных аппаратов невозможно, так как он залегает глубоко под поверхностью планеты.

Как на Меркурии мог появиться слой алмазов толщиной полтора десятка километров
© Российская Газета

Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Меркурий является самой маленькой и самой близкой к Солнцу планетой в Солнечной системе. Он обладает необычайно темной поверхностью и высокой плотностью ядра, что озадачивает ученых уже много лет. В рамках предыдущих исследовательских миссий было установлено, что поверхность Меркурия содержит значительное количество графита, одной из форм углерода.

На основании полученных данных была выдвинута теория о том, что на ранней стадии своего существования Меркурий мог обладать богатым на углерод магматическим океаном.

"Много лет назад я заметил, что чрезвычайно высокое содержание углерода на Меркурии может иметь существенные последствия. Это заставило меня осознать, что внутри его недр, вероятно, произошло что-то особенное", - говорит доктор Яньхао Линь из Центра передовых исследований науки и технологий высокого давления в Пекине.

Информацию о Меркурии исследователи получили в ходе миссий MESSENGER и Mariner 10. Данные этих космических кораблей подтвердили, что необычно темной поверхность Меркурия стала из-за огромного объема графита.

Это говорит о том, что если на Меркурии когда-то действительно существовал расплавленный магматический океан, содержащий значительное количество углерода, то его часть должна была уйти под поверхность, а часть осталась на поверхности в виде графита.

Чтобы проверить эту идею, исследователи в лабораторных условиях воссоздали условия недр Меркурия и проверили множество сценариев, экспериментируя с комбинациями высокого давления и температуры.

В качестве исходного материала использовался синтетический силикат. При помощи специально созданного пресса экспериментаторам удалось достичь давления в 7 гигапаскалей, что примерно в 7 раз превышает давление в самых глубоких частях Марианской впадины.

Ученые изучили, как при таком давлении ведут себя минералы в недрах Меркурия. Они также проанализировали химический состав экспериментальных образцов.

Согласно их выводам, глубоко в недрах Меркурия залегает алмазный слой толщиной от 15 до 18 километров. Эксперименты также показали, что на границе ядра и мантии Меркурия поддерживается температура, близкая к точке, в которой графит может превратиться в алмаз.

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