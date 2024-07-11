Налет на «Молодежный»: чем была уникальна банда, совершившая это ограбление

Осенью 1986 году в Москве было совершено нападение на инкассаторов. Как выяснилось позже, ограбление было делом рук одной из самых уникальных банд в истории советского криминала. Уникальность заключалась в составе преступной группировки.

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Ограбление инкассаторов

Около 9 часов вечера 14 ноября 1986 года у крупного московского магазина «Молодежный» притормозил автомобиль, в котором находились 3 инкассатора. Один из них вышел из машины и вскоре вернулся назад с мешком, наполненным деньгами. Однако сесть в салон он не успел. По инкассаторам открыли огонь члены преступной группировки. В результате стрельбы выжил только один сотрудник, ответственный за перевозку денежных средств, но он был ранен и потерял сознание.

Именно поэтому грабители без труда завладели мешком с деньгами и попытались скрыться, по пути расправившись с женщиной-милиционером, которая бросилась на помощь инкассаторам. Череда кровавых событий на этом не прекратилась. Милицейский патруль остановил автомобиль, на котором уехали преступники. Последние снова достали оружие и ранили одного стража порядка. Но ранение получил и один бандит, которого позже добил подельник.

Состав банды

Убитый своими же преступник оказался Константином Голубковым, который служил в КГБ и охранял представителей высшей власти в СССР. Не дожил до суда и еще один член преступной банды Игорь Книгин. Он некогда служил в милиции и был изгнан за превышение должностных полномочий. Книгин спрятался в котельной автобазы и, не желая быть задержанным, ранил милиционера. Однако, поняв, что положение безвыходное, бывший милиционер покончил с собой.

Двое других участников преступления уцелели. Но и они тоже не были обычной шпаной. Валерий Финеев, как и Книгин, работал в милиции и был уволен оттуда по той же причине. Евгений Субачев был военнослужащим и имел офицерское звание. Как считает Федор Раззаков, автор книги «Бандиты времен капитализма», эту бандитскую группировку благодаря составу можно отнести к одной из самых уникальных в истории отечественного криминала.

Наказание для бандитов

Уголовные дела были заведены на всех членов банды, которые, кстати, бросили свою машину вместе с деньгами. Однако, как указывает в своей книге «Неправосудные приговоры к смертной казни» Заслуженный юрист РФ Николай Китаев, два из них были прекращены в связи со смертью преступников. Оставшихся в живых Валерия Финеева и Евгения Субачева судил военный трибунал. Субачева, в соответствии со статьей 77 Уголовного кодекса РСФСР (бандитизм) приговорили к 10 годам заключения.

А в отношении Валерия Финеева военный трибунал вынес более суровый вердикт – смертная казнь. При этом Китаев обращает внимание читателей на то, что жестокость содеянного перевесила положительные характеристики подсудимого до совершения ограбления, его раскаяние в содеянном, добровольное сообщение о других деяниях банды, а также наличие малолетнего ребенка. Именно Финеев стрелял и в инкассаторов, и в женщину-милиционера.