Сын «Черного дьявола»: за что все так ненавидели Андрея Свердлова

В 1963 году поэту Александру Твардовскому на отдыхе в Барвихе довелось познакомиться с сыном большевистского вождя Якова Свердлова. Андрей Свердлов, который вырос на «кремлевском подворье», рассказал собеседнику много неприличных деталей из жизни «сильных мира сего» – Ягоды, Тухачевского, Берии. Но и сам Свердлов производил дурное впечатление – он не скрывал, что, будучи следователем на Лубянке, допрашивал собственных друзей.

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«Зверёк» из Кремля

Андрей Яковлевич Свердлов родился в 1911 году как внебрачный ребёнок. Его мать Клавдия Новгородцева сожительствовала с революционером Яковом Свердловым, который официально не развёлся с первой супругой Екатериной Шмидт.

Имя ребёнок получил, по-видимому, в честь партийного псевдонима отца («товарища Андрея»). Сам Яков Свердлов, однако, в первые годы почему-то называл сына «зверьком». В раннем детстве Андрей Свердлов вместе с родителями побывал в Туруханской ссылке.

«Часов в восемь вставали детишки, Адя и Верочка, и Яков превращался в семьянина. Сам мыл и одевал детей. Можно пожелать, чтобы было побольше таких отцов, каким был Яков», – описывал семейную жизнь «черного дьявола» его соратник Борис Иванов.



Когда первый глава Советского государства скончался, его сыну было всего восемь лет. Однако всю дальнейшую жизнь Андрей Свердлов провёл «в тени» прославленного отца.

«Стальной, поистине демонической твёрдости в жизни», которую так ценили соратники в Якове Свердлове, Андрей не унаследовал. Его судьба – сложная череда взлётов и падений, тесно связанная с господствующей политикой советского режима.

«Падение Андрея»

После смерти отца Андрей Свердлов остался жить с матерью в жилом «микрорайоне» Кремля, откуда уехал лишь в 1937 году. После окончания средней школы сын вождя целый год провёл в Аргентине – практиковался в иностранных языках. В 1929 году он вернулся в СССР – и долго не мог «определиться» с вузом.

Сначала Андрей Свердлов учился в МГУ, потом перевёлся в автотракторный институт, а диплом получил в итоге в Военной академии механизации и моторизации РККА. В 1932 году он вступил в партию, а в 1936-1938 годах сделал карьеру на заводе имени Сталина, получив должность начальника цеха. Но не всё в жизни «зверька» складывалось удачно. До Великой Отечественной войны Андрея Яковлевича дважды арестовывали – в 1935 и 1938 годах. В последнем случае он провёл за решёткой почти год.

Следствие установило участие Андрея Свердлова в антисоветских организациях. Сын «чёрного дьявола» даже позволял себе опасные высказывания о Сталине. Вскоре после XVI съезда Андрей Свердлов сказал, что «Кобу надо кокнуть». На Свердлова повлияла речь оппозиционера Николая Бухарина, общавшегося с партийной молодёжью. Но в отношении Андрея к Сталину можно усмотреть и ревность к власти, которая могла бы принадлежать его отцу. Сам Свердлов-младший в одном из писем, затрагивая этот эпизод, объяснял его своим «политическим легкомыслием», «словоблудием» и «критиканством».

Для многих жителей СССР подобные речи заканчивались печально. Но Андрей Свердлов вышел сухим из воды. Дело в том, что нарком внутренних дел Генрих Ягода приходился ему троюродным дядей. Мать Андрея тоже сохраняла влияние в правящей партии – она была хранительницей так называемого «алмазного фонда Политбюро». Да и сам Иосиф Сталин помнил маленького Андрея ещё по Туруханской ссылке (они оба запечатлены на групповых снимках).

По мнению историка Роя Медведева, Андрей Свердов мог быть и засланным провокатором – он специально заводил среди знакомых антисоветские разговоры, чтобы выявить тех, кто согласится с его мнением. В тюрьме же Свердлова-младшего чекисты использовали как «наседку». По этой версии, его сажали в камеры вместе с деятелями «правотроцкистского блока», чтобы он «выболтал» из них показания.

В 1938 году вчерашний арестант официально был принят на работу в НКВД. Сам он утверждал, что был направлен туда «по указанию товарища Сталина». Должность следователя Андрей Яковлевич исполнял ретиво. По рассказу репрессированного полковника Мещерякова, однажды Свердлов ударил его в челюсть так, что он разом лишился шести зубов. Излюбленная пытка Свердлова – сломать подследственному пальцы дверью.

«Зверёк» не щадил даже собственных вчерашних товарищей – а их было много среди «кремлевских детей». Например, пострадала знакомая Свердлову с детства Ханна Ганецкая. Увидев молодого человека перед собой на Лубянке, она воскликнула «Адик!», надеясь найти у него защиту. Но Андрей грубо обругал Ганецкую, назвав «троцкистской сволочью».

О жестокости Андрея Свердлова свидетельствовала и жена Бухарина, Анна Ларина, которая вместе с ним в юности отдыхала в Крыму. От сильнейшего душевного потрясения Ларина во время следствия ослепла на два дня.

«Падение Андрея – отнюдь не досадное недоразумение, за этим скрывался безнравственный и беспринципный характер», – отмечала она.



Андрей Свердлов участвовал в допросах секретаря своего отца Елизаветы Драбкиной, которую отправили в лагеря на 17 лет. Из других известных личностей, близко узнавших тяжёлую руку сына Свердлова, стоит упомянуть Ариадну Эфрон – дочь Марины Цветаевой.

Последние годы

К осени 1951 года Андрей Свердлов имел звание полковника контрразведки. Он служил заместителем начальника отдела «К» 2-го Главного управления МГБ. Но тут сына вождя арестовали в третий раз. В преддверии антисемитской кампании подручные Сталина решили «вычистить» евреев из «органов». В случае Свердлова нашлось, за что «зацепиться».

«В его квартире был обнаружен целый арсенал диверсанта, – писал историк Рудольф Пихоя. – В нём находились несколько ампул сильнодействующего яда, взрывные устройства с часовыми механизмами, замаскированные в шкатулку, коробку духов, пресс-папье, 5 пистолетов разных калибров, автомат, пара винтовок, патроны, гранаты...»



Свердлов объяснил, что получил это оружие в 1941 году на случай сдачи Москвы немцам. Вернуть же его якобы позабыл. Мать Андрея написала письмо Сталину с просьбой разобраться «в память Якова Михайловича». Сам Свердлов-младший уверял кремлёвского диктатора, что «не симпатизировал евреям».

Смерть Сталина спасла Андрея Свердлова от наказания. Позже, как сообщается в книге историка Вадима Абрамова «Евреи в КГБ», он работал в 4-м управлении МВД («секретно-политическом»). После падения Берии полковник Свердлов был уволен из спецслужб и перешёл на работу в Институт марксизма-ленинизма. Свою роль сыграли жалобы на следователя Свердлова от бывших зэков, возвращавшихся из лагерей. После XX съезда КПСС Свердлов так боялся расплаты за злодеяния, что попал в кремлёвскую больницу с нервным тиком. Поэт Твардовский при встрече со Свердловым отмечал в нём сочетание «надменности» и «припугнутости».

Андрей Свердлов защитил диссертацию по истории, но этим его деятельность не ограничилась. Вчерашний следователь выступил как писатель, создавая детективно-приключенческую литературу для юношества в соавторстве с другим бывшим чекистом Яковом Матусовым. За подобные книги в Советском Союзе платили крупные гонорары. Сын «Чёрного дьявола» умер в 1969 году, его могила находится на Новодевичьем кладбище.