Найдено оружие стражей Великой китайской стены

В Пекине археологи обнаружены предметы, связанные с древними стражниками Великой китайской стены времен правления династии Мин (1368-1644 гг.).

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Об открытии сообщает информационное агентство "Синьхуа". Находки были сделаны в ходе археологических раскопок, которые проводятся на Великой китайской стене в рамках специальной государственной программы.

Спектр находок довольно широк: каменные мины, импортное огнестрельное оружие и остатки пищи, которой питались стражи времен династии Мин. Раскопки проводились на участке Великой китайской стены Цзянькоу, расположенном в районе Хуайжоу на севере Пекина.

Только при обследовании сторожевых башен №№ 120 и 121 было обнаружено более 100 предметов, включая оружие и предметы первой необходимости, использовавшиеся стражниками. По словам Шан Хэна, научного сотрудника Пекинского института археологии, участок Цзянькоу считается одним из самых опасных, поскольку расположен в горной местности. Туристы дали ему прозвище "дикая Великая стена".

"Каменные мины на Великой китайской стене находили довольно часто, но на этот раз мы также обнаружили усовершенствованное огнестрельное оружие времен династии Мин, которое попало в Китай из Европы", - сказал Шан. По его словам, были раскопаны так называемые франкские машины, небольшие пушки.

Раскопки также показали, что обследованные башни охранялись не простыми стражниками, а высокопоставленными офицерами. Именно поэтому на башнях было установлено самое передовое по тем временам огнестрельное оружие.

По словам Шана, в ходе раскопок также были обнаружены обугленные остатки пищи. Их анализ показал, что обеды стражники готовили себя на открытом воздухе "в стиле барбекю".

"Образцы почвы, содержащие остатки пищи, были отправлены на археоботанические исследования, которые впоследствии могут помочь проанализировать и определить древние "рецепты" стражей Великой китайской стены", - резюмирует Шан.